Сергей Миронов: «Как многодетный отец считаю важным приучать детей к сортировке мусора»

Глава Московского и Кировского районов о раздельном сборе ТКО, проблемах «Салават купере» и стройке бассейна на Жилплощадке

Фото: Ринат Назметдинов

В этом году в Татарстане стартует программа ремонта стационаров. В Казани капремонта ожидают 16-я городскую больницу и госпиталь для ветеранов, рассказал гость студии интернет-газеты «Реальное время», глава администрации Московского и Кировского районов столицы РТ Сергей Миронов. О том, сколько больниц уже было построено и отремонтировано, с какими проблемами сталкиваются жители микрорайона «Салават купере» и какие действия предпринимаются для их решения — это и многое другое обсуждалось в ходе онлайн-конференции.

«Жителям «Салават купере» приходится ездить в Юдино»

— Одобряя вашу кандидатуру, Рустам Минниханов назвал Кировский район точкой роста столицы. Спустя 4 года каких результатов удалось достичь?

— Мы можем говорить о серьезном улучшении инфраструктуры района в сфере образования и медицины, о преобразовании наших общественных пространств. Мы далеко шагнули в благоустройстве дворов, строительстве и капитальном ремонте дорог. Были найдены новые решения, чтобы наши популярные пятиэтажки выглядели интересно, вызывали одобрение у жителей и создавали ощущение добрососедства.

— Какие школы, больницы, поликлиники сейчас требуют ремонта?

— На сегодняшний день мы закончили ремонт больше половины поликлинических отделений. В 2019 году мы отремонтировали поликлинику на ул. Столярова и на ул. Химиков.

В наступившем году стартует программа капитального ремонта стационаров. В нее включены стационары городской больницы №16 и госпиталь для ветеранов, а также городской больницы №2.

В 2020 году будет подготовлена проектно-сметная документация. Но для нас очень важно строительство новой поликлиники в Кировском районе. Сейчас обсуждается проектирование взрослой поликлиники на территории второй клинической больницы.

Кроме того, обсуждается строительство новой первой детской больницы. Самым ожидаемым событием стало открытие детской поликлиники в «Салават купере». Только за год к ней прикрепили 3 300 детей. Но есть проблема: нужны врачи узкого профиля. Сейчас жителям «Салават купере» приходится ездить в Юдино, либо в центральную часть Кировского района. Поэтому вопрос строительства более широкого поликлинического отделения в «Салават купере» через какое-то время возникнет. Буквально за год микрорайон прирос на 6 тыс. жителей.

Посыл нашей администрации — важен каждый. Будь это Адмиралтейская слобода, Юдино, Жилплощадка или центральная часть Кировского района

— В целом какие объекты, проблемы районов на сегодняшний день требуют наибольшего вашего внимания?

— Посыл нашей администрации — важен каждый. Будь это Адмиралтейская слобода, Юдино, Жилплощадка или центральная часть Кировского района. Мы стараемся в концепции развития районов учитывать все территории.

У нас был обделен вниманием поселок Юдино. За год он преобразился в современный поселок, в котором было отремонтировано 23 дороги, 23 фасада домов и 17 дворовых территорий. Построена ледовая арена, где теперь занимаются около 500 детей, отремонтирован стадион, появился МФЦ. Сейчас ремонтируется, можно сказать, стратегический объект — ДК Железнодорожников. Весной мы приступим к ремонту площади перед ДК. Это комплексный подход перезагрузки территории нужен для того, чтобы создать комфортные и удобные условия для всех жителей.

Конечно, территорию невозможно преобразовать за год-два. Но благодаря тем наработкам, которые у нас были в Юдино, мы дальше также комплексно будем работать с территорией Жилплощадки. Планируем там заложить камень нового бассейна. Вместе с жителями обсуждаем дворы, чтобы по программе «Наш двор», которую инициировал президент нашей республики Рустам Минниханов, сделать их максимально удобными. В 2019 году мы капитально отремонтировали детские сады №92, 288 и 355. До ремонта в два из них мы даже не принимали детей — такое было состояние. А сейчас они преобразились, мы их комплектуем мебелью, и они начнут свою работу.

Такая же работа предстоит со школами. Есть необходимость ремонта в гимназии №4 и школе №130. В том году мы обратили внимание на школьные спортивные залы и столовые. Благодаря поддержке мэра Казани Ильсура Метшина отремонтировали пять спортивных залов и восемь столовых, увеличив их вместимость, чтобы детей можно было кормить в одну смену. Заменили кухонное оборудование. Эту работу продолжим и в текущем году.

