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ГБУ Безопасность дорожного движения

Гос. ведомства

Общая информация

Учреждение «Безопасность дорожного движения» было образовано в марте 2002 года в форме Республиканского государственного унитарного предприятия. Позже организация несколько раз претерпевала изменения в названии и организационно-правовой форме:

2003 г. — переименование в Республиканское государственное учреждение «Безопасность дорожного движения» (РГУ «БДД»).

2012 г. переименование в Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» (ГБУ «БДД»).

2016 г. — реорганизация учреждения путем присоединения ГКУ «Дирекция финансирования научных и образовательных программ безопасности дорожного движения Республики Татарстан».

Цели деятельности Учреждения:

  • повышение безопасности дорожного движения;
  • снижение уровня аварийности и транспортного травматизма на автомобильных дорогах Республики Татарстан, сокращение числа погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;
  • обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог;
  • повышение уровня защищенности от противоправных посягательств.
  • Сферы деятельности (отраслевые виды деятельности) Учреждения — прикладные исследования, транспорт и дорожное хозяйство, обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере, молодежная политика.

Руководитель — Минниханов Рифкат Нургалиевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420059, Оренбургский тракт, 5
  • Телефон: (843) 210-18-90
  • Email: Priemnaya.Minnihanov@tatar.ru
  • Сайт: https://gbubdd.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 06.10.2020

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