Венеция планирует поднять туристический налог до €30

Сейчас он составляет €5–10

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Власти Венеции намерены повысить сбор за однодневные туристические поездки до €30. Сейчас он составляет €5—10. Об этом сообщил советник по бюджету городской администрации Микеле Дзурин, передает ТАСС.

По его словам, цель — ограничить число случайных туристов. Обсуждался и сбор в €50, но в итоге рассматривается тариф в €30. Как пояснил Дзурин, более высокий взнос заставит тех, кто приезжает на один день или бывал в Венеции многократно, выбрать для поездки другое место.

Представитель городской администрации предупредил, что налог, введенный три года назад и действовавший с перерывами, будет расти, а периоды его действия также будут увеличиваться. Размер сбора может зависеть от сезона: в праздники и во время карнавала он будет выше.

Налог касается только приезжих, которые не останавливаются на ночлег. Для тех, кто задерживается в городе на одну и более ночей, действует другой налог. Как и в остальных итальянских городах, он зависит от уровня гостиницы: от €1—4 для экономичного класса до €5—6 за пятизвездочные отели.

Ранее сообщалось, что в России турналог предложили переложить с отелей на туристов. Авторы идеи предлагают сделать плательщиком самого туриста, а гостиницы оставить в роли налоговых агентов.

Алсу Сабирзанова