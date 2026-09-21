Татарстан вошел в топ-10 рейтинга по уровню медианных зарплат

Чистая медианная зарплата в республике превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг в 3,02 раза

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в топ-10 российских регионов в рейтинге по уровню медианных зарплат, подготовленном РИА «Новости». Чистая медианная зарплата в республике превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг в 3,02 раза. Это девятый показатель по стране.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ с превышением в 5,1 раза.

Второе, третье и четвертое места поделили Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область — в этих регионах чистая медианная зарплата эквивалентна 4,3 фиксированного набора. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра замыкает лидирующую пятерку с результатом 3,8 набора на одну зарплату.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В число лидеров также вошли Сахалинская область, Якутия, Мурманская область, Красноярский край и Москва.

В исследовании эксперты оценивали соотношение средних медианных зарплат (за вычетом НДФЛ за апрель — июнь 2026 года) к стоимости фиксированного потребительского набора Росстата.

Напомним, ранее стало известно, что самозанятые в России сравнялись с наемными работниками по росту доходов.

Зульфат Шафигуллин