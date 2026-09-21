Соцфонд: пенсии работающих индексируются вместе с пенсиями неработающих

При назначении пенсии Соцфонд России сразу рассчитывает сумму исходя из актуальной стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты

Фото: Динар Фатыхов

Страховые пенсии работающих россиян индексируются одновременно со страховыми пенсиями неработающих. Об этом сообщается в канале Соцфонда в «Максе».

Как отмечается в сообщении, страховая пенсия увеличивается каждый год прямо во время трудовой деятельности. При назначении страховой пенсии Соцфонд России сразу рассчитывает сумму исходя из актуальной стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В дальнейшем гражданин будет одновременно работать и получать страховую пенсию со всеми ежегодными плановыми индексациями.

Кроме того, каждый год с 1 августа Соцфонд будет автоматически, беззаявительно, перерасчитывать размер страховой пенсии и добавлять дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты, заработанные за предыдущий год работы. При этом максимальное увеличение составит три пенсионных коэффициента.

Ранее сообщалось, что эксперт Сафонов назвал размер максимальной пенсии по старости в 2027-м. Для получения такой суммы нужно накопить 400 пенсионных баллов.

Алсу Сабирзанова