Мишустин: финансирование национальных целей — приоритет бюджета

По словам главы правительства, президент поставил масштабные задачи, определив национальные цели до 2030 года

Обеспечение ресурсами национальных целей России остается безусловным приоритетом бюджета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. Об этом сообщает «Прайм».

По словам главы правительства, президент поставил масштабные задачи, определив национальные цели до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Их ресурсное обеспечение, подчеркнул Мишустин, остается безусловным приоритетом бюджета.

Премьер напомнил, что среди национальных целей: социальные вопросы, технологическое лидерство, цифровая трансформация, развитие экономического и человеческого потенциала.

Мишустин отметил, что именно такой взаимосвязанный контур должен способствовать дальнейшему качественному росту уровня жизни граждан.

Ранее сообщалось, что председатель правительства поручил проверить эффективность форумов. Инициатива исходит от Валентины Матвиенко, которая в июне обратилась к главе правительства с предложением сократить число мероприятий.

Алсу Сабирзанова