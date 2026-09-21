Глава ФТС пообещал Путину выполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет

По итогам 2025 года ведомство выполнило план более чем на 99%, перечислив в бюджет 5,911 трлн рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) России приложит все усилия для выполнения прогнозного задания по перечислениям в бюджет в текущем году. Об этом глава службы Валерий Пикалев заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

— Учитывая, что в этом году 25 октября нашей службе 35 лет, безусловно, мы приложим все необходимые усилия, чтобы в этом году выполнить все возложенные на нас обязательства, — сказал Пикалев.

По итогам 2025 года ведомство выполнило план более чем на 99%, перечислив в бюджет 5,911 трлн рублей.

Напомним, в августе сообщалось, что в первом полугодии 2026 года таможенные органы России доначислили бизнесу 35,2 миллиарда рублей по итогам проверок, что на 25% больше, чем за аналогичный период в 2025 году (28,1 миллиарда рублей).

Зульфат Шафигуллин