«Домофонные войны»: мастодонты жилищного рынка Казани развернули битву за территорию

Фото: Илья Репин

Сразу два игрока домофонного рынка Казани обвинили управляющую компанию «Уютный дом» татарстанского депутата Марата Нуриева в незаконных действиях. В фирме «Метаком» происходящее назвали «попыткой рейдерского захвата»: после нескольких лет обслуживания десятков домов в Ново-Савиновском районе УК демонтировала оборудование и перевела жильцов на другого подрядчика. Аналогично поступили и с другой компанией — «Контроль». В «Уютном доме» с претензиями не согласны, ссылаются на Жилищный кодекс и считают прямые договоры жильцов с фирмами незаконными. В Госжилинспекции посоветовали сторонам и несогласным жильцам обращаться в суд. «Реальное время» разбиралось в ситуации.

Компания «Метаком» обвинила «Уютный дом» в попытке рейдерского захвата

Представители казанской компании «Метаком», которая занимается монтажом и обслуживанием входных и охранных систем любой сложности (домофонных систем, систем видеонаблюдения, СКУДов, охранно-пожарных сигнализаций, шлагбаумов, ворот, входных металлических дверей), рассказали «Реальному времени» о том, что в настоящее время ведется фактически «рейдерский захват» их бизнеса со стороны известной УК «Уютный дом».

Ринат Газизьянов, директор и совладелец ООО «Метаком», рассказал, что на сегодня у его компании заключены договоры на обслуживание домофонов напрямую с жителями ряда домов в Ново-Савиновском районе и компания обслуживала их более 10 лет. Он утверждает, что «Уютный дом» в настоящее время незаконно демонтирует оборудование его фирмы и поставляет свое, включая без соответствующего решения жителей затраты на это в свои счета-фактуры. Происходит это пока только в Ново-Савиновском районе, где «Метаком» пытается вытеснить подрядная организация, являющаяся подрядчиком «Уютного дома», — ООО «Электрон плюс».

— Это фактически рейдерский захват! Нам непонятно, почему они начали захват наших объектов именно сейчас? Обычно по закону жители сами должны выбрать подрядчика. Если «Уютный дом» считает, что они могут обслуживать лучше, дешевле, качественнее, то должны были заранее предупредить жителей, за 10 дней до этого вывесить объявление, потом устроить собрание, на котором по протоколу [голосования] выявить, хотят ли жители района обслуживаться другой компанией или нет. Заявление замдиректора УК «Уютный дом» Рамиля Шарафуллина о том, что жильцы сами «выбрали компанию, которая работает лучше», не соответствует действительности, — уверяет Ринат Газизьянов.

«Метаком»: в случае победы «Уютного дома» она дополнительно получит рынок с 6 млн рублей выручки

Глава «Метакома» отмечает, что в одном многоквартирном доме домофоны могут обслуживать сразу несколько различных компаний, не только «Метаком»: есть еще «Казанская домофонная компания», ООО «Контроль», ООО «Броня» и индивидуальные предприниматели. Со стороны жителей нареканий на обслуживание к «Метакому», по словам предпринимателя, не было. А вот в адрес подрядника УК ООО «Электрон плюс» были, замечают в компании и добавляют, что раз в год обязательно красили подъездные двери, «хотя это обязанности УК»:

— Больше всего от нынешнего конфликта устали даже не мы, а жители. В УК «Уютный дом» почему-то говорят, что мы подключали домофоны к электричеству незаконно: прошло 15 лет с момента установки, и они только сегодня проснулись?! Где они были все это время?

В настоящий момент компания «Метаком» обслуживает более 5 тыс. подъездов, и не только в Казани — в Зеленодольске, в с. Высокая Гора, в Пестрецах. С другими управляющими компаниями у них, обращают внимание в «Метакоме», конфликтов никогда не было.

