«Очень насыщенная жизнь — день за два идет»: кем работает в СИЗО банкир Даутова

Администрация учреждения ФСИН дала осужденной экс-главе «Спурта» рекомендацию на УДО, АСВ против

Фото: Ирина Плотникова

Наказание по приговору экс-глава банка «Спурт» Евгения Даутова отбывает в СИЗО Казани, занимаясь в одиночку ремонтом и стиркой спецодежды всего изолятора. Об этом журналисту «Реального времени» стало известно на заседании суда по ходатайству осужденной о ее освобождении на год раньше срока. Против вольной предсказуемо выступила представитель АСВ Юлия Савельева. Она ссылалась на непогашенный ущерб 2,85 млрд рублей. Но не смогла ответить на четкий вопрос суда — в силах ли Даутова влиять на ситуацию из СИЗО?

«Криминальную субкультуру не поддерживает»



Заслуженного экономиста России и Татарстана Евгению Даутову привезли на суд под конвоем и в форменной спецодежде. Черно-серый халат, из-под которого видны черная водолазка и брюки, и обязательный бейдж на груди с указанием ФИО, статьи УК РФ и срока по приговору. Непривычно короткая стрижка, седина и явная потеря веса также изменили внешность 62-летней Евгении Валентиновны. Стойко державшаяся в ходе следствия и судебного процесса по уголовному делу перед этим заседанием экс-предправления банка «Спурт» не смогла сдержать слез...

Как и предрекало «Реальное время», после вступления приговора в силу Даутову не стали отправлять в женскую колонию за пределы Татарстана, а оставили искупать вину в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-2.

Начальник этого отряда, майор Евгений Маркунин, привез на суд личное дело осужденной вместе с заключением руководства учреждения: «Администрация поддерживает ходатайство осужденной. Считает, что она встала на пусть исправления. И целесообразно применение условно-досрочного освобождения».

За 8,5 месяца в СИЗО (еще 11 месяцев Даутова провела под домашним арестом) нарушений режима не зафиксировано. За добросовестный труд и примерную дисциплину получила одну благодарность. Из личного дела осужденной: «Криминальную субкультуру не принимает и не поддерживает, злоупотребления спиртным нет, курения нет, наркотиков нет». Также отмечены посещение всех мероприятий общественного характера и неких кружков за решеткой, и еще посещение библиотеки с целью самообразования и православной комнаты; свидания с близкими родственниками и звонки им.

Отмечены посещение всех мероприятий общественного характера и неких кружков за решеткой, и еще посещение библиотеки — с целью самообразования. Фото Олега Тихонова

— Невзирая на состояние здоровья и возраст, порученный объем работы выполняет полностью, добросовестно, качественно, — подчеркнул на заседании майор ФСИН. — Трудоустроена на данный момент на должности рабочего по стирке и ремонту спецодежды. Причем она работает одна на этой должности и весь объем работы по следственному изолятору выполняет самостоятельно, без каких-либо жалоб и нареканий со стороны администрации.

В прачечную режимного учреждения бывшего банкира перевели в декабре. Первоначально ее определили на должность уборщика производственных и административных помещений. Сама Евгения Валентиновна о времени за решеткой обмолвилась коротко: «Очень насыщенная жизнь — день за два идет».

Своему имуществу банкрот Даутова не хозяйка

В мае 2021 года истекает срок наказания по приговору Даутовой. Напомним, экс-советник главы Минэкономики Татарстана рулила банком почти 20 лет — до отзыва лицензии. Летом 2018-го попала под домашний арест, через год Вахитовский райсуд Казани отправил ее в колонию общего режима на 3 года и месяц как признавшую вину в злоупотреблениях полномочиями и фальсификации финансовой отчетности банка с ущербом 2,9 млрд рублей.

Защита и представитель гособвинения безуспешно просили Верховный суд РТ заменить реальное наказание условным, однако после применения нормы о зачете сроков оказалось, что осужденная уже отсидела больше половины срока и получила право просить об УДО.

