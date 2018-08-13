ПАО Таттелеком

Общая информация

ПАО «Таттелеком» — является крупнейшим в Татарстане оператором связи по предоставлению ключевых/базовых услуг для своих клиентов: интернет, проводной телефонии, телевидения, а с 2014 года и мобильной связи под брендом «Летай».

ПАО «Таттелеком» правопреемник ГУП УЭС «Таттелеком», образованного на базе обособленного структурного подразделения Министерства связи РТ «Казанская Междугородная Телефонно-Телеграфная Станция» 1 апреля 1998 г. В сентябре 2006 года ПАО «Таттелеком» запустил проект высокоскоростного интернета ADSL под торговой маркой «Летай». В ноябре 2008 года «Таттелеком» первым в России 100% завершил цифровизацию сельских телефонных сетей, заменив все аналоговые АТС в городах республики на оборудование уровня NGN. Одновременно с заменой аналогового оборудования были модернизированы внутригородские транспортные сети, скорость передачи данных по которым составила от 1 до 10 ГигаБит/с. Повсеместно внедрена технология мультипротокольной коммутации на основе меток MPLS.

Телекоммуникационная сеть компании охватывает всю территорию Татарстана. Занимает монопольное положение в небольших городах и районах республики.

В силу своего существенного положения ПАО «Таттелеком» также предоставляет услуги пропуска трафика операторам телефонной связи на территории республики, а также оказывает операторам услуги аренды телекоммуникационной инфраструктуры (канализация, волокна, размещение оборудования).

ПАО «Таттелеком» совместно с Министерством информатизации и связи РТ продолжает реализовывать проект Государственной интегрированной системы телекоммуникаций Республики Татарстан (ГИСТ РТ), в рамках которого создается единая телекоммуникационная инфраструктура для работы всех органов государственной власти и муниципальных образований республики, учреждений бюджетной сферы. ПАО «Таттелеком» продолжает участвовать в проектах, реализуемых совместно с МВД по РТ и Минсвязи РТ, направленных на обеспечение общественной безопасности и охраны правопорядка. Сетью видеонаблюдения охвачены места массового скопления людей и жилые районы. В 2017 году продолжалась реализация проекта «Безопасный двор». Во многих населенных пунктах РТ установлены наружные камеры охранного видеонаблюдения. Следующий перспективный проект, который предстоит освоить ПАО «Таттелеком» на благо жителей республики — телемедицина, а именно создание, современных коммуникационных технологий для дистанционного оказания помощи и своевременных медицинских консультаций.

Генеральный директор — Шафигуллин Лутфулла Нурисламович

Председатель совета директоров — Сорокин Валерий Юрьевич



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