— Мы в свое время обращались в «Уютный дом», чтобы они стали нашими агентами за соответствующее вознаграждение, и компания «Метаком» могла бы через их счета-фактуры выставлять жителям свои счета (чтобы жителям было удобнее). Только, к сожалению, «Уютный дом» отказался, хотя остальные управляющие компании пошли нам навстречу. В борьбе за рынок домофонных систем управляющая компания рассчитывает на получение дополнительного дохода. По разным оценкам, объем его может составлять до 500 тысяч рублей [в месяц], — считает Ринат Газизьянов. — Также есть мое предположение, что одной из причин подобных действий УК является попытка объяснить потери домового рынка. Нами начата бесплатная программа модернизации ранее установленных домофонов и замена их на «умный» домофон «Сигмарт», равных которому на российском рынке нет. Данная разработка является собственностью компании «Метаком».

Глава «Метакома» отмечает, что в одном многоквартирном доме домофоны могут обслуживать сразу несколько различных компаний, не только «Метаком»

«Уютный дом»: «Пока мы с 2006 года наводили порядок в жилых домах, нам было не до домофонов»

Марат Нуриев, депутат Госсовета РТ, гендиректор ООО «Управляющая компания «Уютный дом», не считает, что в Ново-Савиновском районе происходит что-то из ряда вон выходящее, нынешнюю проблему он полагает выдуманной и раздутой, тогда как ситуация рабочая.

— Сегодня за жилые дома, которыми управляет «Уютный дом», мы полностью отвечаем и перед жителями, и перед законом. И естественно, мы должны работать так, как написано в Жилищном кодексе. Пока мы, жилищники, с 2006 года наводили порядок в жилых домах, тратили на это до 4,5 млрд рублей в нашем случае, например, занимаясь текущими подвалами, кровлями, канализациями, нам было не до благоустройства, не до домофонов. Этим определенные люди воспользовались, в том числе «Метаком». Но в Жилищном кодексе написано, что жилым домом может управлять только одна управляющая организация, — объяснил «Реальному времени» Нуриев.

По его словам, заявления «Метакома» о том, что они обслуживают 100 домов Ново-Савиновского района, просто не соответствуют действительности: «По факту они ни одного дома [формально] не обслуживают там, где управляем мы!» Дом состоит обычно из нескольких подъездов, и «Метаком», по данным Марата Нуриева, заключал какие-то договоры только с одним из них. В результате сегодня там «полный бардак»: за 10 лет жители ряда квартир поменялись, одни уехали, другие заехали, кто-то квартиру продал. Сами договоры «Метакома» с жильцами если и заключались, то были все равно незаконными, уверены в «Уютном доме», и, соответственно, деньги по ним собирались тоже незаконно. К тому же договор «Метакома» с управляющей организацией сегодня отсутствует. Договор за пользование электричеством тоже отсутствует. Договора аренды общего имущества тоже нет. То есть компания «Метаком», резюмируют в УК, вела свою коммерческую деятельность не в правовом поле.

«Был случай в 2007 году, когда домофон убил девочку. Этот случай ни о чем не говорит?»

— На них уже было много жалоб от населения за эти годы, и когда «Уютный дом» «вышел из подвалов» и сделал ревизию, мы все это обнаружили. Другие организации нас поняли, они свое оборудование спокойно забрали и ушли, а «Метаком» отказался. Но правда и закон за нашими действиями, мы с нашими юристами ситуацию изучили заранее, прежде чем приняться за работу по наведению порядка. И с представителями «Метакома» разговаривали — безуспешно, они полагают, что и дальше могут незаконно работать, как и раньше, — возмущается Марат Нуриев.

Почему же компания «Уютный дом» не заключила с «Метакомом» контракт как с подрядчиком впоследствии, интересуемся мы? Тем более что «Метаком» спокойно сегодня работает в других районах Казани с другими управляющими компаниями. Потому что «Уютный дом» не может заключать договоры по одному только подъезду жилого дома, если восемь его подъездов обслуживаются уже УК «Уютный дом», объясняют в компании.

