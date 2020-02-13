Ленар Габдурахманов: «Штрафы должны быть штрафами, а не платой за проезд»

Глава ГИБДД Татарстана поддержал увеличение штрафов для лихачей и выступил против агрегаторов такси

Фото: Олег Тихонов

Глава ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов выступил против агрегаторов такси и призвал отказаться от их услуг в пользу таксомоторных компаний. Об этом главный гаишник республики рассказал на пресс-конференции по итогам работы своего ведомства. Габдурахманов рассказал о снижении количества ДТП и пообещал добиться нулевых показателей смертности на дорогах к 2030 году. Также руководитель Госавтоинспекции высказал свое отношение к инициативе Минфина поднять штрафы для нарушителей ПДД в несколько раз и рассказал «Реальному времени» о проработке вопроса о введении максимально разрешенной скорости в 80 км/ч на Горьковском шоссе и Мамадышском тракте.

В планах снизить смертность на дорогах до ноля

За 2019 год на дорогах Татарстана зарегистрировано 4525 ДТП, в которых погибло 369 человек, а ранено 5619 человек. По каждому из трех показателей зарегистрировано некоторое снижение по сравнению с 2018 годом. К примеру, число погибших снизилось на 10 человек. При этом целевой показатель, к которому стремится республиканское управление ГИБДД, — не более 122 погибших в 2024 году и нулевая смертность к 2030-му.

Добиваться столь амбициозных целей в ведомстве рассчитывают за счет повышения правосознания всех участников дорожного движения: водителей, пассажиров и пешеходов. Львиная доля смертей связана с игнорированием ремней безопасности водителями и пассажирами, отсутствием световозвращающих элементов у пешеходов, отказом от использования детских кресел.

— Из 369 погибших 129 — водители, 109 — пассажиры, 131 — пешеходы. 59 погибших из числа водителей и пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, — рассказал Ленар Габдурахманов. — Если бы не это, они могли бы остаться в живых, ведь, согласно исследованиям, использование ремня снижает риск гибели в ДТП на 70%.

"59 погибших из числа водителей и пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, — рассказал Ленар Габдурахманов. — Если бы не это, они могли бы остаться в живых». Фото vestikamaza.ru

Что касается пешеходов, то большая часть погибших, 99 человек, получили несовместимые с жизнью травмы в результате наезда в темное время суток. Ранено в аналогичных ДТП 512 пешеходов.

— Ни в одном из этих случаев пешеходы не использовали световозвращающие элементы, хотя это могло спасти им жизнь, — сетует Габдурахманов. — Совсем небольшой световозвращающий браслет делает пешехода в темное время суток гораздо заметнее, поэтому я требую от всех пешеходов использовать световозвращающие элементы даже в пределах населенных пунктов, а за их пределами обязательное использование СВЭ предусматривают правила дорожного движения.

Дети гибнут из-за родителей

К сожалению, среди погибших на дорогах в прошлом году были и 19 детей. 14 из них были пассажирами, трое пешеходами, двое — велосипедистами. Причем 9 из 14 детей-пассажиров погибли по вине своих же водителей, в четырех случаях — из-за отсутствия детского удерживающего устройства.

— Самый вопиющий случай произошел 10 сентября в Бугульминском районе на одном из железнодорожных переездов. Женщина-водитель выехала на пути на запрещающий сигнал перед движущимся тепловозом. Избежать столкновения не удалось, ребенок, находившийся в машине, скончался. Причем травмы могли оказаться не смертельными, если бы было использовано качественное детское удерживающее устройство, — рассказал Габдурахманов. — К сожалению, и в наступившем году уже были ДТП с погибшими детьми, в том числе 3 января в Чистопольском районе, когда непристегнутое удерживающее устройство вылетело из машины после столкновения. По правилам, детские кресла должны использоваться до семилетнего возраста, но я рекомендую продолжать применять их и позже, пока позволяют рост и вес ребенка.

«Начинать обучение детей ПДД необходимо с детского сада, при этом в центре воспитательного процесса должны находиться родители, потому что стереотипы поведения на дороге формируются в семье, а самая доходчивая форма обучения — личный пример», — говорит Габдурахманов. Фото Романа Хасаева

Двое детей-велосипедистов — 9-летняя девочка и 14-летний мальчик — погибли в самом начале летних каникул в Иннополисе и Пестрецах. В обоих случаях к трагедии привело то, что погибшие не спешились, прежде чем пересекать проезжую часть по пешеходному переходу. По мнению Ленара Габдурахманова, это свидетельствует о том, что детей недостаточно хорошо проинформировали о правилах дорожного движения и необходимости неукоснительно соблюдать их.

