Лечение зубов в Казани — необходимость или роскошь?

Стоматология «Доктор Шейх» объясняет, за что действительно платит пациент

Стоматологический центр «Доктор Шейх». Фото: предоставлено стоматологической клиникой

Большинство стоматологических проблем не возникает за один день. Чем раньше их обнаружить, тем больше возможностей сохранить собственные зубы и избежать сложного и дорогостоящего лечения. При этом на стоимость стоматологических услуг влияют сложность клинической ситуации, оборудование, технологии, материалы и объём необходимых процедур.

Почему домашней чистки зубов недостаточно?

Всем известно, что зубы нужно чистить 2 раза в день. Но мы не всегда успеваем выполнять ежедневный ритуал. Как часто делать чистку зубов? Если регулярно не удалять зубной налёт, он начинает минерализоваться и превращается в твёрдый зубной камень. Около 50% минерализации происходит за первые 2 дня, а 60–90% — примерно за 12 дней (по данным исследования, опубликованного на портале National Library of Medicine).

Поэтому необходима регулярная профессиональная гигиена полости рта. В стоматологическом центре «Доктор Шейх» проводят не только «чистку зубов AirFlow», но также профессиональную гигиену полости рта по протоколу GBT на швейцарском аппарате EMS AIRFLOW Prophylaxis Master — для чувствительных зубов. Регулярная профилактика помогает вовремя заметить проблемы и не доводить их до сложного или дорогостоящего лечения.

Микроскоп: почему важно видеть зуб под увеличением?

Кариес не всегда заканчивается с установкой пломбы. Если кариозный процесс доходит до пульпы (до нерва), может потребоваться лечение пульпита (лечение каналов). Именно поэтому при сложных случаях используют лечение зубов под микроскопом в Казани, чтобы не пропустить ни один канал. Если канал пропущен, это может привести к воспалению — гранулёме или кисте. Поэтому отсутствие боли не всегда означает, что с зубом всё в порядке.

Лечение зубов под микроскопом. предоставлено стоматологической клиникой "Доктор Шейх"

В каких случаях нужно удалять зуб?

Иногда зуб настолько разрушен и имеет неблагоприятный прогноз, что сохранить его невозможно. Отдельный случай — удаление зуба мудрости, когда решение зависит от его положения и состояния окружающих тканей. После удаления важно оценить состояние соседних зубов, дёсен (пародонтолог) и прикуса (ортодонт). Только после этого врач может предложить подходящий вариант восстановления. В некоторых случаях это имплантация, в других — протезирование зубов (коронка на зуб).

На сайте клиники «Доктор Шейх» также можно найти информацию о направлениях лечения, специалистах и акциях для пациентов.

Центр имплантации зубов «Доктор Шейх» в Казани. предоставлено стоматологической клиникой "Доктор Шейх"

Протезирование зубов: коронка, виниры, протезы

Если зуб сильно разрушен после кариеса, одной пломбы может быть недостаточно. В такой ситуации ортопед оценивает, можно ли восстановить зуб с помощью коронки на зуб. Могут использоваться циркониевые коронки, металлокерамика, виниры, протезы. Задача ортопеда — восстановить не только внешний вид зуба, но и его функцию. Если зуб уже отсутствует, одним из вариантов восстановления может стать имплантация с последующей установкой коронки на имплант.

Стоматологи Казани в клинике «Доктор Шейх». предоставлено стоматологической клиникой "Доктор Шейх"

«Сохранить нельзя имплантировать»

В стоматологической клинике «Доктор Шейх» сначала оценивают, возможно ли вылечить зуб, и в последнюю очередь предлагают имплантацию. КТ зубов (компьютерная томография) помогает врачу оценить доступный объём костной ткани: можно ли вообще установить имплант зуба или уже поздно? 3D-снимок зубов показывает анатомические особенности строения челюсти.

