Список персон

Миронов Сергей Александрович

Гос. ведомства, Муниципальная власть
Миронов Сергей Александрович

Общая информация

Родился 1 июня 1983 года в г. Казани.

Образование:

2004 год — Казанский юридический институт МВД России ( специальность «юриспруденция» )

2007 год — Академию управления «ТИСБИ» (квалификация «преподаватель высшей школы» ).

Трудовая деятельность:

2000 — 2004 гг. — служба в органах внутренних дел РТ, г. Казань.
2004 — 2011 гг. — консультант, помощник судьи Ново-Савиновского районного суда г. Казани.
2011 — 2012 гг. — главный специалист отдела организационно-методического обеспечения организационного управления Аппарата исполнительного комитета г. Казани.
С марта 2012 г. — председатель Комитета по делам детей и молодежи исполнительного комитета г. Казани.

С апреля 2016 г. — глава администрации Кировского и Московского районов исполнительного комитета г. Казани.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420095, г. Казань, ул. Восстания, 82
  • Телефон: (843) 557-76-26
  • Email: km.r@tatar.ru
  • Сайт: www.kzn.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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