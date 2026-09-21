Мишустин: безработица в России втрое ниже, чем в еврозоне

Россия сохраняет статус четвертой экономики мира, а положительная динамика ВВП за семь месяцев года составила 0,6%

Уровень безработицы в России держится около исторических минимумов и примерно втрое ниже, чем в зоне евро. Такие данные привел премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с видеообращением перед участниками Московского финансового форума. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы правительства, Россия сохраняет статус четвертой экономики мира, а положительная динамика ВВП за семь месяцев года составила 0,6%. Финансовая система при этом работает стабильно.

Мишустин связал такие результаты с последовательной и ответственной политикой, а также с усилиями всего делового сообщества страны.

Согласно последним данным Росстата, в июле безработица в России составила 2,3%, снизившись с 2,2% в июне.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в число регионов с самой низкой безработицей — 1,7%.

Алсу Сабирзанова