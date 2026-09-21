Предварительные итоги выборов в Татарстане: ЕР — 71,7%, КПРФ — 11,2%
Данные по итогам подсчета голосов озвучил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев
Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев огласил предварительные результаты голосования по итогам подсчета голосов участковыми комиссиями.
«Единая Россия» лидирует с 71,7% голосов. КПРФ набирает 11,2%, «Новые люди» — 6,87%, ЛДПР — 4,52%. Далее следуют «Справедливая Россия» — 2,16%, «Коммунисты России» — 0,7%, «Партия пенсионеров» — 0,68%, «Родина» — 0,42%, «Зеленые» — 0,38%, и «Партия прямой демократии» — 0,33%. Около 1% проголосовавших испортили бюллетени.
Напомним, 18—20 сентября в Татарстане проходили выборы депутатов Госдумы РФ, довыборы в Госсовет РТ и муниципальные выборы. Явка к 18:00 заключительного дня составила 72,4%. Голосование прошло в штатном режиме, в ЦИК поступило 14 обращений — ни одно не подтвердило нарушений. Окончательные итоги ЦИК России планирует подвести позднее.
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