Минниханов Рифкат Нургалиевич

Общая информация

Родился 01 июня 1955 года в д. Новый Арыш Рыбно-Слободского района ТАССР.

Образование

1977 г. — окончил Казанское высшее военное инженерное училище.

Доктор технических наук (2000 г.).

Трудовая деятельность

1977-1982 гг. — служба в составе группы Советских войск в Германии.

1982-1989 гг. — служба в Казанском высшем военном инженерном училище.

1990-1992 гг. — преподаватель.

1992-1997 гг. — заместитель начальника УГАИ МВД РТ.

1997-2016 гг. — начальник Управления ГИБДД МВД по РТ — главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ.

С ноября 2016 г. — директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения».

Полковник полиции.

Награды и звания

Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РТ. Победитель Республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2004» в номинации «Лучший руководитель подразделения внутренних дел».

Награжден орденом «Мужества», медалями «За боевое содружество» (2006 г.), «За доблестный труд» (2010 г.), орденами «Дружбы» (2011 г.), «За заслуги перед РТ» (2013 г.), «Дуслык» (2016 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени (2017 г.), медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2020 г.).

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