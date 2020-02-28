В Татарстане удалось остановить снижение численности стерляди

Госкомитет Татарстана по биоресурсам подвел итоги работы в 2019 году

Фото: Ринат Назметдинов

В наступившем году на территории Татарстана станет на пять особо охраняемых природных территорий больше, в леса выпустят еще 30 благородных оленей, а в водоемы — сотни тысяч стерлядей. Обо всем этом говорили на итоговой коллегии Государственного комитета РТ по охране и воспроизводству биологических ресурсов. Подробности — в материале «Реального времени».

Ровесники Татарской АССР

Наступивший 2020-й — год юбилеев. Вся страна отпразднует 75-летие Великой Победы, Татарстан — вековой юбилей со дня образования Татарской АССР, а охотоведы — 100-летие с момента подписания Владимиром Лениным «Декрета об охоте», документа, определившего дальнейшее развитие отрасли и круг задач, актуальных по сей день.

Речь идет о сохранении биологического разнообразия и осуществлении мер по сохранению и эффективному, бережному и рациональному использованию охотничьих и водно-биологических ресурсов. О том, каких успехов удалось добиться в 2019 году и какие задачи ставятся на новый отчетный период, говорилось на итоговой коллегии профильного ведомства.

20 июля 2020 года В.И. Ленин подписал «Декрет об охоте». Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

В Татарстане гибнут озера и исчезают уникальные почвы

Продолжая традиции, в Татарстане прилагают максимум усилий для сохранения флоры и фауны республики: сохранению уникальных представителей животного мира, насекомых, птиц, а так же растений. Сегодня в Татарстане действуют 186 особо охраняемых природных территорий. Общая площадь заповедных участков — более 57 тыс. Га, что равно 6,3% о всей площади республики. В минувшем году таких территорий стало еще на 5 больше, а площадь выросла на 43 тыс. Га, самым большим из которых стал проект «Волжские просторы», раскинувшийся по площади четырех районов и призванный сохранить ландшафтные комплексы реки Волга и стать территорией спокойного воспроизводства водных биоресурсов.

— Кроме того, на сегодняшний день в завершающей стадии, находятся проекты по созданию еще 5-ти новых ООПТ, — сообщил председатель Госкомитета Федор Батков. В наступившем году завершается научное обоснование и юридическое закрепление нового статуса за территориями.

Но и этого мало — уверены в Академии наук Татарстана. Специально приглашенный на коллегию директор института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ, доктор химических наук Рифгат Шагидуллин поднял несколько острых тем. В частности — плачевную ситуацию с озерами — памятниками природы регионального значения. Их в республике 37. Пока еще.

— Особую обеспокоенность вызывают водоемы Лаишевского и Высокогорского районов, испытывающие особо высокую антропогенную нагрузку. Как правило, на этих озерах не соблюдаются водоохранные зоны, водосборные и даже прибрежные территории застроены, что приводит к уменьшению водозабора, идет распашка земель под урез водосбора. Это ведет к эрозии почвы, заилению самих водоемов, их зарастанию и снижению биоразнообразия. Бурение артезианских скважин в садовых обществах и частных подворьях, ведет к уменьшению, а то и полной потере грунтового питания. Есть примеры того, что вблизи памятника природы появляются карьеры по добыче песка, что может привести к ситуации, сродни той, что была между озерами Лебяжье и карьером Изумрудное. Если говорить о самых больших проблемах, то в том же Лаишевском районе, за несколько десятилетий озера Чистое, Моховое, Свежее, Столбище, Четово, потеряли от 53% до 82% водной поверхности, — сообщил ученый.



Рифгат Шагидуллин отметил значительную диспропорцию по числу и площадям ООПТ в различных районах Татарстана. Фото Рината Назметдинова

Если уже в ближайшее время не предпринять неотложные меры, то эти озера просто исчезнут, а вместе с ними — их уникальный животный и растительный мир.

Говоря в целом о развитии природоохранных территорий, Рифгат Шагидуллин отметил значительную диспропорцию по числу и площадям ООПТ в различных районах Татарстана. Сабинский, Балтасинский, Заинский, Пестречинский, Тюлячинский, Камско-Устьинский, Чистопольский, Ютазинский и Спасский районы, при наличии на их территории ареалов обитания краснокнижных животных, птиц, насекомых, рыб, произрастании редких и исчезающих растений, пока слабо ведут работу по созданию особо охраняемых островков природы.

Более того, в республике в целом недостаточно внимания уделяется вопросу создания почвенных заказников. Между тем, даже чернозем ученые уже относят к исчезающим видам почвы. Академия наук готова выступить с инициативой по созданию памятников природы для сохранения эталонных, редких, исчезающих и уникальных почв.

Татарстан — один из аутсайдеров в ПФО по лесистости, и лидер — по продуктивности охотугодий

Лесов в Татарстане — мало. Даже слишком. Ими покрыты всего 17,2% территории региона. Хуже обстоят дела только в Саратовской (12,7%) и Саратовской (6%) областях. Лидеры — Пермский край (72,8%), Кировская область (63,5%), Республика Марий Эл (55,6%). Зато по продуктивности охотничьих угодий Татарстан — безусловный лидер- 128% от целевых показателей. Тот же Пермский край имеет показатель всего в 54%, а Кировская область — вообще отрицательное значение — 17%.

