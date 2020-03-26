Кабмин Татарстана официально приостановил работу фитнес-центров, ночных клубов и других развлекательных организаций

В четверг правительство Татарстана опубликовало постановление об изменениях в предыдущий документ по борьбе с распространением в республике коронавируса. Новый документ подразумевает приостановку работы развлекательных организаций.

«Приостановить с 26 марта 2020 года на территории Республики Татарстан деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров (кинозалов), ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных организаций», — говорится в документе, опубликованном сегодня.

Постановление подписал накануне премьер-министр РТ Алексей Песошин. Документ вступает в силу со дня официального опубликования, то есть сегодня.

Напомним, что схожее постановление накануне подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Однако его указ также запретил пожилым жителям республики выходить из дома, кроме как в магазин или больницу.