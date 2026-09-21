В Татарстане возобновили автобусные рейсы Казань — Свияжск и Казань — Болгары

Они будут выполняться по субботам, воскресеньям и праздничным дням

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане возобновлено движение автобусов по востребованным туристическим маршрутам: Казань — Свияжск — Казань и Казань — Болгары — Казань. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.

Рейсы будут выполняться по субботам, воскресеньям и праздничным дням. Расписание отправления:

Маршрут Казань — Свияжск — Казань: от остановочного пункта «Южный» — в 08:40, от автовокзала «Столичный» — в 09:00. Маршрут Казань — Болгары — Казань: от автовокзала «Столичный» — в 08:40, от остановочного пункта «Южный» — в 09:00.

Билеты можно приобрести в кассах автовокзалов «Южный» и «Столичный», а также на сайтах автостанций.

Ранее сообщалось, что из Казани запустят рейсы в Куляб в сентябре 2026 года. Самолеты будут летать в «точку назначения» каждое воскресенье.

Алсу Сабирзанова