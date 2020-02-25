«Домофонные войны»: мастодонты жилищного рынка Казани развернули битву за территорию
Сразу два игрока домофонного рынка Казани обвинили управляющую компанию «Уютный дом» татарстанского депутата Марата Нуриева в незаконных действиях. В фирме «Метаком» происходящее назвали «попыткой рейдерского захвата»: после нескольких лет обслуживания десятков домов в Ново-Савиновском районе УК демонтировала оборудование и перевела жильцов на другого подрядчика. Аналогично поступили и с другой компанией — «Контроль». В «Уютном доме» с претензиями не согласны, ссылаются на Жилищный кодекс и считают прямые договоры жильцов с фирмами незаконными. В Госжилинспекции посоветовали сторонам и несогласным жильцам обращаться в суд. «Реальное время» разбиралось в ситуации.
Компания «Метаком» обвинила «Уютный дом» в попытке рейдерского захвата
Представители казанской компании «Метаком», которая занимается монтажом и обслуживанием входных и охранных систем любой сложности (домофонных систем, систем видеонаблюдения, СКУДов, охранно-пожарных сигнализаций, шлагбаумов, ворот, входных металлических дверей), рассказали «Реальному времени» о том, что в настоящее время ведется фактически «рейдерский захват» их бизнеса со стороны известной УК «Уютный дом».
Ринат Газизьянов, директор и совладелец ООО «Метаком», рассказал, что на сегодня у его компании заключены договоры на обслуживание домофонов напрямую с жителями ряда домов в Ново-Савиновском районе и компания обслуживала их более 10 лет. Он утверждает, что «Уютный дом» в настоящее время незаконно демонтирует оборудование его фирмы и поставляет свое, включая без соответствующего решения жителей затраты на это в свои счета-фактуры. Происходит это пока только в Ново-Савиновском районе, где «Метаком» пытается вытеснить подрядная организация, являющаяся подрядчиком «Уютного дома», — ООО «Электрон плюс».
«Метаком»: в случае победы «Уютного дома» она дополнительно получит рынок с 6 млн рублей выручки
Глава «Метакома» отмечает, что в одном многоквартирном доме домофоны могут обслуживать сразу несколько различных компаний, не только «Метаком»: есть еще «Казанская домофонная компания», ООО «Контроль», ООО «Броня» и индивидуальные предприниматели. Со стороны жителей нареканий на обслуживание к «Метакому», по словам предпринимателя, не было. А вот в адрес подрядника УК ООО «Электрон плюс» были, замечают в компании и добавляют, что раз в год обязательно красили подъездные двери, «хотя это обязанности УК»:
— Больше всего от нынешнего конфликта устали даже не мы, а жители. В УК «Уютный дом» почему-то говорят, что мы подключали домофоны к электричеству незаконно: прошло 15 лет с момента установки, и они только сегодня проснулись?! Где они были все это время?
В настоящий момент компания «Метаком» обслуживает более 5 тыс. подъездов, и не только в Казани — в Зеленодольске, в с. Высокая Гора, в Пестрецах. С другими управляющими компаниями у них, обращают внимание в «Метакоме», конфликтов никогда не было.
— Мы в свое время обращались в «Уютный дом», чтобы они стали нашими агентами за соответствующее вознаграждение, и компания «Метаком» могла бы через их счета-фактуры выставлять жителям свои счета (чтобы жителям было удобнее). Только, к сожалению, «Уютный дом» отказался, хотя остальные управляющие компании пошли нам навстречу. В борьбе за рынок домофонных систем управляющая компания рассчитывает на получение дополнительного дохода. По разным оценкам, объем его может составлять до 500 тысяч рублей [в месяц], — считает Ринат Газизьянов. — Также есть мое предположение, что одной из причин подобных действий УК является попытка объяснить потери домового рынка. Нами начата бесплатная программа модернизации ранее установленных домофонов и замена их на «умный» домофон «Сигмарт», равных которому на российском рынке нет. Данная разработка является собственностью компании «Метаком».
