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ГБУЗ Республиканская Клиническая Инфекционная Больница Имени Профессора А.Ф.Агафонова

Медицина
ГБУЗ Республиканская Клиническая Инфекционная Больница Имени Профессора А.Ф.Агафонова
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Свою деятельность больница начала с 1936 года.

Больница обслуживает город Казань и 27 муниципальных районов Республики Татарстан.

В больнице медицинскую помощь оказывают 96 врачей, 227 медместер, 121 сотрудник младшего медицинского персонала, 98 сотрудников прочего персонала.

Руководитель — Гатауллин Марат Ринатович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420140, пр-кт Победы, 83
  • Телефон: (843) 267-81-37
  • Email: rkib.mz@tatar.ru
  • Сайт: http://rkib-tatar.ru/

Дата последнего обновления: 09.10.2020

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