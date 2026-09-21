Минфин готовит налоговые изменения для учета расходов на защиту от дронов

Законодательство будет учитывать расходы на защиту и восстановление объектов

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Минфин совместно с отраслями прорабатывает изменения в налоговом законодательстве, касающиеся учета расходов на защиту и восстановление объектов после атак дронов. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, передает ТАСС.

— Не компенсации, а в части учета расходов на оборону объектов, там на восстановление объектов. Мы сейчас совместно с отраслями, представителями различных отраслей, соответственно, прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство. И там понятно, что нужны будут изменения. Я думаю, что мы их осенью внесем, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Минфин не поддержал новые налоговые стимулы для роста капитализации фондового рынка. Тема остается на повестке, однако в ходе обсуждений на уровне руководства министерства эти меры были отклонены.

Алсу Сабирзанова