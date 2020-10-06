ГБУ Безопасность дорожного движения
Общая информация
Учреждение «Безопасность дорожного движения» было образовано в марте 2002 года в форме Республиканского государственного унитарного предприятия. Позже организация несколько раз претерпевала изменения в названии и организационно-правовой форме:
2003 г. — переименование в Республиканское государственное учреждение «Безопасность дорожного движения» (РГУ «БДД»).
2012 г. переименование в Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» (ГБУ «БДД»).
2016 г. — реорганизация учреждения путем присоединения ГКУ «Дирекция финансирования научных и образовательных программ безопасности дорожного движения Республики Татарстан».
Цели деятельности Учреждения:
- повышение безопасности дорожного движения;
- снижение уровня аварийности и транспортного травматизма на автомобильных дорогах Республики Татарстан, сокращение числа погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;
- обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог;
- повышение уровня защищенности от противоправных посягательств.
- Сферы деятельности (отраслевые виды деятельности) Учреждения — прикладные исследования, транспорт и дорожное хозяйство, обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере, молодежная политика.
Руководитель — Минниханов Рифкат Нургалиевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, Оренбургский тракт, 5
- Телефон: (843) 210-18-90
- Email: Priemnaya.Minnihanov@tatar.ru
- Сайт: https://gbubdd.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 06.10.2020