Актуальным остается вопрос строительства детских садов и их капитальный ремонт. В рамках проекта «Демография» в 2019 году построили четыре детских сада, три из них на территории «Салават купере». Прежде чем открывать детсады, мы старались, так скажем, «перезагрузить» заведующих, воспитателей, которые работают там.

Я жил на ул. Гагарина, с детьми гулял и тоже выходил на пробежку. Говорить о том, что регулярно бывают выбросы, будет неверным. Во всяком случае, я не замечал и у нас нет жалоб на эту тему

— Что значит «перезагрузить»?

— Поменять отношение к работе. Совместно с Высшей школой государственного муниципального управления КФУ разработали программы и в течение трех дней воспитатели прошли переобучение. Говорили о безопасности, о современных технологиях в допобразовании.

— Но безопасность напрямую зависит от того, насколько скомплектованы группы. А в новых садиках есть кровати трехъярусные. Значит группы максимально полные.

— Вопрос в том, что это никак не должно отражаться на качестве предоставляемых педагогических услуг. Здесь мы отрабатывали все возможные сценарии, когда группы переполнены, но время и рабочий график выстроены таким образом, что внимание уделяется всем детям равномерно.

«Это какая-то мистика — письма не могут исчезать»

— Следующий вопрос от нашего читателя: когда закончатся экологические проблемы парка им. Урицкого, а конкретно разнообразные ночные выбросы? Запахи гари, йода, химикатов, газа регулярно беспокоят по вечерам и ночам, сводя на нет эффект от пробежек и спорта на открытом воздухе. На жалобы приходят ответы о соответствии нормам.

— Я жил на ул. Гагарина, с детьми гулял и тоже выходил на пробежку. Говорить о том, что регулярно бывают выбросы, будет неверным. Во всяком случае, я не замечал и у нас нет жалоб на эту тему. Поскольку рядом с парком расположено большое количество производств, возможно, есть запахи оттуда. Мы можем сделать запрос в Министерство экологии РТ. Все, что касается выбросов, там четко отслеживается, проводятся различные проверки.

— От того же читателя есть еще один вопрос: несколько лет пытаемся обратить внимание на токсичную и опасную для здоровья бетонную пыль, которая летит на нас с производства «КазПрессСтрой» с улицы Восстания. Законна ли близость этого производства к жилой застройке и зеленой зоне. Заявки на госуслугах отклоняются, а письма в Минэкологию исчезают.

— Это какая-то мистика — письма не могут исчезать, потому что мы работаем в электронном правительстве и каждое обращение четко отрабатывается. Чтобы более экспертно ответить на этот вопрос, мы приглашаем автора в «Химград». Готовы вместе выйти на территорию и посмотреть, какие есть претензии к производству. Если будут нарушены экологические нормы, совместно с Министерством экологии мы отработаем этот вопрос и привлечем к ответственности.

Компанией ПСО были убраны иловые отложения, построены очистные сооружения. Но говорить о том, каким будет парк, еще рано. Нужны значительные финансовые средства и комплексный подход

— К другой теме — для благоустройства территории бывших артиллерийских складов проводился конкурс проектов «Экогород». В итоге кто будет заниматься проектированием экопоселка? Какие сроки ставятся перед бюро и какие объемы финансирования на это выделены?

— Говорить о каких-то прогнозируемых сроках застройки экорайона еще рано. Сейчас ведется проектирование дороги, которая станет дублером М-7. Мы с концепцией знакомы. Она предполагает и малоэтажное строительство. Данный проект требует внимательного изучения с точки зрения дорожной инфраструктуры и сетей, которые будут подведены к этому микрорайону.

— Летом прошлого года, наконец, был утвержден проект планировки Адмиралтейской слободы, о реновации которой заговорили еще в 2011 году. Мы интересовались мнением известного градостроителя Александра Дембича. Он недоумевал, почему из нового проекта исчез песчаный мыс и почему разработчики предлагают разбивать парки на землях, находящихся в частной собственности. Что вы думаете по этому поводу?

— Над концепцией работало несколько разных групп, которые старались равномерно обеспечить эту территорию и жильем, и социальными объектами, при этом сохранить имеющийся ландшафт около старого русла реки Казанки. И на сегодняшний момент работы по реабилитации старого русла продолжаются.