— Если «Метаком» работает в других районах — пусть работает, я же ничего против не имею и туда не лезу! Но его работа в нашем районе — огромное нарушение. Был случай в 2007 году, когда домофон в Авиастроительном районе убил девочку. Этот случай ни о чем не говорит? Его тогда обслуживали те же люди, что сегодня работают в «Метакоме», только компания иначе называлась. После происшествия они просто поменяли свое название, учредили другую компанию и продолжили работать, — заявил Марат Нуриев.

Что произошло в Казани в 2007 году и кто оказался виноватым

В «Уютном доме» заявили, что монтировал и обслуживал домофон, приведший к трагедии, «Волгаинтерком», «который быстро слился, чтобы не отвечать и стал называться «Метакомом» в полном составе, ответ держала управляющая компания». Действительно, в 2007 году жительница Казани на ул. Пржевальского Авиастроительного района 13-летняя (где-то пишут 12-летняя) Ирина Сорокина скончалась от разряда в 200 вольт, дотронувшись до кнопки обычного домофона, писали тогда СМИ. Девочка направлялась в гости к бабушке, когда неожиданно пошел сильный дождь, она подбежала к дверям подъезда, но стоило девочке дотронуться до кнопок домофона, как ее ударило мощнейшим зарядом тока. Девочку отбросило от двери, она упала на асфальт. Скорая приехала быстро, однако к тому моменту девочка уже не дышала.

Сразу после ЧП в Казани тогда экстренно обязали провести ревизию домофонов и правильность их монтажа, после чего выяснилось, например, что домофоны в городе, как и сами двери, не заземлены. Программа установки домофонных систем такого важного пункта, как оказалось, не предусматривала. В самих руководствах по монтажу оборудования не говорилось о заземлении, хотя это было прописано в СНиПе. Впоследствии следователи со специалистами КГАСУ выяснили, что причиной трагедии стал «недопустимый контакт коммуникационной системы домофона с электрической системой освещения подъезда, в результате которого электричество высокого напряжения передалось на провод домофона и, соответственно, на входную дверь: «Данный недопустимый контакт произошел в результате нарушения правил техники безопасности при монтаже электрического оборудования домофона, при котором провод домофона был забит металлическим гвоздем поверх силового кабеля освещения подъезда, отчего вся сеть домофона и дверь подъезда оказались под высоким напряжением».

Домофонную сеть монтировали сотрудники казанского филиала нижегородской фирмы «Волгаинтерком». Ликвидация филиала и его документации существенно осложнила работу следствия. Впрочем, связи «Волгаинтеркома» с «Метакомом» газете «Реальное время» найти не удалось. Принадлежала она нижегородским компаниям ООО «Шатфорд», ООО «Новые формы» и нижегородскому же предпринимателю Константину Гордееву.

Еще один похожий случай произошел несколько лет назад в Бугульме, когда 8-летнюю школьницу ударило током от домофона. Инцидент произошел, когда девочка взялась за дверную ручку — тогда тоже на улице шел дождь. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». И тогда предпринимателя обвинили в том, что возглавляемая им организация некачественно установила домофон.

Отмечается, что подавляющее большинство многоквартирных домов, находящихся на территории России и построенных до введения в действие нового Жилищного кодекса РФ, при строительстве не предусматривали наличие домофонов в проектной документации

Минрегионразвития РФ считает прямые договоры населения с домофонными компаниями незаконными

Управляющая компания также направила нашему изданию документ Министерства регионального развития РФ «О разъяснении норм жилищного законодательства» еще от 27 апреля 2011 года N 8055-14/ИБ-ОГ, в котором решался вопрос об утверждении «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность». Согласно ему, домофон как оборудование, находящееся в многоквартирном доме и обслуживающее более одного помещения (квартиры), полностью отвечает признакам общего имущества в многоквартирном доме, указанным в части 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ. И отмечается, что подавляющее большинство многоквартирных домов, находящихся на территории России и построенных до введения в действие нового Жилищного кодекса РФ, при строительстве не предусматривали наличие домофонов в проектной документации.

