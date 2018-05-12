ОАО Казанский вертолетный завод
Общая информация
ОАО «Казанский вертолетный завод» — крупнейшая авиастроительная компания, входящая в российский вертолётостроительный в холдинг «Вертолеты России». За всю историю существования КВЗ более 12 000 вертолётов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, Ансат и их модификаций поставлено в 100 стран мира.
На сегодня компания специализируется на производстве вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 в различных модификациях — транспортной, пассажирской, VIP, спасательной, военно-транспортной, госпиталь и др.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420085, г. Казань, ул. Тэцевская, 14
- Телефон: (843) 571-88-78
- Email: kvz@kazanhelicopters.com
- Сайт: www.russianhelicopters.aero
Дата последнего обновления: 12.05.2018