«Уютный дом»: «Пока мы с 2006 года наводили порядок в жилых домах, нам было не до домофонов»
Марат Нуриев, депутат Госсовета РТ, гендиректор ООО «Управляющая компания «Уютный дом», не считает, что в Ново-Савиновском районе происходит что-то из ряда вон выходящее, нынешнюю проблему он полагает выдуманной и раздутой, тогда как ситуация рабочая.
— Сегодня за жилые дома, которыми управляет «Уютный дом», мы полностью отвечаем и перед жителями, и перед законом. И естественно, мы должны работать так, как написано в Жилищном кодексе. Пока мы, жилищники, с 2006 года наводили порядок в жилых домах, тратили на это до 4,5 млрд рублей в нашем случае, например, занимаясь текущими подвалами, кровлями, канализациями, нам было не до благоустройства, не до домофонов. Этим определенные люди воспользовались, в том числе «Метаком». Но в Жилищном кодексе написано, что жилым домом может управлять только одна управляющая организация, — объяснил «Реальному времени» Нуриев.
По его словам, заявления «Метакома» о том, что они обслуживают 100 домов Ново-Савиновского района, просто не соответствуют действительности: «По факту они ни одного дома [формально] не обслуживают там, где управляем мы!» Дом состоит обычно из нескольких подъездов, и «Метаком», по данным Марата Нуриева, заключал какие-то договоры только с одним из них. В результате сегодня там «полный бардак»: за 10 лет жители ряда квартир поменялись, одни уехали, другие заехали, кто-то квартиру продал. Сами договоры «Метакома» с жильцами если и заключались, то были все равно незаконными, уверены в «Уютном доме», и, соответственно, деньги по ним собирались тоже незаконно. К тому же договор «Метакома» с управляющей организацией сегодня отсутствует. Договор за пользование электричеством тоже отсутствует. Договора аренды общего имущества тоже нет. То есть компания «Метаком», резюмируют в УК, вела свою коммерческую деятельность не в правовом поле.
«Был случай в 2007 году, когда домофон убил девочку. Этот случай ни о чем не говорит?»
— На них уже было много жалоб от населения за эти годы, и когда «Уютный дом» «вышел из подвалов» и сделал ревизию, мы все это обнаружили. Другие организации нас поняли, они свое оборудование спокойно забрали и ушли, а «Метаком» отказался. Но правда и закон за нашими действиями, мы с нашими юристами ситуацию изучили заранее, прежде чем приняться за работу по наведению порядка. И с представителями «Метакома» разговаривали — безуспешно, они полагают, что и дальше могут незаконно работать, как и раньше, — возмущается Марат Нуриев.
Почему же компания «Уютный дом» не заключила с «Метакомом» контракт как с подрядчиком впоследствии, интересуемся мы? Тем более что «Метаком» спокойно сегодня работает в других районах Казани с другими управляющими компаниями. Потому что «Уютный дом» не может заключать договоры по одному только подъезду жилого дома, если восемь его подъездов обслуживаются уже УК «Уютный дом», объясняют в компании.
Что произошло в Казани в 2007 году и кто оказался виноватым
В «Уютном доме» заявили, что монтировал и обслуживал домофон, приведший к трагедии, «Волгаинтерком», «который быстро слился, чтобы не отвечать и стал называться «Метакомом» в полном составе, ответ держала управляющая компания». Действительно, в 2007 году жительница Казани на ул. Пржевальского Авиастроительного района 13-летняя (где-то пишут 12-летняя) Ирина Сорокина скончалась от разряда в 200 вольт, дотронувшись до кнопки обычного домофона, писали тогда СМИ. Девочка направлялась в гости к бабушке, когда неожиданно пошел сильный дождь, она подбежала к дверям подъезда, но стоило девочке дотронуться до кнопок домофона, как ее ударило мощнейшим зарядом тока. Девочку отбросило от двери, она упала на асфальт. Скорая приехала быстро, однако к тому моменту девочка уже не дышала.
