Гуков стал первым заместителем главы ФТС
Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин
Валерий Гуков назначен первым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
До этого назначения Гуков возглавлял Дальневосточное таможенное управление. В таможенные органы он пришел в 1999 году, начинал инспектором Славгородского таможенного поста Алтайской таможни.
Ранее сообщалось, что Мишустин освободил Ирину Шварцман от должности замминистра просвещения. Освобождение произведено по ее просьбе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».