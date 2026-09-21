ЕС согласовал отмену санкций против Усманова и Фридмана
Ограничения снимут, если ни одна из стран ЕС не выдвинет возражений в ближайшие часы
Евросоюз предварительно договорился исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Ограничения снимут, если ни одна из стран ЕС не выдвинет возражений в ближайшие часы.
Это часть пакетного соглашения о продлении на три года санкций против тысяч других российских физических и юридических лиц. Ранее действие рестрикций продлевалось на шесть или двенадцать месяцев.
В сентябре Франция и Словакия настояли на исключении Усманова, что вызвало удивление и недовольство ряда других стран сообщества. Позже Люксембург потребовал снять ограничения и с Фридмана.
Ранее сообщалось, что отказ ЕС от газа из России ударит по промышленности Германии.
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