Татарстан при слабой лесисточти, демонстриреъует высокую продуктивность охотугодий. Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

Общая экономическая стоимость охотничьих ресурсов Татарстана достигает суммы в 1,6 млрд рублей, из которых 76% приходится на копытных — лося, косулю, кабана. За 5 лет показатель вырос более чем в 3 раза. Значительно больше стало лося, почти в три раза выросла популяция косули. Это отмечают уже не только те, кто занимается зимним маршрутным учетом диких животных, но и простые татарстанцы, которые все чаще видят лосей, косуль и кабанов то возле трасс, а то и вовсе забредших в город. Предпринимаемые меры позволили увеличить поголовье зайца-русака, глухаря, тетерева, куропатки, сурка, бобра. Но не везде. В частности, снижение численности барсуков, зайцев-русаков, тетеревов, куропаток отмечено в таких охотхозяйствах, как «Глухарь» (минус 32,7%), «Тюрнесеевское» (падение на 35,6%), «Камский берег» (отрицательная динамика 65,7%) и «Бахчасарайское» (сокращение на 72,5%).

— Напоминаю, что охотпользователи обязаны заниматься не только экономически выгодными охотничьими ресурсами, но и поддерживать на надлежащем уровне массовые виды животных, которые являются источниками охоты для большинства охотников республики, — заявил Батков.

Все большую популярность в Татарстане принимает вольерное — полувольное дичеразведение. Здесь Татарстан — опять безусловный лидер в ПФО: из 70 охотхозяйств, 22 содержат маралов, кабанов, пятнистых оленей, ланей, уток и фазанов. Часть разводится для последующего выпуска в дикую природу. Так, в Алексеевском районе на волю отправились 52 тыс. голов уток, а в целом по республике — 50 маралов. Интересно то, что сейчас дикая популяция насчитывает уже 310 голов. Благородный олень прижился и активно размножается. В 2020 году планируется выпустить еще 30 особей.

Численность маралов в лесах Татарстана достигла 310 особей. Фото: Арсения Фавстрицкого

В феврале этого года на федеральном уровне приняты поправки в Закон об охоте, разрешающие осуществлять охоту в вольерах. Это должно простимулировать охотпользователей к еще более активному развитию этого направления.

А вот численность кабана за последние 5 лет — сократилась. Острой проблемой остается выявление в соседних с республикой регионах фактов заболевания диких кабанов африканской чумой свиней. В буферных зонах производится регулирование поголовья с целью недопущения АЧС на территорию РТ.

Активно проводятся мероприятия по предотвращению бешенства. В местах обитания хищников разложены более 1,5 млн доз вакцин. Кроме того, с целью недопущения избыточного поголовья, производится регулирование. Поголовье лис стабилизировано на отметке порядка 8,5 тыс. особей. Предпринимаемые шаги позволили добиться значительного снижения числа случаев бешенства: если в 2015 году, в Татарстане их было зафиксировано 145, то в 2019-м — всего 15.

Поголовье лис в Татарстане стабилизировано на отметке порядка 8,5 тыс. особей. Фото: Арсения Фавстрицкого

Поголовье стерляди в Татарстане начало расти

В минувшем году инспекторами Госкомитета РТ по биоресурсам, сотрудниками рыбинспекции, общественными и производственными инспекторами, совместно с представителями правоохранительных органов республики, проведены тысячи рейдов. Изъяты километры незаконных орудий лова рыбы. Эффективность предпринимаемых мер по защите водных биоресурсов, в сочетании с масштабными программами по воспроизводству рыбных запасов приносят свои плоды: Фирдаус Шакирова — заместитель руководителя Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» — научного центра, занимающегося оценкой состояния рыбных запасов Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, отмечает не только рост численности традиционных видов: леща, судака, сазана, щуки, сома и так называемого «мелкого частика» — малоценной рыбы типа синца, уклейки, тюльки, карася, но и то, что нормативы лова могут быть увеличены без ущерба для природы. А самое главное — в Татарстане прекратилось сокращение популяции краснокнижного вида — волжской стерляди.

Предпринимаемые в Татарстане охранные меры, позволили остановить снижение численности волжской стерляди. Фото: Арсения Фавстрицкого

— Анализ динамики промысловых запасов стерляди за последние годы выявил, что снижение запасов стерляди прекратилось. Этому способствовало, во-первых — искусственное зарыбление и воспроизводство в местах традиционного обитания. Немаловажную роль в сохранении популяции стерляди играет ее естественное самовоспроизводство. В Татарстане отмечены и внесены в перечень особо охраняемых территорий 10 нерестовых участков. С 2016 года, в период размножения на территории промысловых участков запрещены все виды работ, связанные с пользованием недр. Такие охранные мероприятия способствовали стабилизации численности и даже отмечается рост, — отметила ученый.

В перспективе наращивание объемов выпуска молоди стерляди. В настоящее время под Казанью завершается строительство второй очереди рыбоводческого комплекса, благодаря чему, годовые объемы выращивания малька краснокнижной рыбы вырастут до 5 млн штук.