В суде ходатайство поддержали сама Даутова и ее адвокат Олег Шемаев. Кроме приведенного выше заключения администрации СИЗО прозвучала информация о былых наградах осужденной и нынешних хронических заболеваниях, включая гипертонию, сахарный диабет и артрит. До приговора на ее обеспечении находилась 83-летняя мать — инвалид второй группы.

«Вряд ли будет справедливым продолжать держать 62-летнюю больную женщину в местах лишения свободы», — напомнил о принципах справедливости и гуманности Олег Шемаев

Шемаев напомнил: приговор его клиентке был вынесен в особом порядке с согласия прокуратуры и потерпевшей стороны. Одним из смягчающих обстоятельств суды двух инстанций признали частичное возмещение ущерба — передачу АСВ как конкурсному управляющему «Спурта» имущественного комплекса на 228 млн рублей. Также под арест по уголовному делу попало имущество на 3 млрд 366,5 млн рублей при установленном ущербе на меньшую сумму. Речь о земельных участках, машинах, зданиях, долях в компаниях и авторских патентах, принадлежащих не Даутовой, а группе компаний КЗСК и «КЗСК-Силикон».

Судья поинтересовался, что за имущество пошло на частичное возмещение — личное или акционеров «Казанского завода синтетического каучука». «Это имущественный комплекс, принадлежащий группе компаний КЗСК, акционером которой являлась моя подзащитная», — пояснил Шемаев, уточнив, что речь идет об имуществе, находившемся в залоге у банка.

Отдельно защитник напомнил — в августе 2019-го Даутову признали банкротом. «Всем ее имуществом распоряжается финансовый управляющий, поэтому каким-либо образом принять меры к погашению [ущерба по делу] не представляется возможным, констатировал адвокат.

«Вряд ли будет справедливым продолжать держать 62-летнюю больную женщину в местах лишения свободы», — напомнил о принципах справедливости и гуманности Олег Шемаев.

АСВ против

Важный нюанс — на данный момент на осужденной не висит иск АСВ: при вынесении приговора его оставили без рассмотрения. «Сейчас собираемся заявлять [в гражданском порядке]», — сообщила представитель ГК «Агентство по страхованию вкладов» Юлия Савельева.

На заседании суда Савельева возражала против досрочного освобождения Евгении Даутовой. И дала понять, что установленное приговором частичное возмещение ущерба фактически не признает. «На баланс АСВ никакого имущества не поступало, денежные средства ни от Даутовой, ни за Даутову тоже не поступали», — сообщила представитель потерпевшего, но дальше пояснила — переданное имущество кредитор просто не может продать:

— Цена на публичных торгах уменьшается на каждом этапе — сначала на 10%, потом еще на 10%, потом на 35% и в конце-концов становится 55% от первоначальной стоимости. Банк имеет возможность поставить это имущество на баланс, но оно неликвидное будет...

По оценке самой осужденной, реальная цена этого залога вдвое превышает первоначальную оценку в 228 млн рублей. Фото Рината Назметдинова

О каком имуществе речь? Об административном здании заводоуправления в 3,5 тысячи квадратов с земельными участками, еще двух офисных помещениях и цехе площадью более 30 тысяч квадратов. По оценке самой осужденной, реальная цена этого залога вдвое превышает первоначальную оценку в 228 млн рублей.

А вот Савельева рассказала — «Спурт» может лишиться и этого, если арбитраж по иску конкурсника КЗСК признает недействительными сделки по купле-продажи той самой недвижимости аффилированными с Даутовой фирмами.

«Может ли Даутова что-то сделать для погашения?» — уточнил председательствующий судья. «Не могу сказать», — отвечала представитель АСВ. Такой же ответ она дала на вопрос о возможностях осужденной способствовать возмещению из СИЗО. Хотя вновь повторила, что она против УДО. Помощник прокурора Михаил Житлов также высказался против, назвав отбытый бизнес-леди срок недостаточным для ее исправления.

