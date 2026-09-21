Трамп анонсировал крупную сделку по закупке белорусского калия

По его словам, цена будет значительно ниже той, что США платят Канаде

Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке крупного соглашения на поставку калия из Белоруссии. Об этом он написал на платформе Truth Social, передают «Известия».

По словам Трампа, цена будет значительно ниже той, что США платят Канаде. Американский лидер связал возможную сделку с выгодой для отечественных фермеров и животноводов.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика переориентировала экспорт калия на Восток. Из-за этого у Минска не осталось свободных объемов удобрений для поставок странам Запада и США. По словам белорусского лидера, несмотря на продолжающиеся экономические выпады со стороны Евросоюза, правительству удалось перестроить логистику.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России. Большинство ключевых мер администрация должна ввести в течение 30 дней после вступления закона в силу.

Алсу Сабирзанова