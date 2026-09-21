ЕС продлил санкции против России на три года

Новый трехлетний срок должен снизить риск споров при очередном продлении

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Постоянные представители стран Евросоюза согласовали продление санкций против российских и белорусских физических и юридических лиц сразу на три года. Об этом сообщает Чешское телевидение со ссылкой на дипломатические источники.

Решение стало компромиссом, призванным урегулировать разногласия внутри ЕС по отдельным фигурантам санкционного списка. До этого индивидуальные санкции обычно продлевались на шесть или 12 месяцев. Новый трехлетний срок должен снизить риск споров при очередном продлении.

Ранее сообщалось, что Евросоюз предварительно договорился исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка.

Алсу Сабирзанова