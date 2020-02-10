Банкротящийся лениногорский миллиардер Тукаев эвакуировал бизнес в Москву

Переговоры о мировом соглашении, похоже, не задались — в основном бизнесе крупного татарстанского предпринимателя ввели наблюдение

Сбербанк ввел наблюдение в ООО «Ортэкс» — это центральный актив бизнес-империи лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева. Таким образом, историю с полуторамиллиардным кредитом для его сельхозкомпаний не удалось решить миром. Не помогло и то, что должник в суде пытался прикрыться статусом градообразующего предприятия. «Реальное время» также выяснило, что перед банкротством Тукаев успел создать новые юрлица, а основную компанию перерегистрировал в Москве.

Не такой уж градообразующий «Ортэкс»

Материалы Арбитражного суда подтверждают, что долг «Ортэкса» перед Сбербанком на сумму в 1,5 млрд рублей образовался именно из-за поручительства по кредиту, взятому ООО «Племрепродукт» — также принадлежащей Тукаеву сельскохозяйственной компанией из Бугульминского района. Кредит брался на организацию производства по выпуску яиц от 80 млн штук в год. Ставка по займу варьировалась от 12,6 до 13,6% в зависимости от срока. В марте 2019 года компания ушла в просрочку и накопила долги. Сбербанк подал в суд сначала на должника, а потом — и на компанию-поручителя («Реальное время» подробно рассказывало историю бизнеса Тукаева).

В суде представитель Сбербанка попросил ввести на предприятии процедуру наблюдения. А вот представитель «Ортэкса» попросил суд об отсрочке — «для предоставления дополнительных доказательств в обоснование ходатайства о привлечении третьих лиц и банкротстве должника как градообразующего предприятия».

Материалы Арбитражного суда подтверждают, что долг «Ортэкса» перед Сбербанком на сумму в 1,5 млрд рублей образовался именно из-за поручительства по кредиту, взятому ООО «Племрепродукт». Фото Максима Платонова

Представитель Сбербанка в таком утверждении усомнился: он заявил, что статус градообразующего предприятия никак не подтверждается материалами дела. Кроме того, он отметил, что иски к «Ортэксу» подал не только Сбербанк, и в интересах всех заявителей «необходимо рассмотреть дело по существу и ввести процедуру банкротства». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», всего в суд подавали 12 исков о банкротстве компании, из них прекращены только четыре.

Аргумент про «градообразующее предприятие» звучит еще слабее в свете того, что город прописки для «Ортэкса» — уже не Лениногорск. С 16 декабря прошлого года компания сменила адрес регистрации и переехала в Москву.

Переговоры не задались

Интересно, что в июне, когда подавался иск о банкротстве «Племрепродукта», в банке заявляли: с бенефициарами компании постоянно ведутся переговоры в целях реструктуризации задолженности и заключения мирового соглашения. При этом по делу о банкротстве «Племрепродукта» суд еще не вынес решения.

На данный момент в пресс-службе Сбербанка не прокомментировали ситуацию по долгам «Ортэкса», но очевидно, переговоры зашли в тупик.

Сам бизнесмен пока также недоступен. Однако ранее Тукаев уже комментировал нам возможное банкротство своих компаний — в довольно философском ключе. «Знаете, в Америке вообще бизнесмена не считают серьезным, если он не прошел через процедуру банкротства. Банкротство всем придает опыт» — говорил он.

После 2017 года «Ортэкс» и связанные с ним предприятия перестали фигурировать в сколь-нибудь крупных закупках — а ведь раньше компания была подрядчиком на миллиардных контрактах «Роснефти». Фото ortexrt.ru

Что происходит с компаниями Тукаева?

«Ортэкс» продолжает оставаться формально прибыльной компанией, но показатели ее с каждым годом падают все ниже. Если в 2016 году прибыль компании превышала 136 млн рублей, то в 2017 — уже 8 млн рублей, а по итогам 2018 года она составила символические 202 тысячи. Выручка с 6,4 млрд рублей в 2017 году (а этот показатель выводил ее на четвертое место среди татарстанских строительных компаний) упала до 1,8 млрд в 2018 году. После 2017 года «Ортэкс» и связанные с ним предприятия перестали фигурировать в сколь-нибудь крупных закупках — а ведь раньше компания была подрядчиком на миллиардных контрактах «Роснефти».

Чистые активы компании оцениваются в 989 млн рублей по итогам 2018 года — так что кредиторам найдется, что забрать у «Ортэкса».

У сельскохозяйственных активов дела обстоят по-разному. Тот же «Племрепродукт» — бывшая Бугульминская птицефабрика — показал по итогам 2018 года убытки в размере 143 млн рублей. ООО «Репродукт» — производитель комбикормов в Бугульминском районе — зафиксировал прибыль в 1,18 млн рублей, это даже вдвое больше, чем годом ранее.

У Тукаева есть и сельхозактив в Самарской области — ООО «Тимашевская птицефабрика». С точки зрения финансовых показателей она выглядит даже более выгодно, чем «Ортэкс» — выручка за 2018 год составила 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 139 млн рублей. Правда, татарстанский филиал «Россельхзозбанка» в сентябре подал иск о ее банкротстве с требованиями на 20,5 млн рублей — сейчас дело рассматривается в арбитражном суде Самары.

У Тукаева есть и сельхозактив в Самарской области — ООО «Тимашевская птицефабрика». Фото twitter.com/mcxsamregion

Также стоит отметить, что доли Тукаева во всех трех компаниях и вся их сельхозтехника находятся в залоге у все того же Сбербанка.

«Репродукт» и «Тимашевская птицефабрика» принадлежат Тукаеву не полностью, а на 87,5%. Еще по 12,5% числятся за Рафаэлем Фаизовым, известным московским меценатом. У него есть доля и в «Племрепродукте», но чисто символическая — менее чем сотая доля процента.

«Тимашевская птицефабрика» выпускает продукцию под брендом «Самарский бройлер». И в сентябре, вскоре после поступления иска о банкротстве к «Тимашевской птицефабрике», у Тукаева появилось еще одно юрлицо — ООО «Холдинг «Самарский бройлер» (основной вид деятельности — деятельность головных офисов).