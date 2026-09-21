Путин планирует посетить саммит АТЭС в Китае и пропустить G20 в США

В АТЭС Путин поучаствует впервые с 2017 года

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае. Он пройдет 18—19 ноября в Шэньчжэне под председательством Си Цзиньпина. При этом саммит «Большой двадцатки» в Майами 14—15 декабря президент, вероятнее всего, пропустит. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в АТЭС Путин поучаствует впервые с 2017 года. Вероятность его поездки на G20 во Флориду источники оценивают как «крайне малую». Ранее в Кремле не исключали возможности трехсторонних переговоров глав США, России и Китая на полях саммита АТЭС, однако такая встреча пока не запланирована.

Источники Bloomberg также отмечают, что в Кремле не ожидают прогресса в переговорах по российско-украинскому конфликту до саммита G20. Кроме того, российское руководство все больше разочаровывается в американских переговорщиках — спецпосланниках президента США Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле продлились около трех часов. Главной темой стало урегулирование российско-украинского конфликта.

Алсу Сабирзанова