Врачи клиники «Доктор Шейх» в Казани. предоставлено стоматологической клиникой "Доктор Шейх"

Сколько стоит имплант зуба?

Первичная консультация имплантолога и диагностика — половина успеха. Как правило, сначала устанавливают имплант, а через 1,5-3 месяца — циркониевую коронку на имплант. На первый взгляд стоимость может выглядеть привлекательно, но затем отдельно оплачиваются абатмент, коронка, формирователь десны, КТ, временная конструкция и т.д.

В «Доктор Шейх» пациенту заранее объясняют, из чего складывается стоимость лечения. Потеряли зуб? Не откладывайте решение на годы. Учитывайте, что чем дольше пациент «ходит» без зуба, тем выше вероятность недостатка костной ткани для установки импланта.

В «Доктор Шейх» регулярно появляются акции на отдельные виды стоматологических услуг. Подробности можно узнать у администраторов по телефону: +7(843)212-61-60. Интересные акции публикуются в Telegram-канале клиники: t.me/doctorsheikhkzn.

Как выглядит стоматология «Доктор Шейх». предоставлено стоматологической клиникой "Доктор Шейх"

Элайнеры или брекеты: что выбрать?

Исправление прикуса — это не только вопрос эстетики. При нарушениях прикуса зубы могут располагаться скученно, неравномерно смыкаться челюсть. Правильное положение зубов помогает поддерживать кровообращение и питание тканей. Ортодонт в Казани оценивает положение зубов и характер их смыкания. Если у вас есть «щелчки», вы чувствуете боль при жевании и открывании рта, вам стоит исключить проблемы с ВНЧС — височно-нижнечелюстным суставом.

После консультации ортодонта пациент совместно с врачом делает выбор — брекет-система или элайнеры. Как правило, брекеты чаще выбирают, если нужно исправить более выраженное нарушение положения зубов. Что делать, если после брекетов зубы снова «разъехались»? После ортодонтического лечения гнатолог может рекомендовать несъёмный ретейнер или съёмную ретенционную каппу.

ДО и ПОСЛЕ — кейсы стоматологии «Доктор Шейх». предоставлено стоматологической клиникой "Доктор Шейх"

Почему щелкает челюсть?

Есть 3 главных признака, которые говорят о проблемах с суставом: «щелчки», хруст при открывании рта, болезненность при жевании. Среди возможных факторов — неправильный прикус, бруксизм, потеря зубов, повышенная нагрузка на мышцы.

Лечение часто начинают с консервативных методов — специальной каппы, упражнений для челюсти и физиотерапии. Главная задача — снять нагрузку с сустава. При появлении таких симптомов важно записаться на консультацию гнатолога: он поможет определить причину проблемы и подобрать тактику лечения.

Лечение зубов в «Доктор Шейх»: что получает пациент?



«Доктор Шейх» — центр имплантации зубов, где можно пройти лечение комплексно: от диагностики и терапии до хирургии, имплантации и протезирования.

Профессионализм и прозрачность — наши главные принципы. В стоматологическом центре «Доктор Шейх» стараются лечить без удаления зубов и восстанавливать эстетику без имплантов. Пациенту незачем переживать, врачи клиники стараются организовать весь процесс лечения и отвечают за результат.

Зубы — часть нашей жизни с самого детства, они помогают нам есть, улыбаться и получать удовольствие от каждого дня. А профилактика сегодня — это возможность сохранить улыбку и избежать лишних расходов на лечение в будущем.

Клиника работает более 13 лет. Ежегодно к нам обращаются около 30000 пациентов. За это время здесь установили более 4000 имплантов. Добились высокого уровня приживаемости имплантов. Доступна рассрочка на 6 месяцев.

У клиники более 1200 оценок в Яндекс Картах и более 500 отзывов на ПроДокторов.





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Адрес стоматологии «Доктор Шейх»: г. Казань, ул. Зинина, д. 9/23.

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