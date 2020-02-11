«Человейники» на Компрессорном: миллиардер Семин задумал реновацию промзоны в Казани

Снести «устаревшие депрессивные объекты» ради жилых многоэтажек

Как стало известно «Реальному времени», на 3,2 га земли в районе Компрессорного завода в Казани вскоре может быть построено 15 жилых высоток. Спальный микрорайон, судя по эскизам, вырастет на улице Халитова, аккурат за торговым центром «Мегга Мебель» — там, где сейчас располагаются склады. Земля в этом квартале принадлежит Алексею Семину, в компании которого нашему изданию подтвердили, что планируют реновацию территории «с размещением новых объектов жилого и коммерческого назначения». Об инициаторах застройки торгово-складской зоны жильем, предлагаемом проекте планировки микрорайона и последствиях его реализации — в нашем материале.

Операция «реновация»



Группа компаний Алексея Семина выставила на продажу за 690 млн рублей четыре участка общей площадью 3,2 га на второй линии улицы Сибирский Тракт, между улицами Академика Арбузова и Халитова. Объявление сопровождается выразительной иллюстрацией — дорисованным снимком из Google, на котором в обрамлении торговых и офисных зданий высятся 15 многоэтажек разной этажности.

Как выяснило «Реальное время», на самом деле проекта застройки пока нет, продавец сделал просто эскиз — как это может выглядеть. Но предлагаемую к реализации идею этот эскиз отражает правильно, а владелец земли объявил о готовности продавать участки поэтапно — «по очередям строительства» и получить за них «оплату построенным».

Объявление сопровождается выразительной иллюстрацией — дорисованным снимком из Google, на котором в обрамлении торговых и офисных зданий высятся 15 многоэтажек разной этажности

Сейчас по документам эти земли числятся как предназначенные для размещения производственных и административно-офисных зданий и объектов общественно-делового назначения. Но действующим градостроительным регламентом для земельных участков установлена зона Д2 (зона обслуживания населения) — предполагающая размещение офисной, торговой и жилой недвижимости.

На самом крупном из продаваемых участков сейчас стоит старое производственно-административное здание из силикатного кирпича. В случае строительства многоквартирного жилья оно пойдет под снос. Как особый плюс территории продавец указывает наличие всех коммуникаций — застройщикам не придется тянуть новые ветки водопровода, канализации, теплоцентрали.

— Наша компания планирует реновацию территории данного квартала с учетом текущей градостроительной ситуации, — сообщил «Реальному времени» директор по развитию территорий ASG Ринат Аисов. — Территория данного квартала, ограниченного улицами Сибирский Тракт, Халитова, Журналистов и Академика Арбузова, уже давно перестала нести чисто производственную нагрузку и существует потребность ее комплексного развития и обновления с соблюдением баланса функций — административно-деловых, торговых, жилых объектов. В соответствии с проектом генерального плана Казани на данной территории планируется многофункциональная зона развития. И сейчас мы ведем подготовку к разработке проекта планировки территории с размещением новых объектов жилого и коммерческого назначения на месте устаревших депрессивных объектов в неиспользуемой части квартала. Вместе с собственниками смежных земельных участков привлекаем к работе инвесторов и застройщиков для реализации совместных проектов, предлагая различные формы сотрудничества: как продажу участков, так и предоставление их под застройку с возможностью расчета построенным, соинвестирование строительства.

Покупатели и проект планировки — на финишной прямой

По данным источника «Реального времени», в настоящее время на выставленные на продажу ASG земельные участки претендуют два крупных покупателя, и переговоры с ними находятся уже в финишной стадии. Названия компаний по понятным причинам держат в секрете.

А почти год назад, в мае 2019-го руководитель Казгорисполкома Денис Калинкин удовлетворил обращение ПАО «Микан-Инвест» и подписал постановление №1963 «О подготовке проекта планировки территории, ограниченной улицами Сибирский Тракт, Халитова, Журналистов и Академика Арбузова» — в целях обеспечения устойчивого развития территорий и выделения элементов планировочной структуры. Срок подготовки проекта планировки — до 30 мая 2020 года.

По данным ресурса «СПАРК-Интерфакс, микропредприятие «Микан-Инвест» с уставным капиталом в 32,6 млн рублей занимается производством молочной продукции — питьевого молока и сливок и закончило 2018 год с выручкой в 24,6 млн рублей и чистым убытком в 50,7 млн. С сентября 2019 года оно на 52,37% принадлежит АО «ХК «Ак Барс» и на 32,8% — ООО «АПК «Высокая Гора».

«Реальное время» направило в адрес бенефициарного собственника ПАО «Микан-Инвест» — АО «Холдинговая компания «Ак Барс» запрос о цели, с которой инициирована подготовка проекта планировки по Сибирскому Тракту — Халитова — Журналистов — Арбузова, и о том, что именно предполагает «Микан-Инвест» разместить в этом квартале, в частности, какой этажности и в каком количестве планируется построить жилые дома и какой инфраструктурой их обеспечить. Нам сообщили, что запрос находится «в работе», по получении ответ будет опубликован.