— Начинать обучение детей ПДД необходимо с детского сада, при этом в центре воспитательного процесса должны находиться родители, потому что стереотипы поведения на дороге формируются в семье, а самая доходчивая форма обучения — личный пример.

За тонировку продолжат арестовывать

В январе 2020 года количество аварий и смертей на дорогах выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за один месяц на дорогах Татарстана погибло 29 человек.

Одной из распространенных причин аварий остается незаконная тонировка автомобильных окон. Последний случай произошел 12 февраля на проспекте Камалеева, недалеко от конноспортивного комплекса, когда полностью затонированный автомобиль, водителя которого неоднократно за это штрафовали, насмерть сбил пешехода, переходящего дорогу вне «зебры».

— Мы продолжим практику административных арестов за тонировку, поскольку это нарушение — умышленное. Случаи арестов у нас уже имеются, одного из нарушителей Авиастроительный суд Казани отправил подумать на восемь суток, и это не единственный пример, — предостерег Габдурахманов любителей темной пленки.

Корень зла в вопросе таксоперевозок Габдурахманов видит в распространении агрегаторов, которые не несут никакой ответственности за качество услуги, предоставляемой пассажирам. Фото Максима Платонова

«Надо отказываться от агрегаторов в пользу нормальных таксомоторных парков»

Еще одной темой обсуждения в ходе пресс-конференции стал рынок такси. По словам Ленара Габдурахманова, в 2019 году в Татарстане отмечен рост числа ДТП с участием автомобилей частных извозчиков. В этих авариях, к сожалению, гибнут люди. Последний случай произошел 8 февраля в Казани, когда такси врезалось в столб. Погибла пассажирка. По словам Габдурахманова, есть основания полагать, что в данном случае водитель превысил скорость и по какой-то причине отвлекся от управления автомобилем. Корень зла в вопросе таксоперевозок Габдурахманов видит в распространении агрегаторов, которые не несут никакой ответственности за качество услуги, предоставляемой пассажирам.

— Если нет нормального таксомоторного парка, в традиционном, советском, понимании, то нет и механиков, нормального техобслуживания машины, медицинского освидетельствования автомобилей, — сетует глава управления ГИБДД. — На мой взгляд, нам нужно уходить от агрегаторов и возвращаться к таксомоторным паркам. У агрегаторов нет никакой ответственности, они передали заказ, водитель его выполнил, агрегатор получил свою комиссию. В случае каких-то происшествий агрегаторы почти никогда не несут ответственности. А поскольку нет ответственности, то на первый план выходят деньги, а не безопасность.

«Штрафы должны быть штрафами, а не платой за проезд»

В ходе пресс-конференции Ленар Габдурахманов поддержал идею повышения штрафов, которую Минюст РФ предлагает в новой редакции КоАП.

— Штраф за превышение скорости на 20—40 км/час — 500 рублей. Если оплатить сразу, то 250. То есть за езду по городу со скоростью 99 км/час водителя оштрафуют на 250 рублей. Поэтому и зашла речь о необходимости повышения. На мой взгляд, штрафы должны быть штрафами, а не платой за проезд, — убежден Габдурахманов.

Ленар Габдурахманов поддержал идею повышения штрафов, которую Минюст РФ предлагает в новой редакции КоАП. Фото indrive.net

Говоря о скоростных режимах, глава управления ГИБДД сообщил, что его ведомство рассматривает возможность увеличения допустимой скорости на двух участках Горьковского шоссе и Мамадышском тракте на выезде из Казани до 80 км/час.

— Там, где это не приведет к увеличению аварийности, где нет пешеходных переходов и перекрестков, такое допустимо. Конечно, речь идет о теплом времени года, то есть изменения сезонные. И, конечно, знак «80» никак не означает, что ехать там нужно со скоростью 100 км/час, пользуясь ненаказуемым порогом (кстати, его тоже могут снизить). Окончательное решение об изменении скоростных режимов будет принято ближе к лету, — пояснил Габдурахманов.