Роспотребнадзор РФ: у троих эвакуированных в Казань россиян подтвердился коронавирус

У троих россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Казань, подтвердился коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.



«У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими. И сегодня эти люди остаются под наблюдением», — передает «Интерфакс» слова Поповой.

Ранее Минздрав Татарстана опубликовал данные о состоянии находящихся под наблюдением пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, эвакуированных в Казань. Согласно этим данным, ни у кого из них не выявлен коронавирус.



Напомним, корреспонденты «Реального времени» побывали в Республиканской клинической инфекционной больнице и выяснили подробности о состоянии пациентов, условиях их пребывания в столице Татарстана и мерах, принимаемых к предотвращению коронавируса.



Руководитель татарстанского штаба по борьбе с коронавирусом, заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева отметила, что у прибывших с лайнера пациентов все в порядке. Симптомы болезни у всех отсутствуют.

На уточняющий вопрос о наличии коронавируса у троих из проходящих в Казани карантин восьми туристов и мерах, предпринимаемых в плане их лечения, Фазлеева ответила:

— Реально за ними ведется [только] медицинское наблюдение. У них абсолютно нет симптомов.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в воскресенье сообщала, что у троих из восьми пассажиров лайнера был выявлен новый коронавирус, и подчеркнула, что в ходе карантина в Казани будет проведена диагностика на его наличие.

