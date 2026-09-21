Новости общества

00:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минфин не принял решение по НДС на операции через СБП

15:50, 21.09.2026

Вопрос планируется обсудить с Банком России

Минфин не принял решение по НДС на операции через СБП
Фото: Реальное время

Решение о введении НДС на операции через систему быстрых платежей пока не принято. Вопрос планируется обсудить с Банком России, заявил статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума, передает ТАСС.

— Этот вопрос надо с Центральным банком проработать. Сейчас мы пока к нему не возвращались. Безусловно, осенью этот вопрос тоже проработаем и какое-то решение по нему примем, — сказал он.

Ранее сообщалось, что ЦБ работает над расширением использования СБП за рубежом. Регулятор также работает над расширением использования карт «Мир».

Алсу Сабирзанова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также