Галимова о находящихся в РКИБ на карантине: «Давайте уважать право частной жизни»

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала диагнозы людей, которые находятся в карантинной зоне Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ).

«Давайте уважать право частной жизни. У них нет кашля, насморка, температуры — это максимум той информации, которую можем сейчас предоставить. Говорить о том, кто находится под подозрением на ухудшение состояние, не допустимо по той причине, что есть понятие «охраны личной жизни». Эти люди не хотят, чтобы публично озвучивалось, кто там находится и каково здоровье каждого человека. Давайте в этой ситуации относиться с уважением к ним. Люди длительное время были вынуждены находиться на корабле взаперти. Они устали и обеспокоены. Им хочется скорее вернуться в свои семьи. Для этого медперсонал делает все возможное», — сказала она.

По словам руководителя пресс-службы президента республики, у находящихся в карантинной зоне комфортные условия, подключен интернет, мобильная связь, скайп, им выдали планшеты. Каждый день делают лабораторные заборы.

«Что касается тех, то формирует панику, в некоторых регионах достаточно категоричные решения принимаются, вплоть до исков в суд к тем, кто спекулирует на этой теме. Сайт Минздрава публикует ежедневно отчеты. Журналисты говорят, что там нет ничего нового. Слава Богу, что у нас нет ничего нового сказать. Вся наиболее полная достоверная информация от первоисточника на этом сайте», — подчеркнула спикер.

Галимова рассказала о медперсонале, который отлучен от своих семей. По ее словам, «отбора никакого не происходило. Медики выполняют свою работу, они сказали, что готовы. Три врача, шесть медсестер и три санитара, работающие с людьми на карантине, — сотрудники инфекционной больницы, которые хорошо подготовлены и многие ситуации отрабатывали в рамках международных мероприятий в Татарстане».



Напомним, граждане России с лайнера Diamond Princess, на котором распространился коронавирус, прибыли в Казань на карантин в минувшие выходные, у троих из них наличие вируса подтвердили. Как ранее писало «Реальное время», ситуация также спровоцировала волну паники в соцсетях и посты о якобы закрытой РКБ — Минздрав Татарстана опровергал эти сообщения.

Вчера стало известно, что у троих россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Казань, подтвердился коронавирус.