Компанией ПСО были убраны иловые отложения, построены очистные сооружения. Но говорить о том, каким будет парк, еще рано. Нужны значительные финансовые средства и комплексный подход. Понадобится мнение экспертов как экологов, так архитекторов и градостроителей.

Что касается спорных вопросов, то, наверное, должна появиться рабочая группа, которая предложит единую концепцию развития Адмиралтейки. Эта территория находится в исторической части, поэтому там будут дополнительные ограничения по этажности. Еще Рустам Минниханов отметил, что это должна быть территория с гуманной застройкой, то есть должны соблюдаться все интересы как застройщиков, так и жителей.

Мы постоянно на связи с жителями района, вопросы задают на личных встречах, во время приемных дней, в социальных сетях. Но если есть дополнительная необходимость, готов встречаться еще. Все-таки это новый район. Вопросов множество

«Чтобы разгрузить движение к «Салават купере», необходимо изъять 15 домовладений»

— Очень много к нам поступило вопросов о дороге-дублере Горьковского шоссе. Количество жителей «Салават купере» увеличивается и пробки соответственно тоже. Наболевшая проблема.

— Дорога к «Салават купере» идет через улицу Осиновскую. Уже подготовлено постановление по ее расширению, что позволит разгрузить движение к «Салават купере». Для этого необходимо изъять 15 домовладений.

Еще один вариант транспортного обеспечения «Салават купере» — через ул. Тэцевскую, причем, как один из вариантов, по ней рассматривается запуск метробуса. Для этого необходимо проложить недостающий участок дороги. Этим вопросом занимается комитет по транспорту.

Есть еще проблема дороги, которая выходит на М-7 через жилой массив. Его жители недовольны увеличивающимся транспортным потоком. Нужна новая дорога, но большая часть этой дороги, которую необходимо построить, находится в Зеленодольском районе. Вопрос надо обсуждать комплексно.

— Вообще, судя по количеству вопросов от жителей «Салават купере», они очень хотят встречи. Один из них так и спрашивает: когда будет организована встреча с жителями «Салават купере» в формате «круглый стол» с представителями разных инстанций?

— Мы постоянно на связи с жителями района, вопросы задают на личных встречах, во время приемных дней, в социальных сетях. Но если есть дополнительная необходимость, готов встречаться еще. Все-таки это новый район. Вопросов множество. Поэтому договоримся о времени и месте отдельно.

В «Салават купере» есть актив, три-пять человек, которые живут и работают в «Салават купере». Иногда бывает так, что они смешивают свои личные желания с общественными. Когда мы встречаемся с жителями, то значительно больше благодарных. Совместно сажаем деревья. Хотя проблемы, безусловно, в новом районе есть.

— По поводу деревьев, в одном из интервью вы говорили, что за 5 лет, в рамках проекта «Зеленый рекорд», было высажено около 13 тыс. деревьев. А сколько в среднем деревьев приживаются?

— На территории Кировского и Московского районов запланирована посадка около 3 000 деревьев и пересадка старых. На центральных дорогах таких деревьев более 500. Планируется серьезная работа.

У крупномеров есть срок приживаемости, а компании, которые высаживают деревья, несут гарантийное обязательство — если деревья не приживаются, они их меняют. Гарантийный срок до трех лет.

Есть целый список социально-ответственных предприятий, которым хотелось бы сказать спасибо. Они активно помогают, живут жизнью района

«Каждая идея должна иметь свой бизнес-план»

— На территории района находится много крупных промышленных предприятий. Каким образом администрация района выстроила работу с ними?

— Если говорить о крупных предприятиях, то это традиционная помощь, которая была еще и в советские периоды, когда предприятия были закреплены за территориями: строили школы, мосты, дороги. Я бы отметил «Казаньоргсинтез». Это самое крупное социально-ответственное предприятие, которое является работодателем для большого количества жителей Кировского и Московского районов. Новогодняя елка в «Сосновой роще» полностью ложится на плечи ГК ТАИФ. В этом году Руслан Шигабутдинов, генеральный директор АО «ТАИФ», и Фарид Минигулов, генеральный директор «Казаньоргсинтеза», присутствовали на елке. Это говорит о личной вовлеченности в проекты. Елка заняла первое место в конкурсе совета муниципальных образований как самое благоустроенное место с интересной новогодней программой.