Зона поменялась, планы тоже

Между тем, в пока еще не утвержденном проекте нового генплана Казани «семинский» квартал на Сибирском тракте был отнесен к зоне «смешанного размещения общественно-деловой застройки, производственных коммунально-складских объектов». Проектом генплана предполагается его «развитие», но не уточняется, в каком направлении это развитие должно происходить.

На запрос «Реального времени» о планах развития территории и вероятности появления многоэтажной жилой застройки в районе Компрессорного завода в исполкоме города пока не ответили.

— В процессе корректировки плана индекс этой зоны поменялся — 123, теперь это многофункциональная зона развития, включающая объекты общественного, жилого и производственно-коммунального назначения, — пояснил «Реальному времени» руководящий разработкой генплана Казани замдиректора ГАУ «Институт Генплана Москвы» Олег Григорьев. — Генпланом определен конечный объем застройки всех территорий Казани, и в этом случае также надо смотреть, каков конечный объем застройки этой территории предусмотрен, который отвечает транспортным возможностям, включая возможности развития транспортной инфраструктуры, заложенной в генплане на перспективу. Поскольку одно с другим сбалансировано, то если все будет соответствовать генплану, то все будет нормально.

Жилье на острове

Григорьев рассказал, что жилой микрорайон, который может быть построен у Компрессорного завода, должен стать своего рода «островом» — со своими детсадом, школой и прочей инфраструктурой. Это диктуется расположением «семинского» квартала: он со всех сторон отрезан от других жилых микрорайонов крупными транспортными артериями, при этом ни школ, ни детсадов в ближайших окрестностях все равно нет.

— Есть генеральный план — документ на перспективу, и есть ПЗЗ — Правила землепользования и застройки — документ прямого действия, где детально прописано, где, что и в каком количестве можно строить. Он реально влияет на ГПЗУ — на градостроительный план конкретного участка. То, что прописано в ПЗЗ, должно лечь в основу ГПЗУ. ПЗЗ для Казани мы сейчас делаем, они соответствуют Генплану. И в ПЗЗ мы притормаживаем развитие по некоторым участкам — до определенных событий и условий. По очень большой части участков будет приторможено развитие до развития улично-дорожной сети.

— А конкретно по этому участку?

— Конкретно по этому участку мы будем рекомендовать его развитие только в увязке с развитием улично-дорожной сети.

— А может получиться так, что заинтересованные лица в реальности продавят иное решение?

— А это вопрос не ко мне, это от меня не зависит, — заключил Григорьев.

«Вопросы один за другим всплывают!»

— Перед тем как застраивать территорию, в соответствии с законодательством должен быть выполнен и утвержден проект ее планировки, который идет следом за генеральным планом и должен соответствовать ему, — говорит заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич, которого «Реальное время» попросило прокомментировать ситуацию на Компрессорном. — На каждый фрагмент городской территории должны быть разработаны проекты планировки, и они уже определяют те градостроительные зоны, которых очень много, в отличие от представленных в Генеральном плане функциональных зон. Именно градостроительные зоны определяют регламент застройки. Я что-то не помню, чтобы проект планировки территории на этот участок был сделан и утвержден!

— Ну, а если сделают, то что, по-вашему, нужно и можно там строить, и к чему приведет появление в этом месте многоэтажной жилой застройки, которую блогеры метко окрестили «человейниками»?

— Проект планировки территории как раз и разрабатывается с учетом того, что и как позволяет строить емкость этой территории, как там с транспортом, парковками, где будут детсады и школы, необходимые жителям? Если планировать застройку, перескочив эту стадию — это несколько, я бы сказал, авантюрное дело.

— Если решение о многоэтажной застройке этого квартала будет продавлено без соблюдения этого порядка и расчетов, чем это может обернуться?

— Во-первых, если там застроят жилыми домами три гектара, значит, там появится тысяч 10—15 квадратных метров жилья, а это порядка 5—7 тысяч жителей. Для них нужна вся социальная инфраструктура — детсады, школы, прочие объекты. Одних парковок сколько потребуется по нормативам! А сколько земли под эти объекты потребуется? На 5 тысяч жителей нужна полноценная школа, а для ее размещения требуется 2,5 гектара земли. Есть они там?.. Эти вопросы один за другим всплывают!

Цитируя Марата Хуснуллина

Александр Дембич напомнил недавнее выступление экс-министра строительства Татарстана, а ныне зампреда правительства России Марата Хуснуллина:

— Он же что недавно сказал? Что у нас проекты делаются плохо, а в муниципалитетах нет компетентных специалистов, поэтому очень часто допускаются градостроительные ошибки. Эти слова могут быть отнесены и к данной ситуации.

На вопрос, что же тогда имеет смысл строить в рамках реновации квартала на Компрессорном, собеседник «Реального времени» ответил, что в свете проекта нового генплана, предусматривающего формирование в этом месте крупного мультимодального многопрофильного транспортно-пересадочного узла, здесь разумнее всего провести реконструкцию и перепрофилирование существующих объектов под обслуживание этого узла. То есть на данной территории должны появиться перехватывающая парковка не менее чем на 1 000 машин, офисные объекты, традиционные для таких узлов и даже жилье, но определенного типа — гостиничного и арендного, но никак не для обычных казанских семей с детьми.