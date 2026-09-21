ФСБ: должностным лицам «Алабуга Девелопмент» передали взятку 20 млн рублей

По этому делу уже задержаны и арестованы трое

Фото: Реальное время

Сегодня УФСБ по Татарстану обнародовало информацию о новом коррупционном деле, связанном с особой экономической зоной «Алабуга». Речь идет о взятке в 20 млн рублей от подрядчика строительных работ.

По версии силовиков, эту сумму летом 2025-го передал должностным лицам ООО «Алабуга Девелопмент» руководитель московской «Ремонтно-строительной компании «Тилар» — за оказание содействия в признании его фирмы победителем тендера на строительство в «Алабуге».

Уголовное дело о даче взятки, посредничестве ей и получении возбуждены на основании материалов регионального Управления ФСБ. Задержания трех участников схемы прошли на прошлой неделе. Все они по решению суда были водворены в СИЗО, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе УФСБ по РТ.

Под арестом оказался и руководитель компании. Фамилии и должности в силовом ведомстве не называют.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отметим, московская «РСК «Тилар» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Ее директором в открытых источниках указан Тимур Гудзь, а владельцем Антон Лысов. Сотрудниками компании числятся 15 человек, при этом ее доходы за прошлый год превысили 606 млн рублей (согласно «СПАРК-Интерфакс»). Но уже в апреле 2026-го в отношении «Тилар» начали процедуру банкротства. Инициатором выступило УФНС по Кировской области.

Примечательно, что незадолго до возбуждения дела о взятке Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил иск ООО «Алабуга Девелопмент» к ООО «РСК «Тилар» на 359 млн рублей в качестве неотработанных авансов и неустойки по двум договорам, заключенным в июле-августе 2025 года. Общая цена контрактов чуть недотягивает до 1,5 млрд рублей.