— В связи с этим в настоящее время сложилась ситуация, при которой в домах, обслуживаемых управляющими организациями, граждане, проживающие в одном подъезде, по своей инициативе устанавливают домофон на дверях данного подъезда и на основании прямых договоров с обслуживающей организацией за свой счет осуществляют содержание и ремонт данного устройства. Эти действия порождают ситуацию, при которой в одном многоквартирном доме домофоны установлены не во всех подъездах или домофоны обслуживаются различными обслуживающими организациями. Вместе с тем заключение прямых договоров с собственниками помещений многоквартирного дома на обслуживание общего имущества многоквартирного дома незаконно, — делают выводы представители министерства.

Обязанность заключения договора на техническое обслуживание домофона как общего имущества возлагается, согласно Жилищному кодексу, именно на управляющую организацию, а обслуживание домофона должно входить в перечень и стоимость работ по содержанию общего имущества. Следовательно, если домофон не предусмотрен проектом многоквартирного дома, а установлен позднее, то для взимания платы за его обслуживание как общего имущества он, во-первых, должен быть официально внесен в состав общего имущества многоквартирного дома. Во-вторых, управляющая организация должна заключить договор на обслуживание этого имущества со специализированной организацией либо осуществлять данный вид работ самостоятельно. Кроме того, в обязанности управляющей организации входит проведение работы по организации обслуживания общего имущества многоквартирного дома в соответствии с требованиями, установленными жилищным законодательством РФ.

Михаил Лернер, житель дома по ул. Амирхана, который вместе с жильцами своего подъезда заключил еще в 2007 году контракты с компанией «Контроль», обратил внимание на то, что изначально жители просили установить двери с домофонами как раз управляющую компанию «Уютный дом»

«Уютный дом» воюет не только с «Метакомом», но и с другими компаниями

Как выяснила газета «Реальное время», конфликт «Уютного дома» идет и с другими компаниями, установившими домофоны и заключившими прямые контракты с жильцами Ново-Савиновского района. И жильцы этих домов, довольные услугами этих компаний, также выражают недовольство действиями УК.

Михаил Лернер, житель дома по ул. Амирхана, который вместе с жильцами своего подъезда заключил еще в 2007 году контракты с компанией «Контроль», обратил внимание на то, что изначально жители просили установить двери с домофонами как раз управляющую компанию «Уютный дом», но в последней отказались:

— В результате нас обслуживала с 2007 года компания ООО «Контроль», к которой мы никаких претензий или обид не имеем, только говорим им спасибо. Шла им оплата напрямую, не через счета-фактуры, и сразу за весь год. А с января 2020-го вдруг вмешалась компания «Уютный дом», которая включила строку на оплату в свой счет-фактуру.

«Надо выпускать на них антимонопольщиков — УК хочет выдавить все прочие компании!»

Лернер вспоминает, что 13 лет назад рядом с его домом были рюмочные, шашлычные, пивные, какой-то «дикий рынок», во дворах и подъездах ходили «алкаши и наркоманы», «гадили там», оставляли бутылки. Чтобы как-то обезопасить свои подъезды, жильцы и решили поставить домофоны, направляли в УК письма и, когда ответа не получили, обратились в компанию «Метаком», условия которой, к слову, им тогда не понравились (так, если услуги компании жильцам не понравятся — договор разрывается, и «Метаком» имеет право снять оборудование вместе с дверьми). Нашли другую компанию, ею оказалась фирма «Контроль», которая домофоны установила вместе с дверью и предложила лучшие условия, вплоть до того, что в случае отказа оборудования и отсутствия ремонта в течение двух дней от оплаты освобождался весь подъезд. Теперь же, когда «Уютный дом» включает услуги за домофоны в счета-фактуры, указать на отсутствующие или недоброкачественные услуги и отказаться за них платить житель не может.

— Был один договор на монтаж оборудования, персональные договоры по одному подъезду. Вслед за нами с «Контролем» заключил их четвертый подъезд. Второй подъезд обратился потом в «Уютный дом». И последние на обычную железную дверь «примастрячили» домофон! Нам за 21 тыс. рублей поставили тогда и дверь, и домофон, и устройства по всем квартирам. А им за 29 тыс. рублей «Уютный дом» даже дверь новую не поставил! — возмущается Лернер. — Сегодня идет самый настоящий рейдерский захват, надо выпускать на них антимонопольщиков, ФАС — УК хочет выдавить все прочие компании! Поведение «Уютного дома» — хамское, варварское.

