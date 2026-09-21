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Предварительные итоги выборов в Татарстане: ЕР — 71,7%, КПРФ — 11,2%

15:31, 21.09.2026

Данные по итогам подсчета голосов озвучил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев

Предварительные итоги выборов в Татарстане: ЕР — 71,7%, КПРФ — 11,2%
Фото: Дарья Пинегина

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев огласил предварительные результаты голосования по итогам подсчета голосов участковыми комиссиями.

«Единая Россия» лидирует с 71,7% голосов. КПРФ набирает 11,2%, «Новые люди» — 6,87%, ЛДПР — 4,52%. Далее следуют «Справедливая Россия» — 2,16%, «Коммунисты России» — 0,7%, «Партия пенсионеров» — 0,68%, «Родина» — 0,42%, «Зеленые» — 0,38%, и «Партия прямой демократии» — 0,33%. Около 1% проголосовавших испортили бюллетени.

Напомним, 18—20 сентября в Татарстане проходили выборы депутатов Госдумы РФ, довыборы в Госсовет РТ и муниципальные выборы. Явка к 18:00 заключительного дня составила 72,4%. Голосование прошло в штатном режиме, в ЦИК поступило 14 обращений — ни одно не подтвердило нарушений. Окончательные итоги ЦИК России планирует подвести позднее.

Дмитрий Зайцев

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