Судья пожелал изучить материалы, подтверждающие расхожие позиции в части возмещения ущерба и арбитражных дел. Стороны обещали представить их к следующему заседанию.

«Я считаю, что на свободе была бы полезней...»

Сама Евгения Даутова просила суд отпустить ее. Говорила — ни корыстного умысла, ни намерения причинить своему банку ущерб не было, а за решеткой пришло осознание вины в части злоупотребления полномочиями:

— Я искренне заблуждалась, что если я участвую в частно-государственном партнерстве, то это не мое личное дело... Была не права. Потому что государство — это вещь абстрактная. Это моя вина персонифицирована, а государство... Ну не получилось, ну кризис [2014 года с девальвацией рубля в два раза], ну остановили [кредитование строительства «КЗСК-Силикон» со стороны «Внешэкономбанка»]. Кто виноват? — Даутова. И я считаю, что это правильно. Просто не знала, как все это устроено и работает, неправильно оценила риски взаимодействия с огромной махиной государства... И поставила под удар всех, и себя в том числе.

Сама Евгения Даутова просила суд отпустить ее

Осужденная напомнила — причиной краха «Спурта» стала проблема с превышением нормативов по кредитованию КЗСК и «КЗСК-Силикон» через группу связанных компаний — после отзыва лицензий 6 банков — участников проекта и отказа в поддержке выбранного правительством партнера — ВЭБа. «Я виновата, безусловно, что не смогла найти иного, более грамотного решения», — призналась она.

Евгения Даутова рассказала, что переговоры вела и с ЦБ, и с ВЭБом, и с АСВ. Предлагалось, конвертировать имущество в акции и отдать АСВ пакет либо в добровольном порядке забрать имущество. «Никакого ответа мы от АСВ не получили, и имущество пошло через процедуру банкротства, что является трагедией для всех — для завода, для банка и для меня лично. Я ведь личное поручительство дала», — говорит экс-глава банка «Спурт».

По словам осужденной, на свободе она как бывший акционер могла бы возобновить поиски инвесторов для «КЗСК-Силикон», а также поставить вопрос об оценке и справедливой переоценке комплекса оборонных предприятий. По ее мнению, «Внешэкономбанку» для погашения вложений вполне хватало одного завода — «КЗСК-Силикон», однако он включился в реестр кредиторов и к КЗСК, и к ней лично.

— Просто нет лидера проекта сейчас. До этого им была я. Совершенно правильно, что все пытаются просто возместить ущерб через банкротные процедуры, но когда это был бы целостный комплекс и была единая позиция у всех кредиторов, думаю, процедуры возмещения были бы более быстрыми, — считает заслуженный экономист РФ и РТ.

Кроме того, Даутова призналась — ее беспокоит здоровье матери и хотелось быть с ней рядом. Судью же интересовало — что делает и может сделать 62-летняя женщина пенсионного возраста для погашения ущерба.

— Все что могла — сделала, — отвечала та. — Чтобы встречаться с людьми и обсуждать вопросы инвестирования в завод, надо быть на свободе... Я считаю, что на свободе была бы более полезна...

В случае если суд удовлетворит ходатайство и Верховный суд РТ с этим согласится, Евгения Даутова уже к весне может вернуться в свой арестованный дом. Фото Олега Тихонова

Адвокат Шемаев добавил — как экс-глава банка с отозванной лицензией вернуться к работе в сфере кредитования и финансов Даутова уже не сможет. В ближайшие 10 лет. Такие же ограничения в сфере предпринимательства повлекло личное банкротство.

Заседание отложили. В случае если суд удовлетворит ходатайство и Верховный суд РТ с этим согласится, Евгения Даутова уже к весне может вернуться в свой арестованный дом. Если его к тому моменту не реализует ее же финансовый управляющий.