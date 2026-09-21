ЦИК России заявил о вбросах на выборах в соседнем с Татарстаном регионе
Бюллетени признаны недействительными, а виновные отстранены от работы
Центризбирком (ЦИК) России выявил вбросы бюллетеней на выборах в соседнем с Татарстаном Марий Эле. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
По ее словам, подобные эпизоды вброса были зафиксированы в Марий Эл и Крыму. Бюллетени на этих участках признаны недействительными, а виновные отстранены от работы.
— Все, кто это осуществил, будут наказаны. Ящики сразу были опломбированы, все было сделано так, как надо, — заявила Памфилова во время брифинга.
Всего по итогам выборов недействительными были признаны 36 850 бюллетеней на 20 участках в 12 регионах России.
Голосование проходило в трехдневном формате 18—20 сентября. Из 450 мандатов 225 распределяются по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам. ЦИК завершит обработку протоколов 24 сентября, окончательные итоги выборов будут подведены не раньше 25 сентября.
Сегодня Памфилова озвучила предварительные итоги голосования, подробнее читайте в материале «Реального времени».
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