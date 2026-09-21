Россияне держат на руках 19,8 трлн рублей наличными

За первое полугодие объем вырос на 1,6 трлн рублей

Фото: Артем Дергунов

За первое полугодие 2026 года объем наличных у россиян вырос на 1,6 трлн рублей. Он достиг 19,8 трлн, то есть прирост составил 8,8%. Такие данные приводит Центр изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС, передает «Газета.Ru».

С учетом средств в кассах коммерческих банков наличная масса в обращении увеличилась с 19,7 трлн до 21,3 трлн рублей (+8,1%). Основной рост пришелся на второй квартал: годовой темп прироста ускорился с 6,3% в январе до 18,5% в июне.

Среди причин исследователи называют смягчение монетарных условий, налоговые изменения и технические сбои при доступе к безналичным платежам. Дополнительно на спрос повлияли снижение ставок по вкладам, рост расходов бизнеса на эквайринг и перебои в работе платежных сервисов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Опрос ВЦИОМ, приведенный в исследовании, показал: 18% россиян с начала года неоднократно получали предложения оплатить покупку или услугу наличными, еще 8% предлагали более выгодные условия при таком способе оплаты.

При этом долгосрочная тенденция к сокращению доли наличных сохраняется. В октябре 2020 года на них приходилось 21,8% денежной массы, в июне 2026-го — 14,7%. Авторы исследования предлагают развивать платежную инфраструктуру, в том числе обеспечить возможность оплаты цифровыми рублями без доступа к интернету.

Ранее сообщалось, что выдачи кредитов наличными в августе достигли рекорда с начала 2025 года. В годовом выражении спрос увеличился на 40% по количеству и на 33% по объему.

Алсу Сабирзанова