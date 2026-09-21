Гуков стал первым заместителем главы ФТС

Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Динар Фатыхов

Валерий Гуков назначен первым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого назначения Гуков возглавлял Дальневосточное таможенное управление. В таможенные органы он пришел в 1999 году, начинал инспектором Славгородского таможенного поста Алтайской таможни.

Ранее сообщалось, что Мишустин освободил Ирину Шварцман от должности замминистра просвещения. Освобождение произведено по ее просьбе.

Алсу Сабирзанова