Сразу после ЧП в Казани тогда экстренно обязали провести ревизию домофонов и правильность их монтажа, после чего выяснилось, например, что домофоны в городе, как и сами двери, не заземлены. Программа установки домофонных систем такого важного пункта, как оказалось, не предусматривала. В самих руководствах по монтажу оборудования не говорилось о заземлении, хотя это было прописано в СНиПе. Впоследствии следователи со специалистами КГАСУ выяснили, что причиной трагедии стал «недопустимый контакт коммуникационной системы домофона с электрической системой освещения подъезда, в результате которого электричество высокого напряжения передалось на провод домофона и, соответственно, на входную дверь: «Данный недопустимый контакт произошел в результате нарушения правил техники безопасности при монтаже электрического оборудования домофона, при котором провод домофона был забит металлическим гвоздем поверх силового кабеля освещения подъезда, отчего вся сеть домофона и дверь подъезда оказались под высоким напряжением».
Домофонную сеть монтировали сотрудники казанского филиала нижегородской фирмы «Волгаинтерком». Ликвидация филиала и его документации существенно осложнила работу следствия. Впрочем, связи «Волгаинтеркома» с «Метакомом» газете «Реальное время» найти не удалось. Принадлежала она нижегородским компаниям ООО «Шатфорд», ООО «Новые формы» и нижегородскому же предпринимателю Константину Гордееву.
Еще один похожий случай произошел несколько лет назад в Бугульме, когда 8-летнюю школьницу ударило током от домофона. Инцидент произошел, когда девочка взялась за дверную ручку — тогда тоже на улице шел дождь. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». И тогда предпринимателя обвинили в том, что возглавляемая им организация некачественно установила домофон.
Минрегионразвития РФ считает прямые договоры населения с домофонными компаниями незаконными
Управляющая компания также направила нашему изданию документ Министерства регионального развития РФ «О разъяснении норм жилищного законодательства» еще от 27 апреля 2011 года N 8055-14/ИБ-ОГ, в котором решался вопрос об утверждении «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность». Согласно ему, домофон как оборудование, находящееся в многоквартирном доме и обслуживающее более одного помещения (квартиры), полностью отвечает признакам общего имущества в многоквартирном доме, указанным в части 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ. И отмечается, что подавляющее большинство многоквартирных домов, находящихся на территории России и построенных до введения в действие нового Жилищного кодекса РФ, при строительстве не предусматривали наличие домофонов в проектной документации.
— В связи с этим в настоящее время сложилась ситуация, при которой в домах, обслуживаемых управляющими организациями, граждане, проживающие в одном подъезде, по своей инициативе устанавливают домофон на дверях данного подъезда и на основании прямых договоров с обслуживающей организацией за свой счет осуществляют содержание и ремонт данного устройства. Эти действия порождают ситуацию, при которой в одном многоквартирном доме домофоны установлены не во всех подъездах или домофоны обслуживаются различными обслуживающими организациями. Вместе с тем заключение прямых договоров с собственниками помещений многоквартирного дома на обслуживание общего имущества многоквартирного дома незаконно, — делают выводы представители министерства.
Обязанность заключения договора на техническое обслуживание домофона как общего имущества возлагается, согласно Жилищному кодексу, именно на управляющую организацию, а обслуживание домофона должно входить в перечень и стоимость работ по содержанию общего имущества. Следовательно, если домофон не предусмотрен проектом многоквартирного дома, а установлен позднее, то для взимания платы за его обслуживание как общего имущества он, во-первых, должен быть официально внесен в состав общего имущества многоквартирного дома. Во-вторых, управляющая организация должна заключить договор на обслуживание этого имущества со специализированной организацией либо осуществлять данный вид работ самостоятельно. Кроме того, в обязанности управляющей организации входит проведение работы по организации обслуживания общего имущества многоквартирного дома в соответствии с требованиями, установленными жилищным законодательством РФ.
«Уютный дом» воюет не только с «Метакомом», но и с другими компаниями
Как выяснила газета «Реальное время», конфликт «Уютного дома» идет и с другими компаниями, установившими домофоны и заключившими прямые контракты с жильцами Ново-Савиновского района. И жильцы этих домов, довольные услугами этих компаний, также выражают недовольство действиями УК.
