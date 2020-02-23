Восемь пассажиров с Diamond Princess пройдут карантин в Казани: среди них заболевшие

Фото: посольство РФ в Японии

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess пройдут 14-ти дневный карантин в Казани. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

22 февраля в Россию были эвакуированы восемь россиян, которые находились на карантине на Diamond Princess. У троих из них в период карантина выявлен новый коронавирус. Эвакуированных граждан отправят на карантин в Казань

«Все эвакуированные российские граждане, а также лица, осуществляющие эвакуацию, в течение 14 дней будут находиться в карантине под медицинским наблюдением в городе Казани в специализированном учреждении, где созданы все условия для комфортного нахождения. В ходе карантина будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса», — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.



Всего на лайнере находились 24 человека из России. Остальные от эвакуации отказались.