Иранские авиакомпании прекратят полеты с 23 сентября
Если самолеты этих компаний будут садиться, им не предоставят топливо и услуги по посадке, а также запретят продавать билеты
С 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты. Им не будут оказывать соответствующие услуги. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.
— Все иранские авиакомпании 23 сентября прекратят полеты по всему миру, — сказал он.
По словам Бессента, если самолеты этих компаний будут садиться, им не предоставят топливо и услуги по посадке, а также запретят продавать билеты. В противном случае компании будут исключены из долларовой системы.
Ранее сообщалось, что президент Турции оценил влияние кризиса вокруг Ирана на экономику и цены в стране. Особенно заметно выросли цены на дизельное топливо.
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