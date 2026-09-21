Готовы к установке фонтана на Кабане: в обустройство парков Казани вложили 2,1 млрд рублей

Казань — абсолютный лидер среди городов-миллионников по площади зеленых насаждений, заявил Метшин

В этом году в Казани обустроили пять общественных пространств — от смотровой площадки в парке Горького до четвертой очереди бульвара «Ярдэм». Дороже всего обошлась третья очередь набережной озера Кабан, сообщили сегодня на «деловом понедельнике». В процессе обновления власти пересмотрели движение на перекрестке улиц Галактионова, профессора Нужина и Пушкина. «Перераспределение пешеходных связей позволило сделать маршруты максимально логичными и удобными. В будущем хотелось бы продолжить эту концепцию на улицах Пушкина и Кремлевской», — заявили в мэрии. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дороже всего — набережная озера Кабан

В этом году в Казани благоустроили пять общественных пространств — на это потратили 2,1 млрд рублей, доложил замглавы исполкома города Игорь Куляжев.

Речь идет о:

входной группе в Ленинский сад — 80 млн рублей;

смотровой площадке парка им. Горького — 57 млн рублей;

четвертой очереди бульвара «Ярдэм» по ул. Серова — 165,4 млн рублей;

первой очереди сквера «Тебриз» на пересечении ул. Декабристов и Восстания — 52 млн рублей;

третьей очереди набережной озера Кабан — 1,8 млрд рублей (изначально сообщалось о 1,5 млрд рублей, — прим. ред.).

Первые четыре объекта вели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», последний — вне программ.



«Белки были полноправными участниками всех совещаний»

Благодаря благоустройству входной группы в Ленинский сад удалось решить сразу две задачи: сохранить историческую память места и создать современную территорию, заявил Куляжев.

— Появилось современное покрытие и освещение, малые архитектурные формы, а зелени стало заметно больше. Высажено 10 деревьев и более 900 кустарников, в том числе вокруг памятника Бутлерову. Теперь это не просто входная зона, а полноценное пространство для отдыха, — заявил спикер.

Чтобы перераспределить пешеходные потоки, власти пересмотрели организацию перекрестка улиц Галактионова, профессора Нужина и Пушкина. Проезжую часть сократили, а движение сделали односторонним. Вместо привычных дорожных ограждений установили дорожные столбики с цепями — это придало территории большую проницаемость. Одностороннее движение ввели и по ул. профессора Нужина, что упорядочило транспорт и решило проблему стихийной парковки.

— Перераспределение пешеходных связей позволило сделать маршруты максимально логичными и удобными. В будущем хотелось бы продолжить эту концепцию на улицах Пушкина и Кремлевской, — добавил Куляжев.

В парке им. Горького появилась новая смотровая площадка площадью 154 кв. м — с нее открывается вид на Казанку. Для горожан установили 20 скамеек и камеры видеонаблюдения.

— Белки были полноправными участниками всех совещаний, курировали стройку и, судя по всему, остались довольны: площадку они уже облюбовали и оценили обновления по достоинству, — заметил замглавы исполкома.



«История преображения получилась интересной — пришлось перепроектировать несколько раз»

Говоря о четвертой очереди бульвара «Ярдэм», Куляжев подчеркнул: концепцию задал водоем. По его периметру теперь находится настил со смотровыми площадками. Вокруг — веломаршрут протяженностью более 600 м, доступный для детей с ДЦП, использующих специальные велосипеды. Высажено 181 дерево и более 1,8 тыс. кустарников, а в водоеме появилось более 1,3 тыс. водных растений.

— Также мы пересмотрели пешеходный узел на пересечении улиц Серова и Восход, перенесли транзитный переход через бульвар, обезопасив людей, — добавил докладчик.

Сквер «Тебриз» был выбран для благоустройства неслучайно — в прошлом году он победил в соответствующем голосовании.

— История его преображения получилась интересной. Изначально на первом участке мы планировали детскую площадку — так просили сами горожане. Но после трех встреч с жителями выяснилось: в соседних дворах площадок теперь достаточно, а вот тихого места для отдыха не хватает. Пришлось перепроектировать несколько раз, пока мы искали оптимальное решение, — поделился Куляжев.

Теперь территория стала комфортной зоной для людей всех возрастов. Для жителей доступны качели, шезлонг, столы для тенниса и шахмат, уличная библиотека. Для озеленения привлекли специалистов КФУ — благодаря их помощи удалось снести только аварийные деревья и сохранить максимум здоровых.



«Впервые в Казани высадку водной растительности проводили водолазы»

За счет бюджета Татарстана благоустроили первый участок третьей очереди набережной озера Нижний Кабан. Главным принципом стало сохранение уже имеющегося ландшафта и живых уголков у воды, утверждает Куляжев. Особое внимание уделили озеленению.

— Впервые в Казани высадку водной растительности на глубине до 1,5 м проводили водолазы, включая трех профессиональных биологов, — заявил Куляжев.

Открытые спуски к воде остались доступны для жителей. С каждого поворота открываются виды на ключевые доминанты города: Старо-Татарскую слободу, новый театр им. Камала и театр им. Тинчурина.

По словам мэра города Ильсура Метшина, «все завершено для того, чтобы на следующий год приступить к следующему этапу — [созданию] одного из самых больших фонтанов не только в нашей стране, но и за ее пределами». Подготовлено помещение, сейчас заказывается оборудование. «Мы соединяем экологию с высокой культурой и надеемся, что в следующем году сможем порадовать уважаемых жителей этим великолепным проектом», — подчеркнул Метшин.

Согласно исследованиям КФУ, Казань — абсолютный лидер среди городов-миллионников по площади зеленых насаждений. 40 тыс. га, или 61% территории города, — это «наш зеленый щит», констатировал мэр.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Готов к запуску новый терминал аэропорта

Новый терминал аэропорта в Казани начнет работать в ближайшее время, рассказал также Метшин.

— Завершено строительство нового терминала казанского аэропорта. <...> Сейчас идет пусконаладка. В ближайшее время с участием нашего раиса Рустама Минниханова будет дан старт в эксплуатацию, — сказал мэр.