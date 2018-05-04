Миронов Сергей Александрович

Общая информация

Родился 1 июня 1983 года в г. Казани.

Образование:



2004 год — Казанский юридический институт МВД России ( специальность «юриспруденция» )

2007 год — Академию управления «ТИСБИ» (квалификация «преподаватель высшей школы» ).

Трудовая деятельность:



2000 — 2004 гг. — служба в органах внутренних дел РТ, г. Казань.

2004 — 2011 гг. — консультант, помощник судьи Ново-Савиновского районного суда г. Казани.

2011 — 2012 гг. — главный специалист отдела организационно-методического обеспечения организационного управления Аппарата исполнительного комитета г. Казани.

С марта 2012 г. — председатель Комитета по делам детей и молодежи исполнительного комитета г. Казани.



С апреля 2016 г. — глава администрации Кировского и Московского районов исполнительного комитета г. Казани.

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