«Казаньоргсинтез» подарил не только жителям Кировского и Московского районов, но и всему городу восстановленные Лебяжьи озера. Этим проектом занималось большое количество профессионалов: Наталия Фишман-Бекмамбетова, представители «Татмелиорации», архитекторы, дизайнеры. В этом году вокруг озер появились дополнительные экотропы, освещение. К весне откроются дополнительные спортивные площадки, пункт проката инвентаря, обустроенная пляжная зона. Место шикарное, и в него «Казаньоргсинтез», по-моему, вложил более 250 млн рублей.

В 2020 году Казанский пороховой завод запланировал благоустройство части парка им. Петрова, посвященной героям Советского Союза. Также ПАО «Зарница» на территории пос. Левченко постоянно проводит различные мероприятия для жителей. Есть целый список социально-ответственных предприятий, которым хотелось бы сказать спасибо. Они активно помогают, живут жизнью района.

— А кто потом отвечает за благосостоянием этих территорий?

— Есть комитет внешнего благоустройства, который работает в плотной связке с «Дирекцией парков и скверов». Они отвечают не только за внешний облик, но и за активности в парках, за вопросы безопасности, за мероприятия, которые там дополнительно проводят. Если извлекают прибыль, то направляют на улучшение этих парков. Мы это поддерживаем.

— Расскажите, что за идея создать демонстрационную деревню индивидуального жилого строительства. Что она из себя будет представлять и как планируется ее реализовать?

— К нам обратилось несколько предпринимателей, которые занимаются строительством индивидуальных жилых домов. Они высказали такую идею, чтобы сделать демонстрационную деревню, куда могли зайти и банки, и девелоперы. Но каждая идея должна иметь свой бизнес-план. И стартовать нужно с земельного участка, на котором эту демонстрационную деревню можно было бы реализовать. Принимая во внимание стоимость земли в городе, это достаточно долго окупаемый проект. Поэтому мы эту идею отложили до того, пока она не станет актуальной.

Я вообще не рассматриваю этот конкурс как перспективу продвижения по карьерной лестнице. Для меня — это возможность рассказать о своих идеях, социальных проектах, общественных инициативах, познакомиться с интересными ребятами со всей России, а также проверить себя на прочность

«Мы можем ставить самые амбициозные сроки, но есть отдельная программа»

— С 2018 года у вас введен раздельный сбор мусора. Как жители района относятся к этому? И почему раздельный сбор мусора решили опробовать именно здесь?

— Раздельный сбор мусора вводился во всех районах города одновременно. Мы были одними из первых, кто сделал площадки с полным разделением мусора по пяти фракциям: бумага, стекло, отдельно не сортируемый мусор. Предлагали отдельно собирать батарейки, лампы. В этом году мы планируем построить еще 60 таких площадок в рамках проекта «Наш двор». И как многодетный отец считаю, что важно к сортировке мусора приучать детей. Мы пока дома научились убирать пластик, стекло и бумагу. Работники нашей администрации тоже сортируют мусор, за прошлый год мы собрали 200 кг батареек.

— Давайте еще раз вернемся к Жилплощадке. Здесь планировалось построить профессиональный бассейн для тренировок синхронисток.

— С министерством спорта мы обсуждали такую возможность. Проработали вопрос внешнего облика и внутреннего наполнения бассейна. Он будет отличается от обычного бассейна глубокой чашей, в которой смогут заниматься синхронистки. Там же появится детско-юношеская спортивная школа для синхронисток.

— Есть какие-то сроки? Когда этот объект может появиться?

— Мы можем ставить самые амбициозные сроки, но есть отдельная программа, по которой министерство и руководство принимают решение.

— И последний вопрос, касающийся лично вас. Вы вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России — 2020». Что для вас этот конкурс кроме перспективы продвижения по карьерной лестнице?

— Я вообще не рассматриваю этот конкурс как перспективу продвижения по карьерной лестнице. Для меня — это возможность рассказать о своих идеях, социальных проектах, общественных инициативах, познакомиться с интересными ребятами со всей России, а также проверить себя на прочность.

Сегодня создается плеяда сильных молодых управленцев, которых мы уже видим в министерствах, департаментах, ведомствах. Они с хорошим образованием, грамотным подходом. Это приведет к качественным изменениям.