ГБУЗ Республиканская Клиническая Инфекционная Больница Имени Профессора А.Ф.Агафонова
Общая информация
Свою деятельность больница начала с 1936 года.
Больница обслуживает город Казань и 27 муниципальных районов Республики Татарстан.
В больнице медицинскую помощь оказывают 96 врачей, 227 медместер, 121 сотрудник младшего медицинского персонала, 98 сотрудников прочего персонала.
Руководитель — Гатауллин Марат Ринатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420140, пр-кт Победы, 83
- Телефон: (843) 267-81-37
- Email: rkib.mz@tatar.ru
- Сайт: http://rkib-tatar.ru/
Дата последнего обновления: 09.10.2020