Жильцы нашли другую компанию, ею оказалась фирма «Контроль», которая домофоны установила вместе с дверью и предложила лучшие условия, вплоть до того, что в случае отказа оборудования и отсутствия ремонта в течение двух дней от оплаты освобождался весь подъезд

Михаил Лернер общался по этому поводу с Маратом Нуриевым, и тот сослался на незаконность персональных договоров, тогда житель попросил для начала провести общие собрания жильцов, на которых и принять решение. Ведь каждая компания, заключившая прямые контракты, теперь вправе предъявить иск по возмещению расходов к самим жильцам. Лернер тоже ссылается на постановления правительства РФ и письмо Минстроя РФ, в которых указывается, что «жильцы дома вправе обслуживать свой дом сами, привлекать организации или УК, закон не отменяет первоочередное право жильцов, а домофон не входит в перечень обязательных услуг».

«Контроль»: домофоны были установлены в частном порядке и являются собственностью компании, которая их установила

Директор и совладелец ООО «Контроль» Юрий Богатырев тоже ссылается на Жилищный кодекс и ряд документов, на которые в процессе конфликта ссылалась управляющая компания «Уютный дом»:

— УК должна действовать по закону и в соответствии с Жилищным кодексом. Есть несколько документов, на которые ссылается УК в процессе изъятия домофонов обслуживающих компаний. Так вот, мне кажется, что кое-какие документы дочитаны [ими] не до конца. УК имеет право обслуживать домофоны на домах, находящихся в их обслуживании, только если домофон является общедомовым имуществом! А вот в нашем случае оборудование домофона общедомовым имуществом не является, потому что при строительстве домофоны не были запроектированы и не были установлены. Все домофоны были установлены в частном порядке и являются собственностью компании, которая их установила. И в данном случае УК не имеет права даже по тому постановлению, на которое она ссылается. Так как установленный нами домофон не внесен в реестр общедомового имущества, — рассказал Богатырев «Реальному времени».

Он также обращает внимание на то, что домофон до сих пор не внесен в реестр общедомового имущества общим собранием жильцов. Поэтому, считает руководитель «Контроля», в настоящее время происходит незаконный захват его имущества силами УК «Уютный дом»:

— Причем никого даже не спросили. Ни жильцов, ни компании, обслуживающие эти домофоны. Просто пришли, сняли и расклеили по всем подъездам объявления про незаконность наших договоров!

Выручка ООО «Контроль» за 2018 год составила 13,7 млн, чистая прибыль — 761 тыс. рублей.

ГЖИ: похожие споры в Альметьевске тянулись годами

Замначальника Государственной жилищной инспекции РТ, заместитель главного госжилинспектора, начальник правового управления Вагиз Саттаров предлагает сторонам конфликта, как и жителям района, в случае чего идти в суд:

— Чтобы точно ответить на вопрос, какая из сторон права, надо посмотреть очень много документов: проект на дом, была ли по проекту установка домофонов или нет, посмотреть решение общего собрания жильцов по монтажу домофону (на основании чего он подключен к сетям электроснабжения дома) и так далее. Обычному жителю, если он считает, что управляющая компания что-то делает в нарушение его прав, можно посоветовать обратиться в суд, указав в соответствии с тем-то и тем-то, что УК препятствует использованию домофона или его ремонту и обслуживанию, «прошу признать ее действия незаконными и устранить допущенные нарушения». В Альметьевске по этому поводу очень большие споры были вокруг домофонов, когда жители дома сами договорились между собой и поставили их, а по проекту дома их не было. Впоследствии управляющая компания захотела собирать с них деньги, выяснилось, что домофоны обслуживает другая организация. И споры шли там годами!

