«Автопилот на небе проще, чем на дороге» — Татарстан готовит закон о беспилотниках

Инициатива ЛДПР провалилась, и Москва поручила ее разработку нашей республике

Госсовет Татарстана подготовил собственный вариант федерального законопроекта о беспилотном транспорте с тем, чтобы выпускать дистанционно управляемые автомобили на дороги общего пользования. Члены комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству накануне одобрили проект закона «О развитии инновационных технологий в сфере транспорта» — лично спикер Госдумы Вячеслав Володин год назад просил татарстанских коллег подготовить основные положения, поскольку республика более полутора лет участвует в федеральном эксперименте по тестированию беспилотников «Яндекс-такси». До этого аналогичный законопроект ЛДПР был отклонен, оставив отрасль в подвешенном состоянии.

По поручению Вячеслава Володина

Татарстан самостоятельно разработал федеральный законопроект, регулирующий внедрение беспилотного автомобильного транспорта на дорогах общего пользования России. Вчера основные положения документа были изложены на заседании комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета Рт, причем Татарстан не сам вызвался стать инициатором в устранении законодательных барьеров в развитии беспилотного транспорта, как случалось не раз в общей правовой практике, а наоборот.

На этот раз «эстафетную палочку» с правом выхода с законодательной инициативой отдали республике прямо из первых рук федеральной власти. Предваряя обсуждение федерального законопроекта, глава комитета Лутфулла Шафигуллин напомнил присутствующим, что лично председатель Государственной думы Вячеслав Володин убедительно просил Фарида Мухаметшина заняться его проработкой.

— Он просил внести в Госдуму предложение в виде законодательной инициативы с целью создания правовой базы для развития инновационных транспортных средств, — пояснил Лутфулла Шафигуллин.

Означает ли это безболезненное его прохождение в Госдуме, сложно сказать. По крайней мере сами разработчики не уверены, что их инициатива будет принята на «ура», и в ответ пожимают плечами.

Лутфулла Шафигуллин напомнил присутствующим, что лично председатель Государственной думы Вячеслав Володин убедительно просил Фарида Мухаметшина заняться проработкой законопроекта

Над разработкой федерального закона работали группа научно-технических специалистов ПАО «КАМАЗ», которое тратит немалые деньги на НИОКР беспилотных грузовиков, а также НЦ «Интеллектуально-транспортные системы», БГУ «Безопасность дорожного движения» и мэрия Иннополиса. Координировал и руководил общим процессом законотворчества Марат Галеев, сообщил Шафигуллин. По его словам, в настоящее время законопроект официально внесен в Госсовет РТ. В случае одобрения на очередной сессии парламента 20 февраля документ отправится в Госдуму в качестве законодательной инициативы Госсовета РТ, добавил он.

Рифкат Минниханов: отстаем по нормативам на 10—15 лет

Почему именно сейчас нужно принимать закон? По мысли авторов татарстанского варианта законопроекта, важно не проспать время и стимулировать разработку многих подзаконных нормативных актов, которые мешают выходу беспилотной техники на дороги.

— Если не будут приниматься нормативные акты в области автономного транспорта, то возможна потеря темпов развития технологий ITS и БТС. Неизбежны и экономические потери и хроническая зависимость от зарубежных производителей, — высказал опасения глава ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

Он сообщил, что под эгидой ведомства создана международная ассоциация «ИнтерИТС», которая объединила представителей государства, науки и бизнеса. «В 2010 году мы ездили на беспилотном шатлле за рубежом — для нас это было удивительно. Но мы быстро догоняем. КАМАЗ создал шаттл, который управлялся с джойстика. На западе это направление возведено в ранг госполитики, а у нас даже нет госструктуры, которая это все ведет», — посетовал Минниханов, известный сторонник прогрессивных технологий.

«В 2010 году мы ездили на беспилотном шатлле за рубежом — для нас это было удивительно. Но мы быстро догоняем. КАМАЗ создал шаттл, который управлялся с джойстика. На западе это направление возведено в ранг госполитики, а у нас даже нет госструктуры, которая это все ведет», — посетовал Минниханов

Директор по развитию инновационных продуктов ПАО «КАМАЗ» Фирдаус Кабиров констатировал, что автозавод и так находится в зависимости от зарубежных поставщиков в создании инновационной техники. По его словам, электрические автобусы, которые поставляются в Москву, полностью собраны из иностранных комплектующих. Он утверждает, что к 2050 году ожидается новый рынок компонентов для электротранспорта и нужно к этому подготовиться. С другой стороны, он предлагает обязывать перевозчиков переходить на инновационный транспорт, поскольку добровольно они не хотят покупать технику с опциями, которые приводят к удорожанию на 30—50 тысяч рублей.

Тратили-тратили, а потом окажется, что не нужно?

