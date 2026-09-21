«Автостат»: продажи подержанных мотоциклов в России выросли на 5%

Лидерами по маркам стали Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki и BMW

Фото: Динар Фатыхов

В августе 2026 года в России продали 14 тыс. мотоциклов с пробегом. Это на 5% больше, чем за тот же месяц годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По словам руководителя стратегических проектов агентства Дмитрия Ярыгина, рынок подержанных мотоциклов растет четыре месяца подряд. С января по апрель динамика была отрицательной, а с мая начался рост.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Лидерами по маркам стали Honda (2,6 тыс. ед.), Yamaha (2 тыс.), Kawasaki (1,2 тыс.), Suzuki (1,1 тыс.) и BMW (1 тыс.). Показатели остальных марок — менее 1 тыс. единиц.

В топ-3 модельного рейтинга вошли Honda CBR (529 ед.), Honda CB (432 ед.) и Suzuki GSX (269 ед.).

Ранее сообщалось, что средняя цена нового автомобиля в России выросла вдвое за пять лет. В 2027 году автомобили могут подорожать еще на 8—11%.

Алсу Сабирзанова