Два проекта НКНХ вошли в шорт-лист международной премии PROBA Awards

В этом году на премию поступило 348 заявок — это рекорд за историю конкурса

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Международная премия PROBA Awards вручается в области коммуникаций и маркетинга. Работы оценивали 70 экспертов коммуникационной отрасли.

В короткий список номинантов на победу попали два проекта НКНХ. В номинации «Корпоративные коммуникации» представлен проект «Малыш на миллион», а в номинации «Внутренние коммуникации» — «Юла в деле: как мы подсадили СИБУР на вирус-контент».

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Проект «Малыш на миллион» посвящен новому формату медиаосвещения экологической инициативы компании по зарыблению Камы мальками стерляди, внесенной в Красную книгу России. В этом году в реку выпустили 1 000 000 мальков — программа реализуется с 2022 года, и ранее ежегодно выпускалось по 200 тысяч штук. Благодаря проекту традиционная акция по зарыблению в 2026 году превратилась в общегородской праздник с насыщенной научной и развлекательной повесткой: в мероприятии приняли участие более 250 человек — сотрудники предприятия и члены их семей, жители и гости Нижнекамска. Общий охват публикаций о событии в СМИ и социальных сетях составил почти 900 тысяч просмотров.

Проект «Юла в деле: как мы подсадили СИБУР на вирус-контент» изменил подход к внутренним и внешним коммуникациям компании. В серии эксклюзивных видео производственный блогер СИБУРа — сотрудник отдела внутренних коммуникаций «Нижнекамскнефтехима» Юлия Бурмистрова с юмором и креативом освещает корпоративные и производственные события, мероприятия и улучшение условий труда.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Переводя язык производства на язык человеческих ценностей, она задает нестандартные вопросы, оживляет диалог и вызывает искренние эмоции. Зародившись как локальная инициатива, проект стал общекорпоративным феноменом, охватив все регионы присутствия компании. Общий охват каждого видеопроекта составляет 25% сотрудников компании и почти 95% сотрудников предприятия.

В номинации «Корпоративные коммуникации» на победу также претендуют проекты ВТБ, Сбера, «Т банка» и «Московской биржи», а в номинации «Внутренние коммуникации» — компаний «Т банк», «Яндекс», «ЕВРАЗ» и «Лента».

PROBA Awards проводится с 2000 года. Премия отмечает коммуникационные практики, специалистов и команды, внесшие вклад в развитие отрасли. Победителей 2026 года наградят 24 сентября в Санкт-Петербурге.