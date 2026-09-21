Госдума, Госсовет и муниципалитеты: Татарстан проголосовал — ЦИК отчитался

От выборов в Госдуму до муниципальных мандатов: как прошло голосование в республике и что сказала Памфилова

Фото: Сергей Козлов

В Татарстане проголосовали 2 250 967 избирателей, явка составила 76,70%. «Единая Россия» лидирует с 72,03%, КПРФ — 11,02%, «Новые люди» — 6,87%. На довыборах в Госсовет РТ по Высокогорскому округу самовыдвиженец Фарид Абдулганиев набрал 64,90%. По России явка составила 59,32%, «Единая Россия» получает 355 мандатов из 450. Памфилова назвала кампанию самой тяжелой и беспрецедентной по уровню угроз. Подробнее — в материале «Реального времени».

Явка стабильно высокая

21 сентября Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан представила предварительные итоги трех дней голосования. Избиратели голосовали с 18 по 20 сентября — выбирали депутатов Госдумы девятого созыва, депутата Госсовета РТ по Высокогорскому округу №50 и депутатов представительных органов муниципальных образований.

По предварительным данным, явка составила 76,70% — проголосовали 2 250 967 избирателей.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

По единому федеральному округу в Татарстане баллотировались 80 кандидатов от 10 партий, еще 32 кандидата от шести партий — по шести одномандатным округам.

«Единая Россия» получила 1 620 281 голос — 72,03%. КПРФ — 247 926 (11,02%), «Новые люди» — 154 624 (6,87%), ЛДПР — 101 688 (4,52%), «Справедливая Россия» — 48 692 (2,16%). Остальные партии не преодолели 1%: «Коммунисты России» — 0,70%, Партия пенсионеров — 0,68%, «Родина» — 0,42%, «Зеленые» — 0,38%, Партия прямой демократии — 0,33%.

В одномандатных округах предварительные результаты распределились так: Приволжский №31 — Илья Вольфсон (67,50%), Московский №32 — Руслан Юсупов (51,77%), Нижнекамский №33 — Олег Морозов (69,20%), Набережночелнинский №34 — Альфия Когогина (76,74%), Альметьевский №35 — Марсель Шайдуллин (64,31%), Центральный №36 — Марат Нуриев (59,92%).

На довыборах депутата Госсовета РТ по Высокогорскому округу № 50 участвовали три кандидата — два от партий и один самовыдвиженец. Явка здесь составила 88,14%. Самовыдвиженец Абдулганиев получил 64,90% голосов.

Подведение итогов муниципальных выборов продолжается. Всего замещались 202 депутатских мандата, за которые боролись 557 кандидатов — самовыдвиженцы, представители шести партий и одного общественного движения.

Как были организованы выборы

В подготовке и проведении голосования были задействованы 65 территориальных и 2 742 участковые комиссии — около 22 тысяч человек. Для членов комиссий заранее разработали алгоритмы действий на случай нештатных ситуаций.

Почти 70 тысяч заявлений поступило по механизму «Мобильный избиратель» — большинство через «Госуслуги». На дому проголосовали 91 682 избирателя, это более 3%. Подготовка к инклюзивному голосованию велась вместе с уполномоченным по правам человека в РТ и Минтрудом РТ.

Проект «Волонтеры на избирательном участке» в этом году собрал более 650 человек — против 150 годом ранее. Все заявки от избирателей отработаны, в нескольких больницах дежурили волонтеры-медики. В рамках проекта «ИнформУИК» в Казани и Набережных Челнах более 3 тысяч членов УИК обошли 97% домохозяйств, в 87% случаев удалось лично пообщаться с жителями.

Реальное время / realnoevremya.ru

Наблюдение и медиа

За ходом голосования следили 14 759 наблюдателей от партий, кандидатов и Общественной палаты РТ. В 935 УИК работали системы видеонаблюдения, на остальных — видеофиксация. Центр общественного наблюдения разместился в ИТ-парке.

В республике также работали международные наблюдатели Миссии СНГ — пять представителей избирательной системы Казахстана во главе с зампредседателя ЦИК Казахстана Мухтаром Ерманом.

Работал Единый информационный центр. Аккредитацию прошло 81 федеральное и республиканское СМИ — более 470 журналистов. Информцентр «Точка выбора» на Кремлевской набережной охватил порядка 25 тысяч человек.

Ход голосования

Голосование прошло в штатном режиме, нарушений не зафиксировано. В ЦИК поступило 14 обращений — по каждому провели проверку, в том числе с выездом на место. Нарушений избирательного законодательства не установлено, все ответы даны.

За медицинской помощью обратились 67 человек — всем помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась. 20 сентября на временных участках в больницах проголосовали более 5 тысяч пациентов. На части участков работали 168 пунктов вакцинации против гриппа.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Системы Центра противодействия киберугрозам Татарстана отработали в штатном режиме. На ресурсы республики было совершено порядка 1 000 серьезных кибератак, но работоспособность ключевых систем, включая ГАС «Выборы», сохранялась полностью.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев поблагодарил избирателей, членов комиссий, наблюдателей, волонтеров, силовиков, медиков и журналистов.

— Казалось бы, это все цифры. Но выборы — это не цифры. Это гражданская позиция татарстанцев. Позвольте от системы избирательных комиссий республики выразить сердечную благодарность избирателям Татарстана за проявленную активность, — сказал Кондратьев.

Ситуация в России в целом схожа

На выборах в Госдуму проголосовали более 62,6 млн россиян, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

После обработки более 95% протоколов результаты по федеральному списку выглядят так: «Единая Россия» — 57,83%, КПРФ — 13,81%, ЛДПР — 8,98%, «Новые люди» — 7,96%, «Справедливая Россия» — 5%. Партия пенсионеров — 2,00%, «Зеленые» — 1,15%, «Коммунисты России» — 0,85%, «Родина» — 0,72%, Партия прямой демократии — 0,35%.

По предварительным данным, «Единая Россия» получает 355 мандатов из 450 и сохраняет конституционное большинство. КПРФ — 40 мандатов, ЛДПР — 25, «Новые люди» — 20, «Справедливая Россия» — 4 (за счет одномандатников), «Родина» — 1, самовыдвиженцы — 4. Если «Справедливая Россия» преодолеет 5-процентный барьер, распределение мандатов изменится — Памфилова отметила, что у партии «есть еще большой шанс».

Она назвала кампанию самой тяжелой и беспрецедентной по уровню внешних угроз. Избирательная система столкнулась с эскалацией киберагрессии, но граждане практически не почувствовали угроз, которые приходилось преодолевать. По словам главы ЦИК, кампания прошла максимально чисто и спокойно, избиратели проявили гражданскую зрелость. «Раньше была масса эксклюзива, а сейчас его нет», — сказала Памфилова, комментируя нарушения.

На участках работали более 336 тысяч наблюдателей — 88,3% от заявленных. Из 15 удаленных с участков наблюдателей шесть — от КПРФ и «Яблока». Памфилова в целом положительно оценила работу партий по подготовке наблюдателей.

По предварительным данным ЦИК России, «Справедливая Россия» преодолела 5-процентный барьер для прохождения в Госдуму по федеральному списку. В Татарстане партия набрала 2,16%.