«Многие говорят, не рано ли этот закон разрабатывать? Важно здесь не опоздать, — уверенно заявил Марат Галеев. Он высказал опасение, что без законодательных норм и регламентов на дороги выйдут «любители транспортных средств вне всяких стандартов», «которые еще больше запутают ситуацию».

— Это будет означать пустую трату средств по ряду направлений, могут быть и тупиковые ситуации, когда тратили-тратили по одной дорожке, а потом окажется, что это и не нужно. У нас все возможно. Поэтому государственные стандарты, регламенты, нормативы различного рода — их надо разрабатывать. Этот закон должен положить начало этой работе и ускорить ее. Без этого на дорогу выпускать опасно, — отметил Галеев.

По его словам, федеральный законопроект пока носит рамочный характер, без детальной конкретики. «В нем определен понятийный аппарат, который связан с интеллектуальными транспортными системами. Описаны полномочия федеральных органов власти. Те обязаны определить уполномоченный орган, который будет координировать эту работу. Тут он согласился с высказываниями Рифката Минниханова о том, что «у нас очень большой разнобой и координирующего органа нет. И это здорово тормозит».

Марат Галеев считает, что законопроект несет «революционные, по сути, преобразования» и должен гарантировать и безопасность эксплуатации, и экономическую выгоду

Кто ответит за ДТП?

Вместе с тем Марат Галеев считает, что законопроект несет «революционные, по сути, преобразования» и должен гарантировать и безопасность эксплуатации, и экономическую выгоду. «Инженерия говорит, что это возможно. В Германии бегает семь беспилотных фур — впереди одна с водителем. Плотность движения выше, а значит трафик будет выше», — оценивает он будущую доходность. Говоря о гражданской ответственности в случае ДТП, он сообщил, что в законопроекте заложена ответственность оператора при дистанционном управлении беспилотником. Собственник будет отвечать за техосмотр и выход автомобиля в технически исправном состоянии. Обязательно страхование. «Это будет специальное, потому что оборудование дороже самого автомобиля. При наступлении страхового случая отвечать придется кому-то из трех — либо собственнику, либо оператору, либо водителю». Позднее, в разговоре с «Реальным временем», он признался, что «проблема оказалась намного сложнее, чем казалось на первый взгляд»:

«Автопилот на небе проще, чем на дороге. Тут животное может выскочить, яма на дороге образоваться, погода измениться. Есть хакеры, которые могут вмешаться. Значит, нужна информационная защита. Это дополнительные издержки. На международной конференции в Иннополисе специалисты говорили, что технические вопросы решены. Черта с два! Вопросов выше крыши. Но в любом случае, будущее за этим».

Яндекс готов выйти на дорогу

Напомним, Татарстан и Москва с лета 2018 года участвуют в федеральном эксперименте по Постановлению правительства №1415, в рамках которого беспилотные машины смогут передвигаться в общем потоке машин. В Иннополисе работает «Яндекс-такси». «С августа 2018 года беспилотные автомобили «Яндекса» проехали более 165 тысяч километров по улицам Иннополиса, ни разу не нарушив правил дорожного движения и не став участниками ДТП», — сообщил руководитель IT-отдела АНО «Фонд развития города Иннополис» Станислав Ефимов. По его словам, бесплатным такси пользуется четверть горожан, в день проходит около 40 поездок. Правда, соглашение с «Яндексом» действует до лета этого года. Возможно, оно будет продолжено до 2021 года, полагает Ефимов. «При текущих темпах развития технологий «Яндекс» будет готов к решению этой задачи в течение 3—5 лет. Однако внедрение беспилотных технологий в повседневную жизнь требует развития не только технологий, но и регулирования. Сейчас технология «Яндекса» готова к полноценному коммерческому использованию в условиях небольших городов», — заверил он.

«С августа 2018 года беспилотные автомобили «Яндекса» проехали более 165 тысяч километров по улицам Иннополиса, ни разу не нарушив правил дорожного движения и не став участниками ДТП», — сообщил руководитель IT-отдела АНО «Фонд развития города Иннополис» Станислав Ефимов

На смену ЛДПР

Добавим, что татарстанский законопроект идет на смену неудавшейся попытке легализовать беспилотники, предпринятой ЛДПР. Летом прошлого года ими был внесен законопроект «Об опытной эксплуатации инновационных транспортных средств». Однако он был отклонен, сообщил Марат Галеев. Этот законопроект был раскритикован из-за слишком низкого размера страховой выплаты в случае ДТП с беспилотником, общественники иронизировали, что «после принятия этого закона над гражданами России совершенно официально будут ставить опыты. И если что пойдет не так, то виноваты в этом будете вы, ваши дети и близкие, а не программист «Яндекса», который косякнул и допустил баг в программе».