Около тысячи серьезных кибератак произошло на ресурсы Татарстана в дни выборов

Системы защиты справились с атаками, на работу избирательных сервисов они не повлияли

Фото: Артем Дергунов

В дни голосования на информационные ресурсы Татарстана было совершено порядка тысячи серьезных кибератак. Все системы противодействия киберугрозам отработали в штатном режиме — на функционирование избирательных сервисов атаки не повлияли. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Подробнее о предварительных данных по выборам — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Напомним, 18—20 сентября в Татарстане проходили выборы депутатов Госдумы РФ, довыборы в Госсовет РТ и муниципальные выборы. Председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев ранее отдельно поблагодарил Минцифры за обеспечение безопасности избирательного процесса.

Голосование прошло в штатном режиме, без кризисных ситуаций. В ЦИК поступило 14 обращений, по каждому проведена проверка — нарушений избирательного законодательства не установлено. Явка к 18:00 заключительного дня составила 72,4%. Официальные итоги ЦИК России планирует подвести не позднее 5 октября.

Дмитрий Зайцев