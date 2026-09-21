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Иранские авиакомпании прекратят полеты с 23 сентября

20:03, 21.09.2026

Если самолеты этих компаний будут садиться, им не предоставят топливо и услуги по посадке, а также запретят продавать билеты

Иранские авиакомпании прекратят полеты с 23 сентября
Фото: скриншот из видео «Celebrating 15 years of flydubai» с канала « flydubai»

С 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты. Им не будут оказывать соответствующие услуги. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.

— Все иранские авиакомпании 23 сентября прекратят полеты по всему миру, — сказал он.

По словам Бессента, если самолеты этих компаний будут садиться, им не предоставят топливо и услуги по посадке, а также запретят продавать билеты. В противном случае компании будут исключены из долларовой системы.

Ранее сообщалось, что президент Турции оценил влияние кризиса вокруг Ирана на экономику и цены в стране. Особенно заметно выросли цены на дизельное топливо.

Алсу Сабирзанова

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