Михаил Лернер, житель дома по ул. Амирхана, который вместе с жильцами своего подъезда заключил еще в 2007 году контракты с компанией «Контроль», обратил внимание на то, что изначально жители просили установить двери с домофонами как раз управляющую компанию «Уютный дом», но в последней отказались:
— В результате нас обслуживала с 2007 года компания ООО «Контроль», к которой мы никаких претензий или обид не имеем, только говорим им спасибо. Шла им оплата напрямую, не через счета-фактуры, и сразу за весь год. А с января 2020-го вдруг вмешалась компания «Уютный дом», которая включила строку на оплату в свой счет-фактуру.
«Надо выпускать на них антимонопольщиков — УК хочет выдавить все прочие компании!»
Лернер вспоминает, что 13 лет назад рядом с его домом были рюмочные, шашлычные, пивные, какой-то «дикий рынок», во дворах и подъездах ходили «алкаши и наркоманы», «гадили там», оставляли бутылки. Чтобы как-то обезопасить свои подъезды, жильцы и решили поставить домофоны, направляли в УК письма и, когда ответа не получили, обратились в компанию «Метаком», условия которой, к слову, им тогда не понравились (так, если услуги компании жильцам не понравятся — договор разрывается, и «Метаком» имеет право снять оборудование вместе с дверьми). Нашли другую компанию, ею оказалась фирма «Контроль», которая домофоны установила вместе с дверью и предложила лучшие условия, вплоть до того, что в случае отказа оборудования и отсутствия ремонта в течение двух дней от оплаты освобождался весь подъезд. Теперь же, когда «Уютный дом» включает услуги за домофоны в счета-фактуры, указать на отсутствующие или недоброкачественные услуги и отказаться за них платить житель не может.
— Был один договор на монтаж оборудования, персональные договоры по одному подъезду. Вслед за нами с «Контролем» заключил их четвертый подъезд. Второй подъезд обратился потом в «Уютный дом». И последние на обычную железную дверь «примастрячили» домофон! Нам за 21 тыс. рублей поставили тогда и дверь, и домофон, и устройства по всем квартирам. А им за 29 тыс. рублей «Уютный дом» даже дверь новую не поставил! — возмущается Лернер. — Сегодня идет самый настоящий рейдерский захват, надо выпускать на них антимонопольщиков, ФАС — УК хочет выдавить все прочие компании! Поведение «Уютного дома» — хамское, варварское.
Михаил Лернер общался по этому поводу с Маратом Нуриевым, и тот сослался на незаконность персональных договоров, тогда житель попросил для начала провести общие собрания жильцов, на которых и принять решение. Ведь каждая компания, заключившая прямые контракты, теперь вправе предъявить иск по возмещению расходов к самим жильцам. Лернер тоже ссылается на постановления правительства РФ и письмо Минстроя РФ, в которых указывается, что «жильцы дома вправе обслуживать свой дом сами, привлекать организации или УК, закон не отменяет первоочередное право жильцов, а домофон не входит в перечень обязательных услуг».
«Контроль»: домофоны были установлены в частном порядке и являются собственностью компании, которая их установила
Директор и совладелец ООО «Контроль» Юрий Богатырев тоже ссылается на Жилищный кодекс и ряд документов, на которые в процессе конфликта ссылалась управляющая компания «Уютный дом»:
— УК должна действовать по закону и в соответствии с Жилищным кодексом. Есть несколько документов, на которые ссылается УК в процессе изъятия домофонов обслуживающих компаний. Так вот, мне кажется, что кое-какие документы дочитаны [ими] не до конца. УК имеет право обслуживать домофоны на домах, находящихся в их обслуживании, только если домофон является общедомовым имуществом! А вот в нашем случае оборудование домофона общедомовым имуществом не является, потому что при строительстве домофоны не были запроектированы и не были установлены. Все домофоны были установлены в частном порядке и являются собственностью компании, которая их установила. И в данном случае УК не имеет права даже по тому постановлению, на которое она ссылается. Так как установленный нами домофон не внесен в реестр общедомового имущества, — рассказал Богатырев «Реальному времени».
Он также обращает внимание на то, что домофон до сих пор не внесен в реестр общедомового имущества общим собранием жильцов. Поэтому, считает руководитель «Контроля», в настоящее время происходит незаконный захват его имущества силами УК «Уютный дом»:
— Причем никого даже не спросили. Ни жильцов, ни компании, обслуживающие эти домофоны. Просто пришли, сняли и расклеили по всем подъездам объявления про незаконность наших договоров!
