Бывший главврач санатория «Ливадия» арестован по делу на полмиллиарда

По версии УВД Казани, фирма Рифа Бурганова незаконно завладела муниципальным участком

Фото: Ирина Плотникова

Под домашний арест угодил бывший главврач татарстанского санатория «Ливадия» и владелец группы компаний «Рифэль» Риф Бурганов. Его подозревают в афере с отчуждением 6,8 га муниципальной земли с ущербом для бюджета свыше полмиллиарда рублей. Как выяснило «Реальное время», в деле также фигурируют пока неустановленные должностные лица исполкома Казани и Управления Росреестра по РТ.

Следователь просил для Бурганова СИЗО



Фигурантом уголовного дела стал 67-летний заслуженный врач Татарстана Риф Бурганов. 11 марта его задержали сотрудники УВД Казани, а 13 марта доставили в Вахитовский райсуд. Следователь просил отправить Бурганова в СИЗО, но судья ограничился домашним арестом — до 21 апреля. Эту информацию «Реальному времени» вчера подтвердили в пресс-службе суда.

Дипломированный врач-стоматолог Бурганов работал по профессии в Альметьевске и Челнах. С 1979 по 1981 годы он был главврачом санатория «Ливадия», в 1993—1995-м возглавлял Больничную кассу Казани, в 1995—1996-м занимал пост замгендиректора ПО «Татхимфармпрепараты». Позже основал свое дело и сейчас в группу компаний «Рифэль» входят сеть стоматологических клиник, предприятия по производству стройматериалов и компании по аренде недвижимости.

В чем подозревают Рифа Бурганова? В хищении земельного участка 68 330 кв. м на улице Автосервисной в Московском районе Казани. Но не в одиночку. В УВД Казани возбуждено дело в отношении целой группы неустановленных лиц, которые в сговоре с такими же «неустановленными должностными лицами» в исполкоме города и в Управлении Росреестра «совершили незаконные действия, повлекшие незаконное приобретение права на земельный участок с кадастровой стоимостью 501 млн 405,5 тысяч рублей в 2010—2015 годах».

Потерпевшим по делу признан Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани.

В чем подозревают Рифа Бурганова? В хищении земельного участка 68 330 кв. м на улице Автосервисной в Московском районе Казани. Фото lvkgmu.ru

Как «золотой» участок подешевел до 110 млн

По данным источников «Реального времени», собственность на спорный участок в 6,8 га на Автосервисной зарегистрировали 30 декабря 2010 года равными долями ООО «ЛПО «Рифэль» и Гульсина Салимзяновна Юнусова. Причем в базе Росреестра кадастровая стоимость «золотого» участка для размещения промышленных объектов составляла 586,3 млн рублей — на момент оценки в 2011-м году.

Однако на данный момент эта земля снята с учета, правда, перед этим поделена на два почти равных по площади участка, но неравных по цене. Первый кадастровая служба оценила в 44,2 млн рублей, второй — в 65,8 млн рублей. Таким образом, только в ходе образования новых участков и оформления права собственности цена земли упала всего до 110 млн рублей. Хозяйкой первого участка в сентябре 2011-го стала Гульсина Юнусова, второй был оформлен на «Рифэль».

Журналисту «Реального времени» вчера удалось связаться с помощницей Юнусовой и предложить прокомментировать эту историю. Ответы на вопросы пока не получены.

По данным «РВ», часть имущества Юнусовой попала под арест по уголовному делу. Но пока следствие она интересует в качестве свидетеля.

Гульсина Салимзяновна — единственный учредитель ООО «Техноремстрой-Казань» с офисом на улице Автосервисной, где находится и спорная земля. Компания работает с 2002 года, специализируется на выпуске промышленных газов и поставляет пропан предприятиям — от «Татспиртпрома» до «Газпром трансгаз Казань», а жидкий кислород — больницам Чувашии, Марий Эл и клинике Казанского госуниверситета. Общий размер госконтрактов этой фирмы Юнусовой — 224 млн рублей с лишним. Есть и непрофильные — например, устройство футбольных покрытий в селе Шигали Высокогорского района.

В базе Росреестра кадастровая стоимость «золотого» участка для размещения промышленных объектов составляла 586,3 млн рублей — на момент оценки в 2011-м году. Фото: kadastr.tatarstan.ru

А вот ООО «Азон» той же владелицы занимается строительством жилых и нежилых зданий с 2013 года. И также имеет в активе госзаказы на 255 млн рублей. Самые крупные из них — от ГУП «Татлизинг» на строительство универсальных спортплощадок в Татарстане за 188 млн рублей и поставку для них же металлических ограждений еще за 28 млн. Именно «Азону» доверили выполнение работ по капремонту в «Газпром трансгаз Казань» и Бюро судмедэкспертизы РТ. Офис компании расположен там же на Автосервисной.

В январе 2019-го Гульсина Юнусова зарегистрировала и свое ИП со специализацией в оптовой торговле химическими продуктами.

Защита не стала оспаривать домашний арест

В УВД Казани вчера воздержались от комментариев о ходе расследования данного дела. Заметим, что с учетом потенциальных подозреваемых в ранге муниципальных и государственных служащих в перспективе материалы полиции придется передать в Следком. Если она будет, эта перспектива.

По данным «Реального времени», с претензиями следователей в свой адрес врач и бизнесмен Риф Бурганов категорически не согласен. Однако ни он, ни его адвокат не стали оспаривать домашний арест. На предложение пояснить позицию защиты последовал отказ с оговоркой — «это преждевременно».

Отсутствие гендиректора на рабочем месте вчера не отрицали в лечебно-профилактическом объединении «Рифэль». Своим названием эта фирма обязана учредителям — Рифу Габдрахмановичу и Эльвире Рифовне. Кстати, до декабря 2016-го именно дочь числилась руководителем компании, но позже открыла свое дело — компанию по услугам перевозок «Та-Маз».

Об уголовном деле и спорном участке рядовые сотрудники фирмы не знают. Та же ситуация в коммерческом межотраслевом научно-производственном «Центре стройиндустрии», где Риф Бурганов также является владельцем и директором.

Новое дело может затмить — по размеру ущерба — «дело БТИ и Росреестра». В последнем — 11 фигурантов, включая замруководителя регионального управления БТИ Аду Зайдуллину. Фото Ирины Плотниковой

Если версия полицейских Казани о мошенничестве подтвердится, то новое дело может затмить — по размеру ущерба — «дело БТИ и Росреестра». В последнем — 11 фигурантов, включая замруководителя регионального управления БТИ Аду Зайдуллину, и больше десятка участков, зарегистрированных, по версии Следкома РТ, по подложным документам. Ущерб от серии афер оценен в 47 млн рублей.

Схожее по масштабам дело Следком направлял в суд в 2016-м году. Но там хищения на 503 млн рублей были выявлены при отчуждении целой серии объектов — муниципальных земель, подвалов в жилых домах Казани и производственно-складского комплекса в Константиновке. Виновными в аферах в составе группы были признаны бывший госрегистратор Радик Минязов и предприниматель Диас Насыбуллин, отец которого в свое время работал судьей Верховного суда РТ.