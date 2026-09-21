Более 21 млрд рублей направят на выпуск уникальных полимеров в России

Для льготного кредитования инициативы из бюджета выделят более 5,8 млрд рублей

Фото: Роман Хасаев

Общая стоимость инвестиционного проекта по выпуску критически важных видов полимеров превышает 21 млрд рублей. Для льготного кредитования инициативы из бюджета выделят более 5,8 млрд рублей в течение следующих шести лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Бизнес и государство объединяют усилия для создания новых производственных цепочек и выпуска критически важной химической продукции, не имеющей российских аналогов. Ключевым инструментом решения этих задач выступает механизм кластерной инвестиционной платформы.

Одним из наиболее перспективных направлений станет строительство современного высокотехнологичного комплекса. Новое предприятие займется выпуском критически важных видов полимеров, незаменимых для ряда высокотехнологичных отраслей промышленности.

Реализация проекта позволит полностью закрыть внутренние потребности страны в уникальной продукции — полимерных гранулах. Это сырье является основой для производства полиэфирных волокон и нитей, инженерных пластиков и нетканых материалов. Такая продукция востребована в текстильной промышленности, машиностроении, автомобильной и электронной отраслях, а также в медицине.

— Важно довести намеченные планы до практической реализации, — заявил Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке создадут единый нефтехимический кластер. Общий объем инвестиций оценивается в 100 млрд рублей.

Алсу Сабирзанова