УК может подать на компанию, установившую домофоны, в суд, и их демонтируют судебные приставы

Комментируя давнюю трагедию с гибелью ребенка от некачественно поставленного домофона, представитель Госжилинспекции также заявил газете «Реальное время», что в настоящее время за безопасность и обслуживание всего оборудования в жилом доме (неважно, своего оборудования или чужого) несет ответственность управляющая компания — отметим, что о том же говорится и в вышепредставленном документе Минрегионразвития РФ.

— Если управляющая компания считает, что фирма, установившая и обслуживающая домофоны, действует незаконно, она должна сначала выслать предупреждение. Если предупреждение проигнорировали, то управляющая компания должна обратиться в суд, после чего суд может вынести решение в ее пользу и домофоны демонтируют черед судебных приставов, — объяснил Вагиз Саттаров.

В суд пока «Уютный дом», однако, идти не намерен — «нам просто некогда этим заниматься: надо обслуживать домофоны, работать с населением, привести в порядок жилой фонд».

— Целей у нашей управляющей компании — две. Во-первых, безопасность нашего населения, за которую мы отвечаем. Во-вторых, огородить население от мошенников. До сих пор некоторые жители района получали какие-то бумажки за оплату услуг, квитанции, которые любой мог «нарисовать»: «Обслуживаем домофон, такая-то организация — сумма оплаты такая-то» (чем «Метаком» и занимается). И население платило, потому что не все разбираются в этих вопросах. А счета УК «Уютный дом» — платежные документы, утвержденные приказом Министерства строительства, которые печатает Единый расчетный центр РТ. И мы платежные документы за домофоны жителям некоторых подъездов впервые раздали в январе 2020 года, — рассказал «Реальному времени» Марат Нуриев.

Оборот «Метакома» — более 70 млн рублей в год

«Электрон плюс», «Метаком», «Уютный дом» — компании, в целом известные на рынке. Например, в издании «Элита Татарстана» можно найти материалы о компаниях Газизьянова и Нуриева, размещенные с разницей в пару месяцев в 2016 году. Так, в одном отмечается, что за свою десятилетнюю историю компания «Метаком» «завоевала прочное и надежное место на рынке республики»: «Пять тысяч подъездов многоквартирных домов оборудованы домофонами именно данного предприятия, а это почти 450 тысяч абонентов — жителей практически всех районов Казани, а также Зеленодольска, Высокой Горы, Пестрецов. «Метаком» тесно сотрудничает с управляющими компаниями столицы республики и со многими ТСЖ, является лауреатом конкурса «Лучшие товары РТ — 2010» в номинации «Услуги» и дипломантом этого же конкурса в 2011 году».

«Метаком» принадлежит Ринату Газизьянову (78,3%) и Дмитрию Пенкину (21,6%), на них записан и с десяток прочих компаний. Фото elitat.ru

«Метаком» к тому моменту инвестировал средства в собственное производство квартирных, домофонных, противопожарных дверей, противопожарных люков на промплощадке «Тюлячи» в Тюлячинском районе. Среди партнеров компании ООО «Ак Таш», ОАО «Казаньцентрстрой», ООО «Ак Барс Строй» и «управляющие компании Казани». Двери компании установлены в Иннополисе, ЖК «Дубрава», ЖК «Изумрудный город», ЖК «Мегарон». «Метаком» пару лет назад также предложил на рынке новую систему безопасности с видеонаблюдением под брендом «Сделано в Татарстане» в Московском районе Казани, что характерно, «совместно с управляющей компанией района».

«Метаком» принадлежит Ринату Газизьянову (78,3%) и Дмитрию Пенкину (21,6%), на них записан и с десяток прочих компаний. Оборот «Метакома» растет из года в год, составив в 2018 году 74 млн рублей, чистая прибыль, впрочем, упала в 2018 году в 10 раз — до 310 тысяч. У компании «Метаком-Монтаж» выручка составила 1,1 млн рублей, чистая прибыль — 282 тысяч.

