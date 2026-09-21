В Татарстане возобновили автобусные рейсы Казань — Свияжск и Казань — Болгары
Они будут выполняться по субботам, воскресеньям и праздничным дням
В Татарстане возобновлено движение автобусов по востребованным туристическим маршрутам: Казань — Свияжск — Казань и Казань — Болгары — Казань. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.
Рейсы будут выполняться по субботам, воскресеньям и праздничным дням. Расписание отправления:
- Маршрут Казань — Свияжск — Казань: от остановочного пункта «Южный» — в 08:40, от автовокзала «Столичный» — в 09:00.
- Маршрут Казань — Болгары — Казань: от автовокзала «Столичный» — в 08:40, от остановочного пункта «Южный» — в 09:00.
Билеты можно приобрести в кассах автовокзалов «Южный» и «Столичный», а также на сайтах автостанций.
Ранее сообщалось, что из Казани запустят рейсы в Куляб в сентябре 2026 года. Самолеты будут летать в «точку назначения» каждое воскресенье.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».