Выручка ООО «Контроль» за 2018 год составила 13,7 млн, чистая прибыль — 761 тыс. рублей.
ГЖИ: похожие споры в Альметьевске тянулись годами
Замначальника Государственной жилищной инспекции РТ, заместитель главного госжилинспектора, начальник правового управления Вагиз Саттаров предлагает сторонам конфликта, как и жителям района, в случае чего идти в суд:
УК может подать на компанию, установившую домофоны, в суд, и их демонтируют судебные приставы
Комментируя давнюю трагедию с гибелью ребенка от некачественно поставленного домофона, представитель Госжилинспекции также заявил газете «Реальное время», что в настоящее время за безопасность и обслуживание всего оборудования в жилом доме (неважно, своего оборудования или чужого) несет ответственность управляющая компания — отметим, что о том же говорится и в вышепредставленном документе Минрегионразвития РФ.
— Если управляющая компания считает, что фирма, установившая и обслуживающая домофоны, действует незаконно, она должна сначала выслать предупреждение. Если предупреждение проигнорировали, то управляющая компания должна обратиться в суд, после чего суд может вынести решение в ее пользу и домофоны демонтируют черед судебных приставов, — объяснил Вагиз Саттаров.
В суд пока «Уютный дом», однако, идти не намерен — «нам просто некогда этим заниматься: надо обслуживать домофоны, работать с населением, привести в порядок жилой фонд».
— Целей у нашей управляющей компании — две. Во-первых, безопасность нашего населения, за которую мы отвечаем. Во-вторых, огородить население от мошенников. До сих пор некоторые жители района получали какие-то бумажки за оплату услуг, квитанции, которые любой мог «нарисовать»: «Обслуживаем домофон, такая-то организация — сумма оплаты такая-то» (чем «Метаком» и занимается). И население платило, потому что не все разбираются в этих вопросах. А счета УК «Уютный дом» — платежные документы, утвержденные приказом Министерства строительства, которые печатает Единый расчетный центр РТ. И мы платежные документы за домофоны жителям некоторых подъездов впервые раздали в январе 2020 года, — рассказал «Реальному времени» Марат Нуриев.
Оборот «Метакома» — более 70 млн рублей в год
«Электрон плюс», «Метаком», «Уютный дом» — компании, в целом известные на рынке. Например, в издании «Элита Татарстана» можно найти материалы о компаниях Газизьянова и Нуриева, размещенные с разницей в пару месяцев в 2016 году. Так, в одном отмечается, что за свою десятилетнюю историю компания «Метаком» «завоевала прочное и надежное место на рынке республики»: «Пять тысяч подъездов многоквартирных домов оборудованы домофонами именно данного предприятия, а это почти 450 тысяч абонентов — жителей практически всех районов Казани, а также Зеленодольска, Высокой Горы, Пестрецов. «Метаком» тесно сотрудничает с управляющими компаниями столицы республики и со многими ТСЖ, является лауреатом конкурса «Лучшие товары РТ — 2010» в номинации «Услуги» и дипломантом этого же конкурса в 2011 году».
«Метаком» к тому моменту инвестировал средства в собственное производство квартирных, домофонных, противопожарных дверей, противопожарных люков на промплощадке «Тюлячи» в Тюлячинском районе. Среди партнеров компании ООО «Ак Таш», ОАО «Казаньцентрстрой», ООО «Ак Барс Строй» и «управляющие компании Казани». Двери компании установлены в Иннополисе, ЖК «Дубрава», ЖК «Изумрудный город», ЖК «Мегарон». «Метаком» пару лет назад также предложил на рынке новую систему безопасности с видеонаблюдением под брендом «Сделано в Татарстане» в Московском районе Казани, что характерно, «совместно с управляющей компанией района».
«Метаком» принадлежит Ринату Газизьянову (78,3%) и Дмитрию Пенкину (21,6%), на них записан и с десяток прочих компаний. Оборот «Метакома» растет из года в год, составив в 2018 году 74 млн рублей, чистая прибыль, впрочем, упала в 2018 году в 10 раз — до 310 тысяч. У компании «Метаком-Монтаж» выручка составила 1,1 млн рублей, чистая прибыль — 282 тысяч.
