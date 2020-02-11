Казанский ифтар — 2020 соберет 20 тысяч человек на «Ак Барс Арене»

Это будет самая массовая коллективная трапеза в новой истории Татарстана

Фото: Максим Платонов

Казань, основоположница проведения республиканских ифтаров, продолжит эту славную традицию и в этом году. В дни Рамазана главный футбольный стадион Татарстана превратится в огромный дастархан и мечеть. И вместо болельщиков в спортивном комплексе соберутся 20 тысяч постящихся. Подробнее — в материале «Реального времени».

За новым собственным рекордом

Казань замахнулась на очередной рекорд. В дни Рамазана на стадионе «Ак Барс Арена» соберутся 20 тысяч человек на VIII Республиканский ифтар. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

В муфтияте добавили, что в этом году мероприятие будет приурочено к 100-летию ТАССР. Наряду с ДУМ РТ организаторами выступают Ассоциация предпринимателей-мусульман России и дирекция стадиона «Ак Барс Арена».

Пока организаторы занимаются общими вопросами по проведению массового разговения. Более плотная подготовка начнется весной: подготовка площадки, организация питания, работа стюартов, культурная программа и т.п.

Площадкой выбран футбольный стадион «Ак Барс Арена», который до ребрендинга был известен как «Казань Арена». По информации «Реального времени», среди вариантов проведения ифтара также рассматривался МВЦ «Казань Экспо». Но ввиду удаленности объекта от города возникают дополнительные организационные сложности (прежде всего с доставкой тысяч людей до выставочного центра и обратно в столицу Татарстана). Поэтому было решено провести коллективную трапезу в привычном месте.

Коллективная трапеза пройдет в привычном месте. Фото Максима Платонова

Отметим, в прошлом году во время VII Республиканского ифтара муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил нашему корреспонденту, что установка рекордов не является целью «меджлиса». Главное, по его словам, чтоб за одним дастарханом и в одной молитве собрались и стар, и млад, и президент, и простой студент или рабочий.



А как было раньше?

Напомним, в 2019 году под сводами футбольного стадиона собрались 15 тысяч мусульман. В 2016—2018 годы удалось накормить по 10 тысяч человек, в 2015 году — до 7 тысяч, а в 2014 году — 2,5 тысячи.

Впервые республиканский ифтар на тысячу человек прошел в 2011 году на казанской площади Тысячелетия. В 2012 году из-за убийства мусульманского деятеля Валиуллы Якупова и покушения на тогдашнего муфтия РТ Ильдуса Файзова проводить торжественную трапезу посчитали неуместным. В 2013 году городу снова было не до масштабного разговения: Казань принимала Универсиаду. С 2014 года разговение регионального масштаба возобновилось — теперь уже на футбольном стадионе. В 2017 и 2018 годах площадка для ужина временно переехала в Академию тенниса: «Казань Арена» готовилась к матчам Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.

Камиль хазрат сообщил, что с каждым годом проводить многотысячное мероприятие будет сложнее, поскольку Рамазан наступает все раньше (на 10-11 дней), дни будут холоднее. Так, в 2020 году священный мусульманский месяц наступит с заходом солнца 23 апреля, а с раннего утра 24 апреля верующие начнут поститься, отказываясь в течение светового дня от еды, питья, интимной близости.

В республиканском ифтаре традиционно участвуют первые лица Татарстана. Фото Олега Тихонова

В республиканском ифтаре традиционно участвуют первые лица Татарстана (Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев, Фарид Мухаметшин, Ильсур Метшин), религиозные лидеры республики и России (муфтии Камиль Самигуллин, Талгат Таджуддин, Альбир Крганов, митрополит Феофан, раввин Ицхак Горелик и т.д.), зарубежные гости, воспитанники детских домов, подопечные реабилитационных центров и других социальных учреждений.

Другим пример

Уже который год организаторы держат в секрете полную стоимость проведения многотысячного меджлиса. Однако известно, что каждая порция еды им обходилась примерно в 500 рублей. В бизнес-боксы укладываются традиционный плов, овощные салаты, сухофрукты, сладости и мясная нарезка. И каждому постящемуся раздают бутылочки с водой для «авыз ачу» (дословно — «открытие рта», означает первый глоток после дня поста).

Также не раскрывают имена меценатов, внесших деньги в эту акцию. Благотворители вместо людской похвалы предпочитают получить награду от Аллаха.

Хороший пример оказался заразительным. Так, в прошлом году республиканский ифтар состоялся в Махачкале, который посетил глава Дагестана Владимир Васильев. Подобные мероприятия теперь проходят в Магасе (Ингушетия) и Грозном (Чечня). Пожалуй, рекорд России поставил Рамзан Кадыров, который в 2016 году организовал в чеченской столице массовый ужин на 35 тысяч постящихся.

В прошлом году республиканский ифтар состоялся в Махачкале, его посетил глава Дагестана Владимир Васильев. Фото midag.ru

Как рассказывало «Реальное время», теперь свой республиканский ифтар хотят сделать и в Уфе. Муфтий Башкирии Айнур Биргалин пока выбирает площадки и надеется на поддержку регионального руководства и предпринимательского сообщества.