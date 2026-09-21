Новости общества

00:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ЕС продлил санкции против России на три года

21:55, 21.09.2026

Новый трехлетний срок должен снизить риск споров при очередном продлении

ЕС продлил санкции против России на три года
Фото: Реальное время

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали продление санкций против российских и белорусских физических и юридических лиц сразу на три года. Об этом сообщает Чешское телевидение со ссылкой на дипломатические источники.

Решение стало компромиссом, призванным урегулировать разногласия внутри ЕС по отдельным фигурантам санкционного списка. До этого индивидуальные санкции обычно продлевались на шесть или 12 месяцев. Новый трехлетний срок должен снизить риск споров при очередном продлении.

Ранее сообщалось, что Евросоюз предварительно договорился исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка.

Алсу Сабирзанова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также