Подрядчик «Уютного дома» более прибылен, но менее «оборотистый»
Размеры выручки «Уютного дома» (принадлежит Рафису Нигамедзянову и Лейсан Галяутдиновой) сопоставимы: в 2017 году она составляла 80 млн рублей, в 2018-м — 56,8 миллиона. С прибылью похожая ситуация: в 2016 году убыток составил 16 млн рублей, в 2017-м — прибыль составила 256 тыс., в 2018 году — вновь убыток в размере 3 млн рублей. Впрочем, в отличие от «Метакома», у управляющей компании есть и немаленькая кредиторская задолженность в размере 626 млн рублей за 2018 год. У еще одной компании под руководством Марата Нуриева, ООО «УК Уютный дом и Ко» (принадлежит Татьяне Гараниной), оборот в 2018 году составил 13,3 млн рублей, чистая прибыль — 3,5 миллиона. В новой компании ООО «Уютный дом Групп» (принадлежит Павлу Быкову и Лейсан Галяутдиновой) выручка за 2018 год составила 23 млн рублей, чистая прибыль — 3,7 миллиона.
Компания «Электрон плюс» по профилю аналогична «Метакому» («производство электромонтажных работ», «ремонт коммуникационного оборудования» и проч.), она принадлежит Гульнаре Бикчантаевой и Роксане Мухарямовой. Оборот компании, однако, заметно ниже: в 2017 и 2018 году он составлял соответственно 38,3 и 42,3 млн, зато прибыль выше — она составила в тех же 2017—2018 годах 20 и 17 млн рублей. Собственникам компании принадлежат также два казанских «ЖЭКа» и ООО «Айтиплюс» с оборотом в 18,5 млн рублей и прибылью в 1,2 миллиона.
Как «Уютный дом» воевал с Госжилфондом Татарстана в Иннополисе
«Уютный дом» обслуживает более 550 многоквартирных жилых домов Ново-Савиновского района Казани. УК — тоже победитель всероссийских и республиканских конкурсов, в том числе конкурса «Лучшее предприятие в сфере жилищного хозяйства России». В 2010 году Марату Нуриеву был вручен диплом «Золотой капитал России» в номинации «Лучший руководитель предприятия ЖКХ — 2010». У «Уютного дома» более 70 единиц собственной техники и многофункциональный центр жилищно-коммунальных услуг.
Руководитель компании «Электрон плюс» Рустам Мухтаров заявлял, что его организация, являясь подрядной организацией управляющей компании «Уютный дом», занимается общим делом — «созданием удобной, безопасной, благополучной среды для жизни горожан»: «Управляющая компания «Уютный дом» справляется достойно, полностью оправдывая свое название. Легко убедиться в этом, побывав в Ново-Савиновском районе города Казани, своими глазами увидев порядок в домах, благоустроенные дворы с детскими и спортивными площадками, оценив работу «энергоэффективного квартала», — говорил он.
Для Марата Нуриева же Ново-Савиновский район практически родной, в 2002 году он возглавил АНО «Жилсервис» Ново-Савиновского района Казани. До 2006 года возглавлял МУП «Жилсервис» Ново-Савиновского района Казани.
Напомним, в конце прошлого года «Уютный дом» в Иннополисе конфликтовал с Госжилфондом при президенте РТ: тогда между ними велось сражение за право хозяйничать в четырех арендных многоквартирных домах, о котором писала газета «Реальное время». В ГЖФ нам заявляли, что якобы «на работу управляющей компании «Уютный дом» были нарекания со стороны исполкома города Иннополиса, поэтому в настоящее время они создали собственную управляющую компанию, которая будет обслуживать эти дома». В «Уютном доме» заявили, что в свое время им обещали, что всего будет построено и передано в обслуживание 16 домов Иннополиса, в расчете на это компания закупила технику для уборки дворов, служебные квартиры для работников и организовала обслуживание домов на условиях семейного подряда. Но потом, отметили там, четырехлетний контракт УК «Уютный дом» закончился, а пролонгировать его ГЖФ почему-то отказался.
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