Путин: система QR-кодов в рамках СПОТ работает без сбоев

С июля 2026 года система подтверждения ожидания поставки товаров стала обязательной для контроля автомобильного импорта на границе

Внедрение QR-кодов для контроля за пересечением границы товарами отлично работает и не создает проблем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым, передает ТАСС.

— Эта система — QR-кодов — работает. И никаких проблем на самом деле, никаких очередей не создает, — указал президент.

Он также отметил рост показателей в связи со СПОТ — по миллионам тонн и в миллиардах рублей.

С июля 2026 года система подтверждения ожидания поставки товаров стала обязательной для контроля автомобильного импорта на границе. Таможенники выборочно проверяют у перевозчика наличие QR-кода, статус документа и соответствие сведений в ДОПП данным товаросопроводительных документов.

Ранее сообщалось, что ЦБ дал банкам полгода на переход к единому QR-коду.

Алсу Сабирзанова