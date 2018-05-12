ОАО Казанский вертолетный завод

Общая информация

ОАО «Казанский вертолетный завод» — крупнейшая авиастроительная компания, входящая в российский вертолётостроительный в холдинг «Вертолеты России». За всю историю существования КВЗ более 12 000 вертолётов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, Ансат и их модификаций поставлено в 100 стран мира.

На сегодня компания специализируется на производстве вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 в различных модификациях — транспортной, пассажирской, VIP, спасательной, военно-транспортной, госпиталь и др.

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