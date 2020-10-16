Габдурахманов Ленар Ринатович

Общая информация

Родился 25 августа 1980 года в Казани.

Образование

2002г. — окончил Казанский юридический институт МВД РФ.

Трудовая деятельность

1999-2004 гг. — старший инспектор ДПС, командир взвода ДПС полка ДПС ГИБДД МВД по РТ.

2004-2015 гг. — командир батальона ДПС полка ДПС ГИБДД МВД по РТ.

2015-2016 гг. — начальник отдела дорожно-патрульной службы и взаимодействия с правоохранительными органами управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РТ.

Август- октябрь 2016 г. — и.о. начальника управления ГИБДД МВД по РТ.

С октября 2016 г. — начальник управления ГИБДД МВД по РТ.

Награды и звания

Награжден медалями МВД России «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За отличие в службе» III и II степени, нагрудным знаком «За отличие в службе ГИБДД» II степени, «Почетный сотрудник МВД по РТ», «За отличную службу в МВД по РТ», почетными грамотами МВД России, МВД по РТ и благодарностью МВД по РТ, занесен на Доску Почета МВД России (2019 г.).

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