ЦИК России заявил о вбросах на выборах в соседнем с Татарстаном регионе

Бюллетени признаны недействительными, а виновные отстранены от работы

Фото: Максим Платонов

Центризбирком (ЦИК) России выявил вбросы бюллетеней на выборах в соседнем с Татарстаном Марий Эле. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, подобные эпизоды вброса были зафиксированы в Марий Эл и Крыму. Бюллетени на этих участках признаны недействительными, а виновные отстранены от работы.

— Все, кто это осуществил, будут наказаны. Ящики сразу были опломбированы, все было сделано так, как надо, — заявила Памфилова во время брифинга.

Всего по итогам выборов недействительными были признаны 36 850 бюллетеней на 20 участках в 12 регионах России.

Голосование проходило в трехдневном формате 18—20 сентября. Из 450 мандатов 225 распределяются по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам. ЦИК завершит обработку протоколов 24 сентября, окончательные итоги выборов будут подведены не раньше 25 сентября.

Сегодня Памфилова озвучила предварительные итоги голосования, подробнее читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин