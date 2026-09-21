В ряде домов Приволжского района Казани на сутки отключат воду

Ограничения связаны с работами на водозаборе «Мирный»

Фото: Динар Фатыхов

На этой неделе в ряде домов Приволжского района Казани на сутки отключат воду. Об этом заявили в пресс-службе казанского «Водоканала».

Подача воды временно прекратится с 09.00 мск 23 сентября по 09.00 мск 24 сентября, ограничения связаны с работами по замене коллектора и запорной арматуры на водозаборе «Мирный».

Под отключение воды попадут дома по следующим адресам:

1-я Аральская, 1-я Березниковская, 1-я Давликеевская, 1-я Земляничная, 1-я Ладожская, 1-я Отарская, 1-я Победиловская, 1-я Приовражная (Мирный), 1-я Рядовая, 1-я Угловая (п. Петровский);

2-й Рубежный переулок (Мирный), 2-я Аральская, 2-я Березниковская, 2-я Давликеевская, 2-я Земляничная, 2-я Ладожская, 2-я Новосельская, 2-я Отарская, 2-я Победиловская, 2-я Поперечно-резвая, 2-я Приовражная, 2-я Рубежная, 2-я Рядовая;

3-я Давликеевская, 3-я Новосельская, 3-я Отарская, 3-я Победиловская, 3-я Рубежная; 4-я Давликеевская, 4-я Новосельская, 4-я Отарская (Отары), 4-я Победиловская, 4-я Рубежная, 40 лет Победы; 5-я Давликеевская, 5-я Новосельская, 5-я Отарская (Отары), 5-я Победиловская, 5-я Рубежная; 6-я Давликеевская, 6-я Новосельская, 6-я Отарская (Отары); 7-я Давликеевская, 7-я Новосельская; 8-я Давликеевская, 8-я Новосельская, 8-я Отарская; 9-я Давликеевская, 9-я Новосельская; 10-я Давликеевская, 10-я Новосельская, 10 лет Октября; 11-я Давликеевская, 12-я Давликеевская, 12-я Новосельская, 13-я Давликеевская;

Александра Ключарева, Алмалы (Петровский), Балканская, Береговая (Старое Победилово), Березовая (Петровский), Березовая Роща, Бульварная, Весенняя, Виталия Синицына, Вишневая, Волжская, Габдуллы Рахимкулова, Гагарина (Отары), Грибная (П. Петровский), Гульшат Зайнашевой, Гумера Гали, Даутовой, Дачная (Приволжский Р-Н), Домрачевых, Дорожная (Отары), Дубровая (Петровский);

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Железноводская, Задорная, Земледельческая, Зифа (П. Петровский), Календарная, Калинина (Отары), Конечная (Петровский), Кояшлы (П. Петровский), Красновидовская, Кулаевская, Кульбаш, Кызыл Яр, Лесная (Отары), Лесная (Петровский), Лосиная (Кояшлы), Магистральная, Малая Набережная, Мало-Отарская (Отары);

Матюшинская, Матюшинская (Петровский), Мелитопольская, Миргородская, Молдавская (Отары), Молодежная (Отары), Молодежная (Победилово), Молодости, Набережная (Отары), Наби Даули, Надеждинская, Надежды Тимашовой, Надпойменная, Нижнетагильская, Николая Фешина, Нияза Даутова, Новинка, Ново-Давликеевская, Новосельская, Озерная (Отары), Онежская, Отарский Переулок (Отары), Пасечная (Кояшлы), Пер. Нижнетагильский, Пер. Свободный, Подлесная, Подольская, Подорожная (Кояшлы), Пологая, Поперечно-Березниковская, Поперечно-Давликеевская, Поперечно-Молодёжная (Старое Победилово);

Поперечно-Отарская, 9,100,100к1; Поперечно-Отарская, Поперечно-Резвая, Правды (Отары), Приветливая (Кояшлы), Приволжская (Отары), Придорожная, Приозерная (Старое Победилово), Просторная, Профессора Альтшулера, Профессоров Котельниковых, Профессоров Котельниковых, Радиальная, Рахима Саттара, Ризаэтдина Фахретдина, Рощинская, Рубежная, Рубежный Переулок (Мирный), Ручьевая (Кояшлы), Рыбацкая, Садовая (Петровский), Садовая (Старое Победилово), Садри Максуди, Салиха Курбангалиева, Свободная, Свободы, Селькоров, Сибай, Сквозная (Петровский), Советская (Петровский), Сосновая (Петровский);

Тихорецкая, 5, Тобольская, Томская, Тупиковая, Угловая, Фасиля Ахметова, Фахри Насретдинова, Центральная (Отары), Центральная (Петровский), Центрально-Отарская, Чаткы, Черниговская, Черноозерская, Чернопрудная, Школьная (Петровский), Шпаковская, Южно-Промышленная, Ясная, Акварельная;

Южно-Промышленная, 7,7/1,7/2,10,10к2,3; 10ла,10лб; 11,11к2; 15,15к1; Алебастровая, 13,13к1; СНТ «Волга» треста «Таттара», СНТ «Вахитовец-1», СНТ «Сад №3», СТ «Волга» треста «Таттара»;

Казань — Боровое Матюшино, 15-й километр (Кояшлы);

Борисковская, 109, 111, 113, 115, 117; Давликеевская, 2, 2а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28.

«Водоканал» просит жителей домов по перечисленным улицам скорректировать свои планы и заранее запастись водой.

Ранее сообщалось, что на этой неделе под плановое отключение водоснабжения попадут 25 домов в Вахитовском районе Казани.

Зульфат Шафигуллин