Подрядчик «Уютного дома» более прибылен, но менее «оборотистый»

Размеры выручки «Уютного дома» (принадлежит Рафису Нигамедзянову и Лейсан Галяутдиновой) сопоставимы: в 2017 году она составляла 80 млн рублей, в 2018-м — 56,8 миллиона. С прибылью похожая ситуация: в 2016 году убыток составил 16 млн рублей, в 2017-м — прибыль составила 256 тыс., в 2018 году — вновь убыток в размере 3 млн рублей. Впрочем, в отличие от «Метакома», у управляющей компании есть и немаленькая кредиторская задолженность в размере 626 млн рублей за 2018 год. У еще одной компании под руководством Марата Нуриева, ООО «УК Уютный дом и Ко» (принадлежит Татьяне Гараниной), оборот в 2018 году составил 13,3 млн рублей, чистая прибыль — 3,5 миллиона. В новой компании ООО «Уютный дом Групп» (принадлежит Павлу Быкову и Лейсан Галяутдиновой) выручка за 2018 год составила 23 млн рублей, чистая прибыль — 3,7 миллиона.

Компания «Электрон плюс» по профилю аналогична «Метакому» («производство электромонтажных работ», «ремонт коммуникационного оборудования» и проч.), она принадлежит Гульнаре Бикчантаевой и Роксане Мухарямовой. Оборот компании, однако, заметно ниже: в 2017 и 2018 году он составлял соответственно 38,3 и 42,3 млн, зато прибыль выше — она составила в тех же 2017—2018 годах 20 и 17 млн рублей. Собственникам компании принадлежат также два казанских «ЖЭКа» и ООО «Айтиплюс» с оборотом в 18,5 млн рублей и прибылью в 1,2 миллиона.

В «Уютном доме» заявили, что в свое время им обещали, что всего будет построено и передано в обслуживание 16 домов Иннополиса. Фото Романа Хасаева

Как «Уютный дом» воевал с Госжилфондом Татарстана в Иннополисе

«Уютный дом» обслуживает более 550 многоквартирных жилых домов Ново-Савиновского района Казани. УК — тоже победитель всероссийских и республиканских конкурсов, в том числе конкурса «Лучшее предприятие в сфере жилищного хозяйства России». В 2010 году Марату Нуриеву был вручен диплом «Золотой капитал России» в номинации «Лучший руководитель предприятия ЖКХ — 2010». У «Уютного дома» более 70 единиц собственной техники и многофункциональный центр жилищно-коммунальных услуг.

Руководитель компании «Электрон плюс» Рустам Мухтаров заявлял, что его организация, являясь подрядной организацией управляющей компании «Уютный дом», занимается общим делом — «созданием удобной, безопасной, благополучной среды для жизни горожан»: «Управляющая компания «Уютный дом» справляется достойно, полностью оправдывая свое название. Легко убедиться в этом, побывав в Ново-Савиновском районе города Казани, своими глазами увидев порядок в домах, благоустроенные дворы с детскими и спортивными площадками, оценив работу «энергоэффективного квартала», — говорил он.

Для Марата Нуриева же Ново-Савиновский район практически родной, в 2002 году он возглавил АНО «Жилсервис» Ново-Савиновского района Казани. До 2006 года возглавлял МУП «Жилсервис» Ново-Савиновского района Казани.

Напомним, в конце прошлого года «Уютный дом» в Иннополисе конфликтовал с Госжилфондом при президенте РТ: тогда между ними велось сражение за право хозяйничать в четырех арендных многоквартирных домах, о котором писала газета «Реальное время». В ГЖФ нам заявляли, что якобы «на работу управляющей компании «Уютный дом» были нарекания со стороны исполкома города Иннополиса, поэтому в настоящее время они создали собственную управляющую компанию, которая будет обслуживать эти дома». В «Уютном доме» заявили, что в свое время им обещали, что всего будет построено и передано в обслуживание 16 домов Иннополиса, в расчете на это компания закупила технику для уборки дворов, служебные квартиры для работников и организовала обслуживание домов на условиях семейного подряда. Но потом, отметили там, четырехлетний контракт УК «Уютный дом» закончился, а пролонгировать его ГЖФ почему-то отказался.