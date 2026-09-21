Хлебопеки попросили ФАС проверить рост цен на маргарин и заменители жира

За месяц маргарин и заменители молочного жира подорожали для производителей хлеба на 15–20%

Фото: Сергей Козлов

Национальный союз хлебопечения (НСХ) попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить обоснованность роста закупочных цен на масложировую продукцию. Об обращении сообщает «Коммерсант».

За месяц маргарин и заменители молочного жира подорожали для производителей хлеба на 15–20%.

В НСХ связывают скачок с падением импорта пальмового масла в Россию на 22,2%. Рост стоимости жиров давит на себестоимость продукции: за год сдобные булки в рознице уже подорожали на 10,7%. В цене прибавляют и кондитерские изделия.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

В ФАС подтвердили получение обращения от союза и заявили, что рассмотрят его в установленном порядке.

Напомним, ранее Правительство России разработало проект постановления, который позволит Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвития, ФАС и Росстату получать данные о ценах и контролировать их для 24 категорий товаров.

Зульфат Шафигуллин