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ЕС согласовал отмену санкций против Усманова и Фридмана

18:08, 21.09.2026

Ограничения снимут, если ни одна из стран ЕС не выдвинет возражений в ближайшие часы

ЕС согласовал отмену санкций против Усманова и Фридмана
Фото: Guillaume Périgois на Unsplash

Евросоюз предварительно договорился исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Ограничения снимут, если ни одна из стран ЕС не выдвинет возражений в ближайшие часы.

Это часть пакетного соглашения о продлении на три года санкций против тысяч других российских физических и юридических лиц. Ранее действие рестрикций продлевалось на шесть или двенадцать месяцев.

В сентябре Франция и Словакия настояли на исключении Усманова, что вызвало удивление и недовольство ряда других стран сообщества. Позже Люксембург потребовал снять ограничения и с Фридмана.

Ранее сообщалось, что отказ ЕС от газа из России ударит по промышленности Германии.

Алсу Сабирзанова

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